Iranul i-ar fi transmis lui Trump că se află „în stare de colaps”, în timp ce negocierile de pace sunt blocate

Eforturile de a pune capăt conflictului cu Iranul au ajuns marți într-un impas, președintele american Donald Trump fiind nemulțumit de cea mai recentă propunere a Teheranului, care, potrivit acestuia, a informat SUA că se află într-o „stare de colaps” și că încearcă să-și clarifice situația la nivel de conducere. Cea mai recentă ofertă a Iranului pentru rezolvarea războiului care durează de două luni ar amâna discuțiile privind programul său nuclear până la încheierea conflictului și soluționarea disputelor privind transportul maritim, scrie TVPWorld.

Însă Trump dorește ca problemele nucleare să fie abordate încă de la început, a declarat un oficial american informat cu privire la întâlnirea de luni a lui Trump cu consilierii săi.

Într-o postare pe Truth Social de marți, Trump a spus: „Iranul tocmai ne-a informat că se află într-o «stare de colaps». Vor ca noi să «deschidem Strâmtoarea Ormuz» cât mai curând posibil, în timp ce încearcă să-și clarifice situația conducerii (ceea ce cred că vor reuși să facă!)”.

Nu a fost clar din postarea sa cum ar fi putut Iranul să transmită acel mesaj și nu a existat o reacție imediată din partea Teheranului la ultimele comentarii ale lui Trump.

Anterior, un purtător de cuvânt al armatei iraniene a declarat presei de stat că Republica Islamică nu consideră războiul încheiat.

Iranul a blocat în mare parte toate transporturile maritime, cu excepția celor proprii, din Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, un punct de strangulare pentru aprovizionarea globală cu energie, de când a început războiul pe 28 februarie. Luna aceasta, SUA au început să blocheze navele iraniene.

The Wall Street Journal a relatat, citând oficiali americani, că președintele a dat instrucțiuni consilierilor săi să se pregătească pentru o blocadă prelungită a porturilor iraniene.

Gărzile iraniene joacă un rol mai important

Speranțele de a relansa eforturile de pace într-un conflict care a ucis mii de oameni, a aruncat piețele energetice în haos și a perturbat rutele comerciale globale s-au estompat de când Trump a anulat, weekendul trecut, vizita trimisului său special Steve Witkoff și a ginerelui său Jared Kushner în Pakistan, țara mediatoare.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a făcut două vizite la Islamabad în weekend.

Deoarece mai multe personalități politice și militare iraniene de rang înalt au fost ucise în atacurile americano-israeliene, Iranul nu mai are un singur arbitru clerical incontestabil la vârful puterii, ceea ce ar putea întări poziția de negociere a Teheranului.

Asasinarea ayatollahului Ali Khamenei în prima zi a războiului și numirea fiului său rănit, Mojtaba, în locul său ca lider suprem, au conferit mai multă putere comandanților din linie dură ai Gărzii Revoluționare Islamice, spun oficialii și analiștii iranieni.

Oficiali iranieni de rang înalt, care au vorbit sub condiția anonimatului, au declarat pentru Reuters că propunerea prezentată de Araqchi la Islamabad în weekend prevedea discuții în etape.

Un prim pas ar presupune încetarea războiului și oferirea de garanții că SUA nu îl pot relua. Apoi, negociatorii ar rezolva blocada impusă de Marina SUA asupra comerțului maritim al Iranului și soarta Strâmtorii Ormuz, pe care Iranul intenționează să o redeschidă sub controlul său.

Abia atunci discuțiile s-ar îndrepta către alte probleme, inclusiv disputa de lungă durată privind programul nuclear al Iranului, Iranul urmărind recunoașterea de către SUA a dreptului său de a îmbogăți uraniu.

Acest lucru ar avea ecouri ale acordului nuclear din 2015 al Iranului cu Statele Unite și alte puteri, care a restrâns drastic programul nuclear al Teheranului.

Trump s-a retras unilateral din acel acord în primul său mandat. Acum se confruntă cu presiuni interne pentru a pune capăt unui război pentru care a oferit publicului american justificări schimbătoare.

Ratingul de aprobare al lui Trump a scăzut la cel mai mic nivel din actualul său mandat, pe măsură ce americanii au devenit din ce în ce mai nemulțumiți de modul în care acesta gestionează costul vieții și războiul nepopular, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos. Sondajul a arătat că 34% dintre americani aprobă performanța lui Trump, în scădere față de 36% în sondajul anterior.

În cel mai recent semn al tensiunilor dintre Trump și aliații europeni, acesta a afirmat într-o postare pe rețelele sociale că șeful Cancelariei germane, Friedrich Merz „nu știe despre ce vorbește” în ceea ce privește Iranul.

Merz a declarat luni că actuala conducere a Iranului umilește SUA și că nu vede ce strategie de ieșire urmărește administrația Trump.

Însă regele Charles al Marii Britanii a declarat marți în fața Congresului SUA că, în ciuda incertitudinii și a conflictelor din Europa și Orientul Mijlociu, Marea Britanie și SUA, „indiferent de diferențele lor”, vor fi întotdeauna aliați fideli, uniți în apărarea democrației. El a vorbit într-un moment de profunde diviziuni între cei doi parteneri de lungă durată cu privire la războiul cu Iranul.

Prețurile petrolului cresc din nou

Întrucât părțile beligerante par încă departe una de alta, prețurile petrolului și-au reluat cursul ascendent, țițeiul Brent LCOc1 crescând cu aproape 3% până la aproximativ 111 dolari pe baril.

Banca Mondială a prognozat că prețurile energiei vor crește cu 24% în 2026, atingând cel mai înalt nivel de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina de acum patru ani, dacă cele mai acute perturbări cauzate de războiul cu Iranul se vor încheia în luna mai.

Emiratele Arabe Unite au anunțat că părăsesc OPEC și OPEC+, scoțând la iveală disensiunile dintre țările din Golf cu privire la Iran.

Cel puțin șase petroliere încărcate cu petrol iranian au fost forțate să se întoarcă în Iran din cauza blocadei impuse de SUA în ultimele zile, conform datelor de urmărire a navelor, ceea ce subliniază impactul războiului asupra traficului.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului iranian, Fatemeh Mohajerani, a declarat presei de stat că Teheranul folosește coridoarele comerciale din nord, est și vest pentru a neutraliza efectele blocadei.

Înainte de război, între 125 și 140 de nave traversau zilnic Strâmtoarea Ormuz, dar doar șapte au făcut acest lucru în ultima zi, potrivit datelor de urmărire a navelor furnizate de Kpler și analizei satelitare realizate de SynMax. Niciuna dintre acestea nu transporta petrol destinat pieței globale.

Tot marți, SUA au anunțat că impun sancțiuni asupra a 35 de entități și persoane fizice pentru rolul lor în sistemul bancar paralel al Iranului.

Biroul de Control al Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei a avertizat, de asemenea, că orice firmă care efectuează plăți de „taxă de trecere” către guvernul iranian sau Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice pentru traversarea Strâmtorii Ormuz se va confrunta cu sancțiuni.

