Iranul și Omanul au încheiat acorduri privind Strâmtoarea Ormuz. Ce au decis cele două țări

Gardienii Revoluţiei din Iran au anunţat, miercuri, că au fost încheiate cu Oman „anumite acorduri” privind gestionarea Strâmtorii Ormuz, care prevăd în special o împărţire a veniturilor legate de navigaţia prin acest pasaj maritim, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„În cursul negocierilor cu Omanul, anumite acorduri au fost încheiate privind partea fiecărei ţări în apele strâmtorii şi partea Iranului şi Omanului în venituri”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, Hossein Mohebi.

El a acuzat SUA că „obstrucţionează lucrările” vizând finalizarea unui acord.

Marţi, la Teheran, potrivit unui comunicat comun, miniştrii afacerilor externe din Oman şi Iran au discutat despre un acord-cadru care stabileşte un „culoar temporar” de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz şi prevede o operaţiune de deminare.

Potrivit comunicatului, negocierile continuă pentru a stabili un culoar „permanent şi a defini viitoarea gestiune a strâmtorii”, precum şi un mecanism de „furnizare a serviciilor de navigaţie şi securitate necesare”.

Strâmtoarea strategică Ormuz, prin care tranzita înainte de război o cincime din volumul mondial de hidrocarburi, este blocată de Teheran de la începutul războiului declanşat pe 28 februarie de loviturile israeliano-americane asupra Iranului.

SUA au instituit pe de altă parte o blocadă a porturilor iraniene.

Iranul discută de mai multe săptămâni cu Omanul, afirmând că strâmtoarea va rămâne închisă atâta timp cât Washingtonul nu-şi va îndeplini angajamentele prevăzute de protocolul de acord încheiat la jumătatea lui iunie, care stipulează în special ridicarea blocadei americane şi sancţiuni economice împotriva Teheranului.

Editor : C.L.B.