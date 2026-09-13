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Iranul şi Emiratele Arabe Unite vor să „întoarcă pagina” războiului. Mesajul transmis de preşedintele iranian Masoud Pezeshkian

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Masoud Pezeshkian, președintele Iranului.
Masoud Pezeshkian, președintele Iranului. Foto: Profimedia
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Iranul şi Emiratele Arabe Unite (EAU), ale căror relaţii sunt la cel mai scăzut nivel de la începerea războiului din Orientul Mijlociu, vor să „întoarcă pagina”, a afirmat duminică, în India, preşedintele iranian Masud Pezeshkian, transmite AFP și Agerpres.

„Pentru prima dată de la război şi incidentele din Golful Persic am avut un schimb constructiv cu prinţul moştenitor al Abu Dhabiului”, a declarat preşedintele Masud Pezeshkian, a doua zi după o întâlnire cu şeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan în marja summitului liderilor BRICS.

„Am abordat diverse probleme şi preocupări şi s-a convenit să întoarcem pagina, să ne concentrăm pe viitor şi să îl construim împreună”, a adăugat preşedintele iranian, care a vorbit la televizor din New Delhi, înainte de a se întoarce în Iran.

Iranul a fost atacat pe 28 februarie de Israel şi Statele Unite. Ca răzbunare, Iranul a efectuat raiduri în întreg Orientul Mijlociu, vizând baze americane şi orice ţintă prezentată ca fiind implicată în atacarea teritoriului său.

EAU sunt ţara cea mai afectată de atacurile iraniene, iar în august au anunţat suspendarea schimburilor comerciale şi financiare cu Teheranul.

Dubaiul găzduieşte o comunitate iraniană importantă şi este un motor economic important pentru Iranul sufocat de sancţiuni internaţionale.

Editor : A.P.

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