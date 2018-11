Iranul își apără cu spânzurătoarea moneda națională. Cine este „Sultanul Monedelor” și de ce a fost executat

Vahid Mazloumin - supranumit „sultanul monedelor” - şi complicele său Mohammad Ismail Ghasemi, acuzaţi de acumularea unor monede de aur şi altor devize, au fost executaţi miercuri în Iran, un semnal al unei toleranţe zero, în contextul în care Teheranul încearcă să-şi susţină moneda naţională în toiul actualei crize economice, relatează The Associated Press, citată de News.ro.

Vahid Mazloumin, supranumit „Sultanul Monedelor”.

Potrivit televiziunii de stat, Vahid Mazloumin şi Mohammad Ismail Ghasemi au fost executaţi prin spânzurare.

Ei au fost găsiţi vinovaţi de manipularea pieţelor monedelor şi valutară prin tranzacţii ilegale şi neautorizate şi prin contrabandă.

Un număr neprecizat de alţi complici ai acestora a fost încarcerat.

Autorităţile l-au arestat pe Mazloumin, în vârstă de 58 de ani, în iulie, sub acuzaţia că a adunat două tone de monede de aur.

Iranieni au început să strângă monede de aur şi să facă investiţii sigure în paradisuri fiscale, în contextul în care rialul, moneda naţională iraniană, s-a depreciat în ultimele luni, în urma reimpunerii sancţiunilor americane, după ce preşedintele american Donald Trump a retras Statele Unite, în mai, din acordul în dosarul nuclear iranian încheiat în 2015 la Viena.

Rialul iranian s-a depreciat de la nivelul de 40.500 de riali un dolar anul trecut, la nivelul de 135.000 de riali un dolar.

Economia deja degradată a Republicii islamice se află într-o „situaţie de război”, aprecia săptămâna trecută preşedintele Hassan Rohani.

Proteste sporadice faţă de deteriorarea economiei au avut loc, în ultimele luni, în ţară.

