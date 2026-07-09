Temându-se că își pierde treptat controlul asupra rutelor maritime cruciale din Strâmtoarea Ormuz, Iranul a riscat să reacționeze excesiv prin atacarea din nou a petrolierelor și prin posibilitatea de a reaprinde un război de amploare cu Statele Unite, spun analiștii consultați de The New York Times.

Ambele părți au amenințat miercuri că vor anula Memorandumul de înțelegere pe care îl semnaseră pe 17 iunie pentru a stabili un plan pentru negocierile de pace și pentru a prelungi un armistițiu șubred, în vigoare încă din aprilie. Avioanele de luptă americane au efectuat peste noapte atacuri și mai intense asupra a zeci de ținte din întregul Iran, în timp ce Teheranul a promis să intensifice atacurile cu drone și rachete împotriva aliaților SUA din Golful Persic.

Înțelegerea de bază din Memorandumul de înțelegere, formulat vag și alcătuit din 14 puncte, era că Iranul urma să redeschidă Strâmtoarea Ormuz pentru transportul comercial, în schimbul unor ajutoare economice de care avea mare nevoie. Problemele mai spinoase, inclusiv soarta programului nuclear al Iranului, au fost amânate pentru negocieri ulterioare. Însă foarte puține lucruri s-au schimbat.

„Memorandumul de înțelegere părea din ce în ce mai mult un miraj”, a declarat Vali Nasr, analist veteran specializat în Iran și profesor la Școala de Studii Internaționale Avansate a Universității Johns Hopkins. „Din perspectiva Teheranului, SUA depun eforturi concertate pentru a prelua controlul asupra strâmtorii din mâinile Iranului, pentru a-i slăbi poziția în Liban și pentru a-și recâștiga propria putere, cu scopul de a exercita o presiune și mai mare asupra Iranului sau de a reveni la război.”

Pe măsură ce termenul de 60 de zile al acordului se apropia de sfârșit, Iranul devenea din ce în ce mai frustrat de faptul că Marina SUA încuraja traficul maritim să urmeze o rută sudică de-a lungul coastei Omanului, în loc să respecte cerințele iraniene ca tot traficul să se înregistreze la nou-înființata autoritate de tranzit din Ormuz, un pas preliminar pentru perceperea de taxe. Traficul din weekendul trecut a reprezentat aproximativ o treime din nivelul dinainte de război, de peste 100 de nave pe zi, împărțit în mod egal între partea iraniană și cea omaneză a căii navigabile, potrivit Kpler, care monitorizează traficul maritim.

În plus, Statele Unite depuneau eforturi pentru a încheia o pace separată între Liban și Israel, care să includă obiectivul mult timp evaziv al dezarmării Hezbollahului, principala forță proxy a Iranului în Liban. În cele din urmă, în discuțiile publice privind ajutorul financiar, amploarea acestuia a continuat să se reducă.

În schimb, chiar și în mijlocul ceremoniilor funerare de o săptămână dedicate ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului ucis în războiul din februarie, iranienii au decis să atace, în loc să aștepte ca pârghia lor de negociere să se disipeze, au afirmat analiștii. Marți, proiectile au lovit trei petroliere care tranzitau strâmtoarea, deși Iranul nu și-a asumat responsabilitatea.

Percepția Iranului că a învins Statele Unite și Israelul în războiul de la începutul acestui an a contribuit probabil la reînnoirea confruntării, au afirmat analiștii.

„După ce au rezistat acestui asalt din partea SUA și a Israelului, probabil se simt destul de în siguranță”, a declarat Suzanne Maloney, cercetătoare principală la Brookings Institution din Washington, care a consiliat atât administrațiile republicane, cât și pe cele democrate în privința politicii din Orientul Mijlociu. „Cred că momentul ales pentru atacuri, care coincide cu aceste ceremonii funerare, demonstrează un oarecare triumfalism din partea regimului, care consideră că, în esență, a reușit în sfârșit să se elibereze de război. Sunt capabili să-și îngroape morții și totuși continuă să riposteze. Cu siguranță, există un mesaj în acest lucru.”

Chiar dacă transportul maritim se desfășura fără restricții înainte de război, mesajul Iranului a fost că intenționează să impună un nou control strict asupra strâmtorii, au afirmat analiștii. Statele Unite, care ridicaseră sancțiunile petroliere împotriva Iranului, aflate în vigoare de zeci de ani, le-au reimpus imediat.

Iranul a declarat că nu-i pasă. „Veniturile sunt subordonate controlului”, a declarat la televiziunea de stat Majid Shakeri, economist iranian și consilier al lui Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului și negociatorul principal.

„Fie păstrăm controlul asupra strâmtorii, fie fiecare dintre noi va deveni martir pentru aceasta.”

Totuși, ambele părți au obiceiul de a recurge la retorică virulentă și amenințări, au remarcat analiștii, și tind să folosească războiul ca formă de negociere. Donald Trump nu a respins în totalitate ideea de a relua negocierile.

Extremiștii din Iran au atacat de mult timp însăși ideea negocierilor, așa că au existat apeluri la retragerea din Memorandumul de înțelegere privind situația din strâmtoare.

„Cred că este vorba în mare parte de o atitudine de fațadă”, a declarat Nate Swanson, cercetător principal la Atlantic Council, care a ocupat anterior funcția de director pentru Iran în cadrul Consiliului Național de Securitate sub președintele Joseph R. Biden Jr. „Cred că este similar cu ceea ce face Trump. El negociază prin acțiuni militare și amenințări zgomotoase, așa că, într-un fel, vorbesc aceeași limbă.”

Iranul miza pe faptul Trump, exprimându-și nemulțumirea față de conflict și confruntându-se cu alegeri intermediare dificile peste patru luni, nu ar risca să reia un război nepopular, au sugerat analiștii.

Cu toate acestea, președintele american a lansat o tiradă împotriva iranienilor, atacându-i pe liderii acestora ca fiind „răi” și „gunoi” și sugerând că Statele Unite vor lovi Iranul și mai puternic. El a declarat că încetarea focului „s-a terminat”.

„Ei riscă să-l interpreteze greșit pe președintele Trump, așa cum au făcut-o de nenumărate ori”, a spus Joel Rayburn, cercetător principal la Institutul Hudson, colonel în rezervă al Armatei SUA și fost trimis special pentru Siria în timpul primei administrații Trump. Iranul are o lungă tradiție de a întreprinde acțiuni provocatoare, cum ar fi atacarea petrolierelor, pentru ca apoi să se prezinte drept partea vătămată, a spus el: „Își depășesc limitele.”

Nu ar fi prima dată. Imediat după Revoluția Islamică din 1979, noul guvern de linie dură de la Teheran a ținut ostatici angajații Ambasadei americane timp de 444 de zile, mult mai mult decât ar fi fost necesar pentru a-i folosi ca monedă de schimb, și a obținut în schimb confiscarea unor active în valoare de miliarde de dolari din instituțiile financiare occidentale. În 1982, Iranul a refuzat un armistițiu în războiul Iran-Irak, ceea ce a dus la încă șase ani de lupte brutale și la sute de mii de victime.

Editor : B.E.