Iranul extinde definiția Strâmtorii Ormuz în „vastă zonă operațională"

symbolic black padlock stands in the narrow Strait of Hormuz on a map of Iran. Conceptual image representing oil transit blockage, geopolitical tensio
Strâmtoarea Ormuz. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Iranul a extins definiția Strâmtorii Ormuz în „vastă zonă operațională”, mult mai amplă decât înaintea războiului cu Israelul și Statele Unite, potrivit unui oficial de rang înalt din Marina Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC), citat de Reuters.

Strâmtoarea nu mai este considerată ca o zonă îngustă din jurul câtorva insule, ci ca un spațiu extins, cu o importanță militară mult mai mare, a declarat Mohammad Akbarzadeh, adjunct al directorului politic al Marinei IRGC, citat marți de agenția Fars, afiliată statului iranian.

„În trecut, Strâmtoarea Ormuz era definită ca o zonă limitată în jurul unor insule precum Ormuz și Hengam, însă astăzi această perspectivă s-a schimbat”, a spus Akbarzadeh.

Aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate tranzitează în mod normal această strâmtoare, care reprezintă poarta de acces către Golful Persic și principala rută de export pentru state precum Arabia Saudită, Irak și Qatar.

Akbarzadeh a afirmat că strâmtoarea este acum definită ca o zonă strategică ce se întinde de la orașul Jask, în est, până la insula Siri, în vest, descriind-o drept „o vastă zonă operațională”. Extinderea este a doua anunțată de Iran de la începutul conflictului cu SUA și Israel.

Pe 4 mai, Marina IRGC a publicat o hartă care arăta o nouă zonă de control extinsă de-a lungul unei porțiuni importante a coastei Emiratelor Arabe Unite până la Golful Oman. Aceasta se întindea de la muntele Mobarak din Iran și emiratul Fujairah din EAU, în est, până la insula Qeshm din Iran și emiratul Umm al Quwain, în vest. Anunțul de marți pare să indice o nouă extindere a acestei zone. Zona extinsă formează „o semilună completă”, potrivit agenției Tasnim.

Trump: „Iau în considerare reluarea războiului”

Încetarea focului dintre Statele Unite și Iran este „în asistență respiratorie” și are „o șansă de 1% de supraviețuire”, a descris Trump situația.

Președintele SUA s-a întâlnit cu echipa sa de securitate națională și cu înalți oficiali militari americani pentru a discuta strategii viitoare, inclusiv posibilitatea reluării acțiunilor militare, relatează CNN.

Între timp, negociatorul-șef al Teheranului a declarat că Iranul este „pregătit pentru orice eventualitate”.

Chiar dacă Donald Trump ia în considerare serios reluarea atacurilor asupra Iranului, potrivit unor surse, este puțin probabil să se ia o decizie importantă privind Iranul înainte ca Trump să plece în China, relatează CNN.

