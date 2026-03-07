Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis că își cere scuze față de țările vecine atacate de armata sa. El a anunțat apoi că va opri atacurile doar dacă țările respective vor respecta condițiile Iranului.

„Consiliul de conducere interimar a decis (vineri) că nu vor mai exista atacuri asupra ţărilor vecine, nu vor mai fi lansate rachete, cu excepţia cazului în care un atac asupra Iranului ar proveni din aceste ţări”, a declarat preşedintele iranian Masoud Pezeshkian într-un discurs difuzat la televiziunea de stat.

Mai multe ţări din Golf găzduiesc baze militare americane. Vecinii Iranului au fost vizaţi de drone şi rachete de la începutul conflictului, în 28 februarie. Iranul a susţinut că vizează doar interesele sau bazele americane, o afirmaţie contestată de ţările vizate.

„Îmi cer scuze (...) ţărilor vecine care au fost atacate de Iran”, a mai declarat preşedintele iranian.

Treisprezece persoane au fost ucise în ţările din Golf de la începutul războiului, inclusiv o fetiţă în vârstă de 11 ani lovită de resturi într-o zonă rezidenţială din Kuwait.

Războiul în Orientul Mijlociu a ajuns în ziua a opta. În ziua a șaptea a conflictului, Israelul a anunțat că a lovit peste 400 de ținte militare în vestul Iranului, fiind vizate inclusiv lansatoare de rachete balistice și depozite de drone. De cealaltă parte, președintele iranian Masoud Pezeshkian l-a acuzat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că-și adaptează discursul în funcție de publicul căruia i se adresează. Mai mult, armata iraniană a susținut că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă, dar orice navă israeliană sau americană va fi vizată. Totodată, potrivit presei americane, SUA vor trimite al treilea portavion în estul Mediteranei.

