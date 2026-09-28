Iranul respinge „speculaţiile nefondate şi răuvoitoare” care leagă Teheranul de incidentul de la baza aeriană britanică

Ambasada Iranului la Londra a respins luni ceea ce a descris drept „speculaţii nefondate şi răuvoitoare” care leagă Teheranul de cazul celor cinci cetăţeni britanici care au fost arestaţi în weekend în apropierea bazei aeriene britanice RAF Fairford, relatează Reuters şi AP.

Într-o declaraţie publicată pe X, ambasada a afirmat că „respinge categoric şi condamnă cu fermitate” încercările de a face legătura între Iran şi aceste arestări şi a spus că astfel de speculaţii nu vor face decât să „alimenteze propaganda iranofobă” în Marea Britanie.

Poliţia britanică nu a stabilit nicio legătură între Iran şi arestări, iar o anchetă condusă de Unitatea de Combatere a Terorismului este în curs de desfăşurare.

RAF Fairford este o bază britanică care găzduieşte bombardiere americane ce efectuează misiuni împotriva Iranului, notează sursele citate de News.ro.

Luni, poliţia avea în custodie cinci bărbaţi şi examina unele obiecte suspectate a fi explozivi, găsite în apropierea bazei aeriene operate de SUA în Anglia, în timp ce anchetatorii antiterorişti investigau dacă a fost dejucată o tentativă de atac legată de Iran.

Bărbaţii au fost reţinuţi duminică dimineaţa, după ce trei autoutilitare au fost zărite în apropierea bazei RAF Fairford.

Se investighează o posibilă legătură cu Iranul, Rusia sau grupuri militante nesusţinute de state

Anchetatorii nu au stabilit încă dacă incidentul reprezintă un atac susţinut de un stat. Aceştia investighează o posibilă legătură cu Iranul, Rusia sau grupuri militante nesusţinute de state.

Baza RAF Fairford a fost, de asemenea, ţinta unor proteste organizate de activiştii anti-război.

Cei cinci suspecţi, ale căror nume nu au fost făcute publice, au fost reţinuţi iniţial sub suspiciunea de infracţiuni legate de materiale explozibile, iar ulterior au fost arestaţi şi sub suspiciunea de pregătire a unui act de terorism. Poliţia a declarat că toţi bărbaţii sunt cetăţeni britanici din Londra şi au vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani. Aceştia pot fi ţinuţi în arest preventiv până la 14 zile, după care trebuie să fie puşi sub acuzare sau eliberaţi.

Duminică, locuitorii din 85 de locuinţe din satul Whelford, situat în apropierea bazei, au fost evacuaţi, iar experţii militari în dezamorsarea bombelor au folosit un robot pentru a examina trei autoutilitare albe. Până luni dimineaţă, sătenii nu se puteau întoarce acasă, iar autoutilitarele nu fuseseră încă îndepărtate.

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Editor : Liviu Cojan