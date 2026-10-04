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Iranul își menține poziția privind Strâmtoarea Ormuz. Teheranul cere îndeplinirea celor șapte condiții

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harta cu stramtoarea ormuz
Foto: Profimedia
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Iranul nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până când Statele Unite nu vor îndeplini cele șapte condiții stabilite de Teheran. Declarația a fost făcută duminică de președintele Parlamentului iranian și negociatorul-șef Mohammad Baqer Qalibaf, după ce Iranul a primit o nouă propunere americană pentru încheierea războiului, transmisă prin intermediul mediatorilor din Qatar, potrivit Agerpres, care citează EFE.

„Americanii trebuie să știe că Strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă până când nu vor fi îndeplinite cele șapte condiții ale noastre, bazate pe Memorandumul de Înțelegere de la Islamabad", a declarat Qalibaf în timpul unei sesiuni parlamentare virtuale, potrivit agenției de știri Tasnim.

Liderul Parlamentului iranian a spus că Washingtonul trebuie să înțeleagă că „epoca tergiversărilor și a impunerii unor cerințe unilaterale a apus" și că poziția Teheranului este "clară și fermă". Qalibaf a adăugat că Iranul nu se va lăsa influențat de presiunile economice sau de acțiunile militare ale Statelor Unite.

Qalibaf a criticat și mesajele contradictorii venite de la Washington, afirmând că Statele Unite adoptă, pe de o parte, o atitudine favorabilă negocierilor, iar pe de altă parte amenință cu confruntarea și distrugerea: „Nu ne vom lăsa nici influențați de emoții, nici intimidați; luptăm și negociem în același timp", a susținut acesta.

Declarațiile vin după ce guvernul iranian a confirmat, miercuri, primirea unor noi propuneri din partea Washingtonului prin intermediul Qatarului. Săptămâna trecută, în marja reuniunii Adunării Generale a ONU, președintele american Donald Trump a respins planul Iranului privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz în termen de șapte zile.

Memorandumul de la Islamabad, convenit între Iran și SUA în luna iunie prin mediere pakistaneză, a fost compromis la mai puțin de o lună după aceea, pe fondul unor presupuse atacuri iraniene asupra unor nave și petroliere în Strâmtoarea Ormuz și al unor lovituri americane în sudul Iranului.

De luni de zile, Iranul cere Statelor Unite să îndeplinească mai multe condiții, printre care încetarea ostilităților în Orientul Mijlociu, ridicarea blocadei navale și a sancțiunilor asupra petrolului iranian, precum și deblocarea fondurilor Teheranului. În schimb, Teheranul a legat îndeplinirea acestor condiții de redeschiderea rutei maritime strategice și de reluarea negocierilor privind programul său nuclear.

Editor : A.R.

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