Iranul se angajează să dilueze uraniul îmbogăţit, în schimbul ridicării sancţiunilor, potrivit acordului cu SUA

Statele Unite au dezvăluit miercuri textul memorandumului de înţelegere în 14 puncte convenit cu Iranul pentru încheierea războiului, document prin care Teheranul se angajează, printre altele, să-şi dilueze stocul de uraniu îmbogăţit după finalizarea negocierilor pentru un acord final care vor continua în următoarele 60 de zile, în schimbul ridicării sancţiunilor, relatează AFP, preluată de Agerpres.



SUA şi Iranul menţionează în document că vor discuta un mecanism care să permită diluarea stocului iranian de uraniu îmbogăţit "folosind cel puţin o metodă de diluare la faţa locului sub supravegherea AIEA (Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică)", a declarat un înalt oficial de la Washington care a citit textul acordului în faţa presei.



Dacă la capătul celor 60 de zile de negocieri ce vor continua în vederea încheierii unui acord cuprinzător se va ajunge la o înţelegere definitivă privind programul nuclear iranian, Statele Unite se angajează, împreună cu partenerii săi regionali, să faciliteze constituirea unui fond de 300 de miliarde de dolari destinat reconstrucţiei şi dezvoltării economice a Iranului, fără însă ca Washingtonul să fie obligat să participe financiar la acest fond, a indicat oficialul american.



"Aşadar, dacă ajungem la un acord definitiv şi dacă iranienii îşi respectă angajamentele, vom autoriza relaxarea sancţiunilor, ceea ce ar permite, de exemplu, Emiratelor Arabe Unite să construiască o centrală electrică în Iran", a explicat el.



Deocamdată, a precizat acesta, primul pas este redeschiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, iar de îndată ce acordul va fi semnat săptămâna aceasta va înceta şi blocada americană asupra porturilor Iranului, astfel că această ţară îşi va putea relua exporturile de petrol.



Cât despre sancţiunile impuse Iranului de către SUA, acestea vor fi ridicate integral dacă la finalul celor 60 de zile de negocieri suplimentare va fi convenit un acord final, a mai menţionat responsabilul de la Washington, care a cerut presei să nu fie precizat.



Ceremonia de semnare a memorandumului de înţelegere - deja semnat electronic luni - este prevăzută pentru vineri în Elveţia, dar preşedintele american Donald Trump a sugerat miercuri că aceasta ar putea avea loc chiar joi şi că textul ar putea fi semnat de el şi de omologul său iranian, Masoud Pezeshkian.



Reacţionând faţă de această ultimă declaraţie, Ministerul de Externe iranian a transmis că planurile Iranului pentru semnarea acordului vineri nu s-au schimbat, dar ideea ca textul să fie semnat de preşedinte este în prezent examinată.

Editor : M.C