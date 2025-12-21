Live TV

Iranul îi propune Venezuelei o alianță împotriva Statelor Unite. Anunțul autorităţilor de la Caracas

Data publicării:
Flags of iran and United States of america against the background of a fiery explosion. The concept of enmity and war between countries. Tense politic
Statele Unite și Iranul, în conflict. Foto. Profimedia

Autorităţile de la Caracas au anunţat sâmbătă că Iranul le-a propus cooperarea sa „în toate domeniile” pentru a lupta împotriva „pirateriei şi terorismului internaţional” al SUA, după confiscarea de către Washington a unui al doilea petrolier în largul Venezuelei, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Teheranul nu a menţionat totuşi nicio măsură concretă într-o relatare a conţinutului convorbirii telefonice dintre şefii celor două diplomaţii.

Iranul este unul dintre principalii aliaţi ai preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, care denunţă un complot ce vizează înlăturarea sa.

SUA au desfăşurat o importantă flotă militară în Caraibe pentru a derula operaţiuni împotriva traficului de droguri. De la începutul lunii, au fost sechestrate două petroliere care transportau ţiţei venezuelean în cadrul unei „blocade totale” decretate de preşedintele Donald Trump.

Conversaţia cu şeful diplomaţiei iraniene s-a referit la „evenimente recente în Caraibe, în special ameninţările, actele de piraterie ale SUA şi furtul unor nave care transportau petrol venezuelean”, a declarat ministrul venezuelean de externe, Yvan Gil Pinto, citat într-un comunicat.

„Venezuela a primit o dovadă de solidaritate totală din partea guvernului Republicii Islamice a Iranului, precum şi oferta sa de cooperare în toate domeniile pentru a lupta împotriva pirateriei şi a terorismului internaţional pe care SUA încearcă să le impună cu forţa”, a subliniat el, după o discuţie cu omologul său iranian, Abbas Araghchi.

La rândul său, aceasta „a subliniat determinarea liderilor celor două ţări de a-şi consolida şi de a-şi dezvolta relaţiile”, a precizat diplomaţia iraniană într-un comunicat, care nu reia totuşi termenii de „piraterie” şi „terorism internaţional”.

Relatarea iraniană a conversaţiei, publicată duminică, subliniază „solidaritatea” Iranului şi „susţinerea faţă de poporul şi guvernul ales din Venezuela” în faţa unei „ameninţări evidente pentru pace şi stabilitate în regiune”, fără a cita măsuri concrete.

Cele două ţări au semnat în 2022 un acord de cooperare valabil pe 20 de ani.

Iranul a ajutat deja Venezuela furnizându-i carburant, produse alimentare şi medicamente.

China şi Rusia, alte ţări aliate Venezuelei, şi-au exprimat de asemenea solidaritatea cu preşedintele Maduro în contextul desfăşurării militare americane.

Precedentul apel cunoscut între şefii diplomaţiei din Venezuela şi Iran data de la sfârşitul lui noiembrie.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
avion
2
Un avion a vărsat tone de kerosen peste 8 comune belgiene înainte de aterizarea de...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
3
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
4
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
Vladimir Putin
5
Raportul bugetar al Rusiei dezvăluie pentru prima dată prețul războiului: în 2026...
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
Digi Sport
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Elon Musk.
Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere de peste 700 de miliarde de dolari
Screenshot 2025-12-21 at 07.55.33
SUA au confiscat încă o navă în largul Venezuelei, în timp ce Iranul îi oferă lui Maduro cooperarea pentru a combate terorismul SUA
colaj cu scoici quagga invazive în Lacul Geneva și lacuri din SUA
„Este o invazie totală”: Cum a ajuns o specie de scoici din Marea Neagră să devasteze ireversibil Lacul Geneva și Marile Lacuri din SUA
lula duce mana labarbie, ingandurat
O intervenţie militară a SUA în Venezuela ar fi „o catastrofă”, avertizează preşedintele brazilian Lula da Silva
box Mohammad Javad Vafaei
Un campion iranian de box riscă să fie executat în curând, după ce cererea sa de rejudecare a fost respinsă. De ce este învinuit
Recomandările redacţiei
Consiliul Superior al Magistraturii CSM
CSM reacționează dur după referendumul anunțat de Nicușor Dan: „Nu...
Hacker portrait cyber attack. Generate Ai
Atac cibernetic la Apele Române. 1.000 de sisteme IT&C sunt...
oameni-strada-piata-victoriei-din-bucuresti
Trei sferturi dintre români cred că țara merge într-o direcție...
klaus iohannis face declaratii
Hurezeanu critică strategia lui Iohannis pentru șefia NATO: „A fost...
Ultimele știri
AUR îl acuză pe Nicușor Dan că „nu respectă independenţa Justiţiei” și cere sesizarea CCR privind referendumul între magistrați
Ciucu, după discuțiile cu Bolojan și ministrul Nazare: Termoenergetica primește împrumut pentru a evita blocajul financiar în ianuarie
Ce dulciuri nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun: Rețete explicate de specialiști în gastronomie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în tensiune cu Neptun. Patru zodii sunt puse la încercare în această perioadă
Cancan
Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, filmat alături de două tinere, în discuții intense. Unde au fost...
Fanatik.ro
Fratele lui Tavi Popescu l-a „trădat” pe fotbalistul de la FCSB! La ce echipă vrea să joace
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui...
Adevărul
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Playtech
Test festiv de perspicacitate. Găseşte repede cei 7 elfi ascunşi în imaginea de Crăciun
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Mălina Guler a murit la 27 de ani, după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble: ”Nu-mi revin. Sunt în stare...
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
Afacerea de sezon care nu mai găsește angajați: „Avem comenzi mai multe decât putem face.” Câștiguri de până...
Newsweek
Care pensionari trebuie să trimită un document la Casa de Pensii, până la final de an? Ce beneficiu pot pierde
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...