Iranul respinge acuzațiile lui Trump și susține că nu amplasează mine în Strâmtoarea Ormuz

Iranul nu amplasează mine în Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă strategică pentru comerţul cu petrol, a declarat joi ministrul adjunct de externe al Iranului, Majid Takht-Ravanchi, în urma acuzaţiilor venite din partea Washingtonului, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Deloc. Nu este adevărat”, a spus oficialul iranian, întrebat despre declaraţiile preşedintelui american Donald Trump privind atacurile împotriva a „28 de nave iraniene care instalau mine” în strâmtoarea Ormuz.

Deşi Iranul a blocat în mare măsură transportul maritim prin strâmtoare, oficialul iranian a afirmat că anumite ţări au solicitat accesul şi „noi am cooperat cu ele”.

Exporturile de petrol şi GNL pe această cale navigabilă au fost oprite efectiv din cauza războiului declanşat de SUA şi Israel, ceea ce a provocat o creştere vertiginoasă a preţurilor mondiale la petrol şi gaze.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut marţi Iranului să retragă imediat toate minele amplasate în strâmtoare şi a declarat că, în caz contrar, vor exista consecinţe militare drastice.

În schimb, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat miercuri că în prezent nu există indicii că strâmtoarea Ormuz, situată între Iran şi Oman, ar fi fost minată.

Rapoartele conform cărora Iranul ar fi amplasat mine navale pe calea navigabilă au amplificat şi mai mult temerile cu privire la aprovizionarea globală cu hidrocarburi.

Wadephul a subliniat că situaţia din strâmtoarea Ormuz are un impact enorm asupra aprovizionării globale cu energie.

