Live TV

Video Iranul își cere scuze de la vecini pentru că i-a bombardat și pune condiții pentru a opri atacurile

Data publicării:
președintele Iranului
Masoud Pezeshkian, președintele Iranului / Foto: Profimedia Images

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis că își cere scuze față de țările vecine atacate de armata sa. El a anunțat apoi că va opri atacurile doar dacă țările respective vor respecta condițiile Iranului. 

„Consiliul de conducere interimar a decis (vineri) că nu vor mai exista atacuri asupra ţărilor vecine, nu vor mai fi lansate rachete, cu excepţia cazului în care un atac asupra Iranului ar proveni din aceste ţări”, a declarat preşedintele iranian Masoud Pezeshkian într-un discurs difuzat la televiziunea de stat.

Mai multe ţări din Golf găzduiesc baze militare americane. Vecinii Iranului au fost vizaţi de drone şi rachete de la începutul conflictului, în 28 februarie. Iranul a susţinut că vizează doar interesele sau bazele americane, o afirmaţie contestată de ţările vizate.

„Îmi cer scuze (...) ţărilor vecine care au fost atacate de Iran”, a mai declarat preşedintele iranian.

Treisprezece persoane au fost ucise în ţările din Golf de la începutul războiului, inclusiv o fetiţă în vârstă de 11 ani lovită de resturi într-o zonă rezidenţială din Kuwait.

Războiul în Orientul Mijlociu a ajuns în ziua a opta. În ziua a șaptea a conflictului, Israelul a anunțat că a lovit peste 400 de ținte militare în vestul Iranului, fiind vizate inclusiv lansatoare de rachete balistice și depozite de drone. De cealaltă parte, președintele iranian Masoud Pezeshkian l-a acuzat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că-și adaptează discursul în funcție de publicul căruia i se adresează. Mai mult, armata iraniană a susținut că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă, dar orice navă israeliană sau americană va fi vizată. Totodată, potrivit presei americane, SUA vor trimite al treilea portavion în estul Mediteranei.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane suhoi Su-24
1
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi...
victor ponta oana toiu
2
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
3
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Victor Ponta
4
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Donald Trump
5
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar...
Lovitură de milioane! Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Digi Sport
Lovitură de milioane! Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pete Hegseth.
Șeful Pentagonului confirmă că Rusia ajută Iranul cu informații despre SUA în războiul din Orientul Mijlociu
profimedia-1080673889
Atac israelian cu peste 80 de avioane asupra Iranului. Ce ținte au fost vizate
Parada militară la Teheran
„Aliații” reticenți: rețeaua strategică a Teheranului, pusă la încercare. De ce milițiile din Irak nu se grăbesc să lupte pentru Iran
oana toiu 3
Peste 1.000 de români au fost evacuați din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu: „Întoarcerea acasă se face prin planuri individuale”
Pedro Sanchez (stânga), Donald Trump (dreapta).
Premierul spaniol Pedro Sanchez critică dur conflictul cu Iranul: „Este în afara legalității internaționale”
Recomandările redacţiei
United Arab Emirates, Dubai, Aerial view of airport
Explozie deasupra Aeroportului din Dubai. Zborurile au fost...
Vladimir Putin
Încrederea rușilor în Putin a ajuns la cel mai scăzut nivel de la...
rachete iran - israel - 5 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 8. Explozii în Dubai și Bahrain...
Alexandru Nazare gesticuleaza
Alexandru Nazare, după evaluarea făcută de Moody's: Este esențial să...
Ultimele știri
Fane Văncică, prins pe Aeroportul Otopeni. Bărbatul ar fi cerut unui om de afaceri „taxă de protecție” de 25.000 de lei pe lună
Bărbatul care a amenințat cu moartea un medic de la „Marius Nasta” a fost reținut: indicii că ar fi vrut să-și pună în aplicare planul
Val de intervenții pe munte. Aproape 40 de persoane au fost salvați de salvamontiști în ultimele 24 de ore
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au parte de noroc în aceste zile. Ce schimbări aduce Soarele în Pești
Cancan
ALERTĂ alimentară‼️ Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piață
Fanatik.ro
„Pentru mine nu mai există acasă”. Marea dramă a vieții lui Belodedici după divorțul de Sandra: „A pierdut...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Ce pensie are Marin Condescu, fostul conducător de la Pandurii, după 45 de ani de muncă: ”Mi-am mai luat un...
Adevărul
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost zgâriată de un cățel, în vacanță. Ancheta arată că...
Playtech
Lista țărilor NATO care au reintrodus armata obligatorie. Croația este cea mai recentă
Digi FM
Kira Hagi, despre iubire, bunici și teatru: "Mă simt binecuvântată că port acest nume"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scenariul ”grav” care l-ar putea face pe Donald Trump să capituleze: ”SUA ar fi obligate”
Pro FM
Cum arăta Celine Dion în costum de baie, în urmă cu 18 ani. Imagini rare cu celebra artistă în vacanță
Film Now
Gillian Anderson critică diferențele salariale de la Hollywood. A primit „jumătate” din salariul colegului ei...
Adevarul
SUA pregătesc intervenția navală în Ormuz. Când va începe Marina americană escortarea navelor comerciale
Newsweek
E nevoie de 1.000.000 străini pe piața muncii pentru ca pensiile să nu scadă cu 20%. Exemplul Germaniei
Digi FM
O reuniune care i-a încântat pe fanii Harry Potter. Tom Felton a mers să-l vadă la teatru pe Daniel...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Helen Hunt, prima apariție în șase ani alături de fata ei. Makena Lei are 21 de ani și este cântăreață. Mama...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii