Iranul îl contrazice pe Trump și insistă că Strâmtoarea Ormuz nu a fost deminată. „De ce navele încă nu trec prin ea?”

Iranul a negat că Strâmtoarea Ormuz a fost deminată, aşa cum a susţinut preşedintele american Donald Trump, şi a insistat că va redeschide calea navigabilă strategică doar dacă Washingtonul îi îndeplineşte condiţiile, informează miercuri EFE, preluată de Agerpres.

„Dacă Statele Unite au deminat într-adevăr strâmtoarea, de ce navele încă nu trec prin ea?”, a întrebat ministrul adjunct de externe iranian Kazem Garibabadi la televiziunea de stat marţi seară târziu. „Afirmaţia SUA privind deminarea Strâmtorii Ormuz este o strategie propagandistică”, a adăugat el.

Diplomatul iranian a declarat că, dacă navele americane de deminare ar intra în strâmtoare, ar fi „ţinte foarte uşoare” pentru Iran.

Garibabadi a insistat că redeschiderea căii navigabile strategice va avea loc doar în schimbul încetării războiului pe toate fronturile şi al ridicării blocadei asupra porturilor şi navelor iraniene.

Trump a dat asigurări marţi că forţele militare ale ţării sale au curăţat Strâmtoarea Ormuz de mine şi a avertizat Iranul cu privire la orice încercare de a plasa noi explozibili.

„Tocmai am fost informat de Marina SUA că toate minele au fost îndepărtate şi/sau detonate în apele internaţionale ale Strâmtorii Ormuz. Iranul a fost notificat că orice navă sau vas care plasează noi mine va fi distrusă imediat şi sistematic”, a scris el pe platforma sa de socializare, Truth Social.

Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz la mijlocul lunii iulie, în urma reluării atacurilor aeriene americane împotriva sudului Iranului, la care Statele Unite au răspuns prin reimpunerea unei blocade asupra navelor şi porturilor iraniene.

Republica Islamică insistă, de asemenea, să perceapă taxe pentru servicii de navigaţie, securitate şi de mediu pentru tranzitarea strâmtorii, prin care circula 20% din ţiţeiul mondial înainte de război, lucru cu care Statele Unite nu sunt de acord.

Iranul şi Omanul au anunţat marţi că sunt aproape de finalizarea unui acord pentru stabilirea unui coridor comun pentru tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz şi pentru deminare.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre principalele rute mondiale pentru transportul petrolului şi gazelor şi a devenit un punct central important în conflictul dintre Statele Unite şi Iran.

Editor : A.C.