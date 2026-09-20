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Iranul se așteaptă la un nou atac de amploare și amenință SUA cu represalii susţinute asupra bazelor americane

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On the 60th day of the war between Iran and the US-Israel ally, people in Fars province gathered beside the more than 3,000-year-old sites of Persepolis and Naqsh-e Rostam in response to Trump’s threat to “Erase Iranian Civilization.” The most powerful ol
Foto: Profimedia
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Din articol
Atacurile Houthi asupra Arabiei Saudite amplifică tensiunile

Iranul a avertizat, duminică, Statele Unite şi pe aliaţii acestora să nu lanseze un nou atac de amploare, susţinând că deţine informaţii potrivit cărora o asemenea operaţiune ar fi în pregătire şi ameninţând cu represalii susţinute împotriva bazelor şi intereselor americane, transmite Reuters.

Comandamentul militar central iranian a anunţat că orice nou atac va determina un răspuns de durată şi că aliaţii regionali ai Washingtonului vor fi consideraţi părţi ale conflictului. Autorităţile iraniene nu au oferit detalii despre informaţiile pe baza cărora susţin că SUA ar pregăti o nouă ofensivă.

Departamentul de Stat american a emis sâmbătă o alertă de securitate, avertizând asupra posibilităţii unei escaladări neprevăzute în Orientul Mijlociu şi recomandând cetăţenilor americani să fie mai vigilenţi şi să ia în calcul posibile anulări de zboruri şi închideri ale spaţiului aerian.

Războiul dintre SUA şi Iran durează de aproape şapte luni, iar niciuna dintre părţi nu pare pregătită să facă concesiile majore necesare pentru încheierea luptelor. Conflictul continuă în acelaşi timp să alimenteze alte crize regionale şi să exercite presiuni asupra pieţelor globale de energie.

Atacurile Houthi asupra Arabiei Saudite amplifică tensiunile

Avertismentul Teheranului vine după ce rebelii Houthi din Yemen, susţinuţi de Iran, au afirmat că au atacat sâmbătă capitala saudită Riad şi o importantă instalaţie petrolieră din portul Yanbu, la Marea Roşie.

Imagini Reuters au surprins un nor uriaş de fum negru ridicându-se din zona principalului aeroport internaţional din Riad, după ce în capitala saudită au fost auzite explozii.

Arabia Saudită nu a comentat incidentul sau afirmaţiile Houthi, însă coaliţia condusă de Riad, care luptă împotriva grupării, a anunţat că a dejucat alte atacuri asupra regatului.

Avansul recent al rebelilor Houthi pe coasta yemenită a Mării Roşii le-a adus forţele în Strâmtoarea Bab el-Mandeb, oferindu-le o capacitate mai mare de a controla traficul maritim şi de a bloca această rută strategică.

În condiţiile în care Iranul a blocat deja cea mai mare parte a navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz, exporturile de energie ale statelor din Golf sunt aproape complet izolate de pieţele mondiale, sporind presiunile asupra preţurilor petrolului. În paralel, blocada americană asupra porturilor iraniene împiedică Teheranul să-şi vândă propriul petrol şi provoacă probleme majore economiei iraniene.

Acordul interimar de încetare a focului încheiat în iunie s-a destrămat în iulie din cauza disputelor privind termenii săi, iar duminică Iranul a reiterat că nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până când condiţiile acordului din iunie, în interpretarea Teheranului, nu vor fi îndeplinite.

Preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a declarat că Iranul trebuie să continue atât lupta, cât şi negocierile, pentru a-şi respinge adversarii şi pentru a consolida prin diplomaţie eventualele câştiguri.

 

Editor : C.L.B.

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