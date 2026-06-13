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Iranul și-a refăcut arsenalul de rachete și drone în timpul armistițiului cu SUA. Multă muniție nouă de proveniență rusă

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Rachete
Foto: Profimedia
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Contrazicând narațiunea privind degradarea de 90% Baza industrială și legătura cu Rusia Un obstacol major pentru administrația Trump

Iranul și-a refăcut aproximativ 75% din stocurile de rachete și drone de dinainte de război în timpul recentului armistițiu cu SUA. În ciuda campaniilor aeriene masive ale SUA și Israelului menite să paralizeze definitiv capacitatea ofensivă a Teheranului, acesta și-a păstrat echipamentele esențiale în buncăre subterane adânci. De la intrarea în vigoare a armistițiului din 8 aprilie, Iranul a îndepărtat molozul de la intrările blocate ale buncărelor, și-a regrupat forțele și, probabil, și-a completat stocurile cu rachete rusești nou fabricate, complicând grav orice calcul al SUA privind reluarea operațiunilor militare la scară largă.

Iranul și-a reconstruit marea majoritate a arsenalului de lovituri de lungă distanță. Teheranul a folosit în mod eficient o scurtă armistițiu diplomatic cu SUA pentru a anula luni de atacuri aeriene occidentale și a integra arme rusești proaspăt fabricate.

Contrazicând narațiunea privind degradarea de 90%

Potrivit Bloomberg, agențiile de informații estimează că Teheranul deține în prezent aproximativ 75% din rezervele sale de rachete și drone dinainte de război. În plus, țara menține capacitatea industrială internă de a accelera rapid producția în cazul reluării ostilităților la scară largă.

Datele contrazic declarațiile publice triumfătoare făcute de liderii militari occidentali în fazele inițiale ale războiului. În urma unei campanii aeriene menite să paralizeze definitiv infrastructura ofensivă a Teheranului, forțele americane și israeliene au susținut că au distrus două treimi din platformele mobile de lansare ale Iranului. La jumătatea lunii martie, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a afirmat cu încredere că capacitățile de lovire la distanță ale Iranului fuseseră reduse cu 90%.

Cu toate acestea, dosarele serviciilor de informații indică faptul că cea mai mare parte a tehnologiei sofisticate a rachetelor balistice iraniene a rămas în siguranță, izolată în buncăre subterane adânc îngropate. Deși rachetele occidentale de mare putere au reușit să distrugă ieșirile acestor complexe subterane, nucleele structurale au rămas complet intacte.

Odată ce armistițiul temporar a intrat în vigoare pe 8 aprilie, corpul de ingineri iranian a curățat resturile, a dezgropat tuburile de tranzit îngropate și a început revizia rețelelor de lansatoare.

În ciuda consumării a mii de muniții în condițiile unui blocaj aliat, stocurile Iranului și-au revenit, trecând de la un nivel de 60% din capacitate în luna martie la trei sferturi din capacitate în prezent.

Baza industrială și legătura cu Rusia

Un factor semnificativ care accelerează redresarea militară a Iranului este aportul de echipamente militare străine. Surse din serviciile de informații menționează că stocul reînnoit al Teheranului include probabil rachete de fabricație rusă produse în ultimele 12 luni, evidențiind o legătură activă în domeniul industrial-militar între Moscova și Teheran.

În același timp, baza de producție internă a Iranului în domeniul apărării s-a dovedit extrem de adaptabilă. Kelly Grieco, expert la Stimson Center, a remarcat că infrastructura industrială de bază a Iranului poate trece fără probleme la asamblarea unor variante de drone de nouă generație chiar și în condițiile presiunii din timpul războiului.

Deși embargourile occidentale susținute au îngreunat aprovizionarea cu explozivi militari de înaltă calitate și componente de urmărire, regimul continuă să producă în serie muniții de tip Shahed folosind fibră de sticlă comercială larg disponibilă, software de ghidare localizat și motoare cu ardere internă de uz civil.

Un obstacol major pentru administrația Trump

Revitalizarea capacităților militare ale Iranului creează o profundă dilemă strategică pentru președintele SUA, Donald Trump, care a revendicat recent o victorie publică, declarând că un memorandum de înțelegere al Casei Albe a „pus capăt războiului” definitiv și a înghețat programul nuclear al Iranului.

Becca Wasser, șefa departamentului de apărare din cadrul Bloomberg Economics, sugerează că succesele tactice promovate de Pentagon nu au reușit să-și atingă obiectivele strategice principale:

„În ciuda tuturor succeselor tactice revendicate de SUA, acestea nu și-au atins obiectivele de a paraliza baza industrială de apărare a Iranului sau de a slăbi în mod semnificativ programul iranian de rachete. Iranul a demonstrat o reziliență extraordinară și capacitatea de a-și reconstrui arsenalul de rachete.”

Această pregătire militară complică grav pârghia de influență a Washingtonului, în contextul în care negocierile de pace pe canale neoficiale dau semne de ruptură. Relațiile s-au deteriorat în urma doborâraii recente a unui elicopter militar american în Golful Persic, ceea ce l-a determinat pe secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, să avertizeze că Washingtonul ar putea lichida 24 de miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate pentru a-și compensa aliații regionali.

Ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a respins cu vehemență amenințarea privind activele, în timp ce Marina SUA continuă să desfășoare grupuri de atac armate de pe portavioane pentru a escorta 7 milioane de barili de petrol pe zi prin Strâmtoarea Ormuz.

Editor : Sebastian Eduard

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