Iranul dezvăluie cum intenționează să abordeze negocierile cu SUA: „Totul este acum temporar”

Iranul va aborda negocierile de pace cu Statele Unite cu mult mai multă prudență decât în cazul negocierilor anterioare, din cauza unei lipse de încredere, a declarat ambasadorul Iranului la ONU, Ali Bahreini, potrivit Reuters.

„Nu avem deloc încredere în cealaltă parte. Forțele noastre militare își mențin starea de alertă, dar între timp vom participa la negocieri pentru a vedea cât de serioasă este cealaltă parte”, a spus el.

Bahreini a subliniat, de asemenea, că războiul va afecta viitorul regim juridic al Strâmtorii Ormuz.

Reuters menționează că prim-ministrul pakistanez, Shehbaz Sharif, a declarat că a invitat delegațiile iraniană și americană la o întâlnire la Islamabad, vineri, 10 aprilie. Se preconizează că acestea vor fi primele negocieri oficiale de pace de la începutul războiului.

Președintele Iranului a confirmat participarea țării sale, în timp ce Casa Albă a confirmat că o delegație de negociere a Statelor Unite va merge în Pakistan începând de sâmbătă.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că din delegație vor face parte vicepreședintele JD Vance, consilierul Steve Witkoff și Jared Kushner.

Leavitt a mai spus, de asemenea, că Libanul nu face parte din armistițiul dintre SUA și Iran, menționând că Donald Trump a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, care susține eforturile de încetare a focului. Întrebată dacă Libanul ar putea fi inclus ulterior în acord, ea a spus că această posibilitate rămâne în discuție.

Reuters a reamintit că negocierile anterioare de la Geneva, de la sfârșitul lunii februarie, au dus la unele progrese, dar nu majore. Acestea ar fi trebuit să continue la Viena înainte ca SUA și Israelul să lanseze operațiunea lor în Iran două zile mai târziu.

„Din acest motiv, totul este acum temporar. Chiar și aranjamentele privind Strâmtoarea Ormuz sunt temporare”, a subliniat Bahreini.

Cu doar câteva ore înainte de expirarea ultimatumului SUA, Trump a anunțat că a convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni cu Iranul, în schimbul redeschiderii Strâmtorii Ormuz.

În această perioadă, Iranul și Omanul vor percepe taxe de la nave pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz, relatează Associated Press.

Potrivit publicației americane, Iranul va aloca fondurile strânse pentru reconstrucția postbelică. Nu este încă clar cum va cheltui Omanul banii obținuți. Strâmtoarea se află în apele teritoriale atât ale Iranului, cât și ale Omanului.

Până acum, comunitatea internațională considera această trecere o cale navigabilă internațională și nu plătea niciodată taxe. În același timp, Strâmtoarea Ormuz este singura ieșire pentru exportul de petrol din țările din Golful Persic. Prin acesta ajung pe piața mondială aproximativ 20% din petrol și circa 30% din gazul natural lichefiat.

Editor : C.L.B.