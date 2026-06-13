Iranul exclude semnarea unui acord cu Statele Unite în următoarele 24 de ore

Iranul a exclus, sâmbătă, semnarea, în următoarele 24 de ore, a unui memorandum de înţelegere cu Statele Unite pentru a pune capăt definitiv războiului din Orientul Mijlociu, potrivit agenţiei de presă guvernamentale IRNA, preluată de AFP şi Reuters.

„Trebuie să aşteptăm pentru a afla data exactă a semnării. Nu va fi mâine” (duminică - n.r.), a declarat pentru IRNA purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmaïl Baghaei, care a precizat că mizează mai degrabă pe „zilele următoare”.

Baghaei a declarat că nu se poate exclude posibilitatea semnării memorandumului în zilele următoare, dar a adăugat că este necesară prudenţă în ceea ce priveşte orice comentariu referitor la data semnării, având în vedere „ezitarea” celeilalte părţi.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, al cărui guvern asigură medierea între Iran şi Statele Unite pentru a pune capăt războiului dintre cele două ţări, a declarat mai devreme că un acord de pace va fi „probabil” finalizat în următoarele 24 de ore.

„Suntem mai aproape ca niciodată de un acord de pace” a scris ministrul pakistanez. Postarea sa a fost distribuită, optimist, chiar de Donald Trump.

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Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a distribuit sâmbătă pe reţeaua sa Truth Social mesajul publicat anterior de prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, în care acesta afirma că în următoarele 24 de ore ar putea fi semnat un acord care să pună capăt războiului din Iran, informează EFE.



Preşedintele Donald Trump a postat o captură de ecran a mesajului premierului Sharif, fără a adăuga însă niciun comentariu.



"Suntem mai aproape ca niciodată de un acord de pace. Cu finalizarea probabilă prevăzută pentru următoarele 24 de ore, Pakistanul se pregăteşte pentru semnarea electronică a acordului de pace imediat după, urmată de discuţii tehnice săptămâna viitoare", a afirmat Sharif pe reţeaua socială X.



Totodată, premierul pakistanez a mulţumit pentru "angajamentul continuu al Statelor Unite şi al Republicii Islamice Iran pe durata procesului de negociere", exprimând totodată recunoştinţa faţă de aliaţii din regiune pentru sprijinul lor şi arătând că are încredere că acest pact va aduce o pace durabilă.



Acest progres iminent vine după ce Sharif confirmase sâmbătă dimineaţa devreme că s-a ajuns deja la un "text final şi convenit" între Washington şi Teheran.

Editor : Sebastian Eduard