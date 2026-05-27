Live TV

Iranul, mesaj sfidător la adresa Statelor Unite: „Probabilitatea unui război este scăzută din cauza slăbiciunii duşmanului”

Data publicării:
Masoud Pezeshkian, președintele Iranului.
Masoud Pezeshkian, președintele Iranului. Foto: Profimedia Images
Din articol
SUA au atacat un oraș-port Stadiul negocierilor

Iranul estimează drept puţin probabilă reluarea ostilităţilor cu SUA, în pofida recentelor lovituri americane, şi pe fondul unor laborioase tratative diplomatice pentru a pune capăt în mod durabil războiului.

În acelaşi timp, ca o etapă în plus spre o revenire la normal, accesul la internet a fost parţial restabilit în Iran, potrivit ONG-ului de supraveghere a securităţii cibernetice NetBlocks, scrie Agerpres, preluând AFP. De asemenea, traficul aerian a fost pe deplin reluat pe zece aeroporturi din ţară.

Dacă armele au fost aproape reduse la tăcere de pe 8 aprilie, după aproape o lună de lovituri israeliano-americano care s-au soldat cu mii de morţi, negocierile bat pasul pe loc de atunci. Iar blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran continuă, făcând să crească preţul petrolului, la fel ca şi schimburile de ameninţări.

„Probabilitatea unui război este scăzută din cauza slăbiciunii duşmanului”, a declarat miercuri Mohammad Akbarzadeh, un înalt responsabil al forţelor navale ale Gardienilor, citat de agenţia de presă Tasnim.

Dar „forţele armate sunt în alertă, cu încărcătoarele pline”, a adăugat el, jurând să transforme zona de la estul la vestul Golfului într-un „cimitir pentru agresori”.

SUA au atacat un oraș-port

Marţi, Republica islamică a ameninţat deja să riposteze la orice „acţiune răuvoitoare”, acuzând Washingtonul că a încălcat armistiţiul în sudul ţării.

Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (Centcom) a anunţat anterior că a lovit în noaptea de luni spre marţi situri de lansare de rachete.

Iranul nu a confirmat oficial informaţia, dar media de stat au raportat explozii în oraşul portuar Bandar Abbas.

În contextul în care ţările musulmane celebrează Aid-Aldha, sărbătoarea majoră a islamului, preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a susţinut cu acest prilej un mesaj împotriva „tiranilor din epoca noastră”.

Miercuri, cursul petrolului a scăzut din nou, iar bursele europene au deschis într-o mică creştere.

Dacă entuziasmul pieţelor a scăzut din nou după semnalele pozitive din weekend, „rămâne un aer de optimism prudent privind semnarea unui protocol de acord între SUA şi Iran”, a comentat Chris Weston, responsabil de cercetare la brokerul Pepperstone.

Stadiul negocierilor

Agenţia iraniană Isna a relatat despre „negocieri global pozitive” după vizita unor înalţi responsabili în Qatar, o premieră de la începutul ostilităţilor.

Această deplasare avea drept scop discutarea unor „modalităţi de acces” la fondurile îngheţate în străinătate, din care o parte în Qatar, din cauza sancţiunilor americane. Teheranul cere deblocarea unor active de 24 de miliarde de euro „cu punerea la dispoziţie a jumătate din această sumă imediat după anunţul protocolului de acord”, potrivit Isna.

Este unul dintre principalele puncte de neînţelegere, alături de capitolul nuclear pe care Iranul îl doreşte abordat în a doua fază.

Washingtonul, care suspectează Teheranul că vrea să dezvolte arma atomică, cere distrugerea stocului de uraniu înalt îmbogăţit, a cărui soartă este necunoscută după precedentele lovituri din iunie 2025.

Donald Trump, care va prezida miercuri o reuniune de guvern, încearcă la rândul său să găsească o soluţie pentru acest război nepopular care a perturbat grav economia mondială din cauza blocării aproape complete de către Teheran a Strâmtorii Ormuz, pe unde tranzitează în mod normal o cincime din petrolul şi gazul natural lichefiat consumate în lume.

„Dacă memorandumul este semnat (...) Trump va revendica un succes diplomatic, preţul carburantului ar urma să scadă şi Iranul va obţine ceea ce dorea de la început: încheierea ostilităţilor active şi un răgaz economic, înainte de a fi constrânsă să facă concesii în chestiunea nucleară”, scrie pe site-ul său grupul de reflecţie International Crisis Group.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Avertizare meteo de furtuni.
3
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Alexander Lukashenko
5
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
"Fără nicio jenă". Adversara Soranei Cîrstea a ținut capul de afiș la Roland Garros
Digi Sport
"Fără nicio jenă". Adversara Soranei Cîrstea a ținut capul de afiș la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nave in Strâmtoarea Ormuz.
„Nu va mai fi ca înainte”. Iranul avertizează asupra tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz și anunță negocieri cu o altă țară
tragere cu un sistem patriot
Statele Unite permit în premieră unei țări europene să producă pe teritoriul propriu rachete Patriot
Ken Paxton
Trump își consolidează şi mai mult controlul asupra Partidului Republican: Candidatul susţinut de el câştigă alegerile primare în Texas
Mohammed_Odeh_(cropped)
Atac al Israelului în Gaza: cine a fost vizat de lovitura care a ucis cel puțin o persoană și a rănit cel puțin zece, potrivit Hamas
bucăți de satelit pe orbita terestră
DARPA pregăteşte pentru lansare un robot destinat reparării sateliţilor pe orbită
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: „L-am mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia...
Detaliu mâna unui deputat care votează în Camera Deputaților
Vânzarea acțiunilor în cazul companiilor de stat, interzisă până la...
tiktok
Raport îngrijorător: doar 10 conturi generează aproape 80% din...
Ultimele știri
CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan privind guvernanța corporativă a companiilor de stat. Legea merge la promulgare
Evaluarea Națională 2026, clasa a VI-a: Subiectele la Matematică și Științele naturii. Când află elevii notele finale
Radu Miruţă dă asigurări că proiectele PNRR de la Apărare vor fi încheiate, dar spune că la Transporturi există semne de întrebare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său...
Fanatik.ro
Încă o plecare la Universitatea Craiova! Conducerea caută deja înlocuitor. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Adevărul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Naomi Osaka a făcut parada modei pe teren, iar adversara ei a cedat și nu s-a ferit de cuvinte
Pro FM
Paul McCartney, despre motivul pentru care nu face poze cu fanii. Comparația neașteptată făcută de legendarul...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Ce salarii vor avea cadrele medicale din 2027. Reforma salarizării aduce creșteri importante și păstrează...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...