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Iranul nu intenţionează să permită AIEA să inspecteze instalaţiile bombardate. „Nu există vreun plan”

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Uzina de la Natanz
Uzina de la Natanz este cea mai importantă instalație de îmbogățire a uraniului din Iran. Sursa foto: Profimedia Images
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Iranul nu are intenţia de a permite Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) să inspecteze instalaţiile bombardate de Israel şi SUA, a declarat marţi purtătorul de cuvânt al Ministerul de Externe iranian, Esmail Baghaei.

„Nu am avut nicio reuniune cu directorul general al AIEA, Rafael Grossi, şi nici nu există vreun plan ca Agenţia să inspecteze instalaţiile nucleare iraniene avariate de agresiunea militară americană şi sionistă”, a afirmat Esmail Baghaei într-o conferinţă de presă, la o zi după ce vicepreşedintele american, JD Vance, declarase că Republica islamică a acceptat noi inspecţii.

Bagaei a indicat că nu există niciun protocol pentru inspectarea instalaţiilor nucleare avariate, aspect reiterat de Teheran încă de la bombardamentele din iunie trecut asupra principalelor sale centre nucleare de la Fordo, Isfahan şi Natanz.

„Noi, ca stat membru al Tratatului de Neproliferare Nucleară şi ca ţară angajată să respecte acordurile de garanţii, vom continua să urmăm procedura obişnuită şi cred că acea procedură obişnuită este destul de clară”, a mai spus el, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

JD Vance a asigurat că Iranul a acceptat ca inspectori AIEA să intre în ţară ca parte a negocierilor pentru a se pune capăt războiului în Orientul Mijlociu, dar nu a explicat exact pentru ce.

Iranul a limitat, după războiul cu Israelul din iunie 2025, accesul inspectorilor agenţiei nucleare a ONU la locurile atacate, dar aceştia au avut acces la centrala nucleară de la Bushehr, care produce electricitate sub supraveghere rusă, şi la reactorul de cercetare din Teheran.

Dar autorităţile iraniene nu au permis inspecţii la instalaţiile de la Fordo, Isfahan şi Natanz, atacate de Israel şi SUA în 2025, şi nu se ştie unde se află aproximativ 440 de kilograme de uraniu îmbogăţit la un nivel de 60%, aproape de fabricarea bombei atomice.

Iran şi SUA au semnat săptămâna trecută un memorandum de înţelegere pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz şi a pune capăt războiului, iar acum negociază programul nuclear iranian, potrivit media citate.

Editor : B.P.

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