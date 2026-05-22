Iranul produce deja drone, semn că își reconstruiește baza industrială militară. Ce date au serviciile americane de informații

Iranul a reluat deja o parte din producţia de drone în timpul armistiţiului de şase săptămâni care a început la începutul lunii aprilie, un semn că îşi reconstruieşte rapid anumite capacităţi militare afectate de atacurile americano-israeliene, afirmă două surse familiarizate cu evaluările serviciilor de informaţii americane. Patru surse au declarat pentru CNN că serviciile de informaţii americane indică faptul că armata iraniană se reconstituie mult mai repede decât se estimase iniţial, scrie News.ro.

Reconstruirea capacităţilor militare, inclusiv înlocuirea bazelor de rachete, a lansatoarelor şi a capacităţii de producţie pentru sistemele de arme cheie distruse în timpul conflictului actual, înseamnă că Iranul rămâne o ameninţare semnificativă pentru aliaţii regionali în cazul în care preşedintele Donald Trump ar relua campania de bombardamente, potrivit celor patru surse familiarizate cu informaţiile serviciilor secrete. De asemenea, aceasta pune sub semnul întrebării afirmaţiile privind măsura în care atacurile americane şi israeliene au degradat armata iraniană pe termen lung.

Deşi timpul necesar pentru reluarea producţiei diferitelor componente de armament variază, unele estimări ale serviciilor de informaţii americane indică faptul că Iranul şi-ar putea reconstitui complet capacitatea de atac cu drone în doar şase luni, a declarat pentru CNN una dintre surse, un oficial american.

„Iranienii au depăşit toate termenele pe care IC le avea pentru reconstituire”, a spus oficialul american.

Atacurile cu drone reprezintă o preocupare deosebită pentru aliaţii regionali. Dacă ostilităţile se reiau, Iranul şi-ar putea spori capacitatea de producţie de rachete - care a fost semnificativ afectată - cu mai multe lansări de drone, pentru a continua să tragă asupra Israelului şi a ţărilor din Golf care se află în raza de acţiune a ambelor sisteme de arme.

Trump a ameninţat în repetate rânduri că va relua operaţiunile de luptă împotriva Iranului dacă cele două ţări nu ajung la un acord pentru a pune capăt războiului, inclusiv declarând public, marţi, că a fost la o oră distanţă de reluarea bombardamentelor, ceea ce înseamnă că aceste capacităţi militare ar putea intra în joc.

Iranul a reuşit să se reconstruiască mult mai repede decât se aştepta, datorită unei combinaţii de factori, de la sprijinul pe care îl primeşte din partea Rusiei şi a Chinei până la faptul că SUA şi Israelul nu au provocat atât de multe daune pe cât sperau cele două ţări, a declarat una dintre surse pentru CNN. De exemplu, China a continuat să furnizeze Iranului, pe durata conflictului, componente care pot fi utilizate pentru fabricarea rachetelor, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu evaluările serviciilor de informaţii americane, deşi acest lucru a fost probabil limitat de blocada americană în curs.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat săptămâna trecută pentru CBS că China furnizează Iranului „componente pentru fabricarea rachetelor”, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, a negat acuzaţia în cadrul unei conferinţe de presă, calificând-o drept „nefondată”.

Între timp, Iranul îşi menţine în continuare capacitatea de rachete balistice, atacuri cu drone şi apărare antiaeriană, în ciuda pagubelor grave provocate de atacurile americane şi israeliene, potrivit unor evaluări recente ale serviciilor de informaţii americane, ceea ce înseamnă că reconstrucţia rapidă a capacităţii de producţie militară nu porneşte de la zero.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA a refuzat să comenteze, afirmând că comandamentul nu discută chestiuni legate de informaţii.

Purtătorul de cuvânt şef al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat pentru CNN că „armata americană este cea mai puternică din lume şi are tot ce îi trebuie pentru a acţiona la momentul şi în locul ales de preşedinte”.

„Am desfăşurat multiple operaţiuni de succes în cadrul comandamentelor de luptă, asigurându-ne în acelaşi timp că armata SUA dispune de un arsenal vast de capacităţi pentru a ne proteja poporul şi interesele", a adăugat Parnell.

CNN a raportat în aprilie că serviciile de informaţii americane au estimat că aproximativ jumătate din lansatoarele de rachete ale Iranului au supravieţuit atacurilor SUA. Un raport recent a crescut această cifră la două treimi, parţial datorită încetării focului în curs, care oferă Iranului timp să dezgroape lansatoarele care ar fi putut fi îngropate în urma atacurilor anterioare, potrivit unor surse familiarizate cu informaţiile.

Estimarea totală a serviciilor de informaţii americane poate include lansatoare care sunt în prezent inaccesibile, cum ar fi cele îngropate sub pământ de atacuri, dar care nu au fost distruse.

Există încă mii de drone iraniene - aproximativ 50% din capacităţile de drone ale ţării - au declarat anterior două surse pentru CNN, conform informaţiilor serviciilor de informaţii.

Informaţiile au arătat, de asemenea, că un procent semnificativ din rachetele de croazieră ale apărării costiere iraniene erau intacte, ceea ce corespunde faptului că SUA nu şi-au concentrat campania aeriană asupra obiectivelor militare de pe coastă, deşi au lovit nave. Aceste rachete reprezintă o capacitate esenţială care permite Iranului să ameninţe traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz.

În ansamblu, rapoartele recente ale serviciilor de informaţii americane sugerează în mod copleşitor că războiul a degradat capacităţile militare ale Iranului, dar nu le-a distrus, iranienii demonstrând că pot limita în mod eficient impactul pe termen lung al războiului prin reconstituirea rapidă după aceste lovituri.

Aceasta include reconstrucţia bazei sale industriale de apărare, despre care comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, a declarat marţi că a fost în mare parte eliminată.

„Operaţiunea Epic Fury a degradat semnificativ rachetele balistice şi dronele Iranului, distrugând în acelaşi timp 90% din baza sa industrială de apărare, asigurându-se că Iranul nu se poate reconstitui timp de ani de zile”, a declarat Cooper, în timpul audierii de marţi în faţa Comitetului pentru Servicii Armate al Camerei Reprezentanţilor.

Dar mărturia lui Cooper contrastează puternic cu evaluările serviciilor de informaţii americane care examinează capacitatea Iranului de a-şi reconstrui capacităţile militare şi calendarul în care sunt capabili să o facă, două surse declarând pentru CNN că informaţiile sunt în contradicţie cu descrierile furnizate de comandantul CENTCOM.

Una dintre sursele familiarizate cu recentele evaluări ale serviciilor de informaţii americane a declarat pentru CNN că daunele aduse bazei industriale de apărare a Iranului au întârziat probabil capacitatea acestuia de a se reconstitui cu câteva luni, nu cu ani. Şi o parte din baza industrială de apărare a Iranului rămâne intactă, ceea ce ar putea accelera şi mai mult calendarul de reconstituire a anumitor capacităţi, a remarcat sursa.

