Iranul răspunde dur la amenințările lui Donald Trump: „Ar trebui să aibă grijă de soldaţii săi”

Ali Larijani, un consilier al liderului suprem iranian, i-a sugerat, vineri, lui Donald Trump să „fie prudent” în cazul unei intervenţii în Iran, după ce preşedintele american a declarat că Statele Unite ar putea veni în „ajutorul” manifestanţilor în cazul recurgerii la violenţă.

„Trump ar trebui să ştie că orice amestec al Statelor Unite în această chestiune internă ar echivala cu destabilizarea întregii regiuni şi ar dăuna intereselor americane”, a scris Ali Larijani pe reţeaua X.

„Ar trebui să aibă grijă de soldaţii săi”, a adăugat Larijani, care conduce cea mai înaltă instanţă de securitate din Iran.

Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat, vineri, pe reţeaua sa Truth Social, că „dacă Iranul va trage asupra manifestanţilor paşnici şi îi va ucide în mod violent, aşa cum obişnuieşte, Statele Unite ale Americii vor veni în ajutorul lor”.

O parte a ţării este cuprinsă de proteste, care au început duminică la Teheran şi care iniţial erau legate de costul ridicat al vieţii, dar care s-au extins ulterior la revendicări politice.

Confruntări localizate între protestatari şi forţele de securitate au făcut şase morţi joi în vestul ţării, conform presei locale.

Miercuri seara, agenţia de presă Tasnim a raportat arestarea a şapte persoane descrise ca fiind afiliate unor „grupuri ostile Republicii Islamice, cu sediul în Statele Unite şi Europa”.

Moneda naţională, rialul, şi-a pierdut în ultimul an mai mult de o treime din valoare faţă de dolar, în timp ce o hiperinflaţie cu două cifre slăbeşte de ani buni puterea de cumpărare a iranienilor, într-o ţară sufocată de sancţiuni internaţionale legate de programul nuclear iranian.

Editor : C.L.B.