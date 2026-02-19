Live TV

Iranul își apără programul nuclear după avertismentul SUA. Washingtonul invocă „multe motive" pentru un atac

London Rally Held In Solidarity With Protesters In Iran
Tensiunile dintre Statele Unite şi Iran se intensifică pe fondul negocierilor dificile privind programul nuclear al Teheranului. După ce Washingtonul a transmis că are „multe motive” pentru a lansa un atac împotriva Republicii islamice, autorităţile iraniene şi-au apărat public „dreptul” la îmbogăţirea uraniului, susţinând că programul nuclear se desfăşoară în conformitate cu regulile Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice. Declaraţiile vin în contextul reluării discuţiilor indirecte dintre cele două părţi, la Geneva, şi al unei consolidări a prezenţei militare americane în Golful Persic, ceea ce alimentează temerile privind o posibilă escaladare militară în regiune, relatează AFP și News.ro.

Programul iranian „progresează conform regulilor Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA), iar nicio ţară nu poate priva Iranul de dreptul de a beneficia în mod paşnic de această tehnologie”, a declarat directorul Organizaţiei Iraniene a Energiei Atomice (OIEA), Mohammad Eslam.

Statele Unite au avertizat miercuri Iranul că ar fi „înţelept” să încheie un acord, la o zi după o a doua rundă de negocieri indirecte, la Geneva, pe care ambele ţări au anunţat că vor să le continue.

O purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a lansat un nou avertisment după ce Iranul a anunţat miercuri că „elaborează un cadru” în vederea avansării acestor negocieri cu Washingtonul, reluate la 6 februarie, în Oman, prin medierea sultanatului.

În contextul unei intensificări a desfăşurării militare americane în Golful Persic, Donald Trump a avertizat Londra „să nu cedeze” o bază militară din Oceanul Indian, subliniind că aceasta va fi vitală în cazul unui atac împotriva Iranului, dacă Teheranul „decide să nu încheie un acord”.

Marţi, cele două ţări au anunţat că îşi continuă negocierile, „îngheţate” în iunie de Războiul de 12 Zile lansat de Israel împotriva Iranului, subliniind că există în continuare diferenţe între poziţiile lor.

„Există multe motive şi argumente în favoarea unui atac împotriva Iranului”, a declarat Leavitt, care a adăugat că „ar fi înţelept ca Iranul să încheie un acord cu preşedintele Trump”.

Premierul polonez Donald Tusk a estimat că posibilitatea unui conflict deschis este „foarte reală” şi le-a cerut joi polonezilor să părăsească Iranul „imediat”.

Kremlinul a îndemnat, la rândul său, la „reţinere”, în faţa unei „escaladări a tensiunilor fără precedent”.

Washingtonul a trimis două portavioane în Golful Persic şi dispune de zeci de mii de militari în baze din regiunea Orientului Mijlociu, unele potenţial vulnerabile în cazul unui contraatac iranian.

CNN şi CBS au dezvăluit miercuri că armata americană este pregătită să desfăşoare atacuri împotriva Iranului începând din acest weekend, însă preşedintele american nu a luat încă o decizie finală.

The Wall Street Journal (WSJ), care citează oficiali americani anonimi, dezvăluie că Donald Trump a fost informat cu privire la opţiunea de a „ucide un număr de lideri politici şi militari iranieni, cu scopul de a răsturna Guvernul”.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a discutat miercuri cu directorul general al Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA), Rafaël Grossi.

Potrivit Ministerului iranian de Externe, Grossi a subliniat că AIEA, însărcinată să verifice caracterul paşnic al programului nuclear iranian, „este pregătită să-şi ofere susţinerea” în acest sens.

Iranul şi-a suspendat cooperarea cu AIEA şi a restrâns accesul inspectorilor AIEA la instalaţiile nucleare atinse în Războiul de 12 Zile de bombardamente americane.

Iranul, care dezminte că vrea să se doteze cu arma nucleară, aşa cum îl acuză ţări din Occident şi Israel, vrea să limiteze negocierile la dosarul nuclear şi cere, în vederea ajungerii la un acord, ridicarea sancţiunilor care îi strangulează economia.

Statele Unite au cerut în mai multe rânduri ca Iranul să renunţe la îmbogăţirea uraniului, la programul rachetelor balistice iraniene şi la susţinerea de către Teheran a grupărilor regionale ostile Israelului.

Donald Trump şi-a multiplicat ameninţările cu atacuri, mai întâi ca reacţie la reprimarea în sânge, la începutul lui ianuarie, a unei contestări, iar apoi cu scopul de a obţine un acord, evocând, în cazul unui eşec, inclusiv o răsturnare a puterii iraniene.

„Noi nu vrem războiul (...), dar dacă ei vor să încerce să ne impună voinţa lor (...), trebuie să acceptăm?”, a declarat miercuri preşedintele iranian Massoud Pezeshkian.

Republica islamică ameninţă să riposteze oricărui atac prin închiderea Strâmtorii Ormuz, un punct de trecere strategic pentru comerţul mondial cu petrol.

Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a regimului, au desfăşurat la începutul săptămânii manevre în Strâmtoarea Ormuz, iar joi marinele rusă şi iraniană au efectuat exerciţii comune în Marea Oman şi în nordul Oceanului Indian, potrivit agenţiei oficiale Irna.

Un cuplu britanic deţinut în Iran din ianuarie 2025 a fost condamnat la zece ani de închisoare pentru spionaj, a anunţat familia sa joi, o hotărâre catalogată de Londra drept „total nejustificabilă”.

