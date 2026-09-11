Iranul şi Rusia critică presiunile occidentale şi cer BRICS să reducă dependenţa de dolar. Putin: Suntem vizați de 30.000 de sancţiuni

Preşedinţii Iranului şi Rusiei au criticat vineri sancţiunile economice occidentale şi au cerut statelor BRICS să intensifice comerţul şi investiţiile şi să utilizeze mai mult monedele naţionale, în contextul războaielor din Iran şi Ucraina şi al tensiunilor tot mai mari cu Occidentul, potrivit CNBC și News.ro.

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat la BRICS Business Forum, desfăşurat la New Delhi, că blocul trebuie să construiască un sistem în care nicio ţară să nu poată perturba comerţul legitim al alteia prin controlul unor instrumente financiare sau tehnologii.

„BRICS trebuie să creeze un mediu în care nicio ţară să nu poată perturba comerţul legitim al altei ţări prin monopolizarea unui instrument financiar sau a unei tehnologii”, a afirmat Pezeshkian.

Liderul iranian a cerut în special extinderea utilizării monedelor naţionale în tranzacţiile dintre statele membre BRICS, bloc care încearcă să amplifice influenţa economică a Sudului Global.

Iranul spune că presiunile au trecut de la sancţiuni la război

Pezeshkian a afirmat că presiunile asupra Iranului au intrat într-o „fază periculoasă”, trecând de la sancţiuni economice la agresiune militară din partea SUA şi Israelului.

Conflictul a avut consecinţe mult dincolo de graniţele Iranului, afectând stabilitatea regională, transporturile şi pieţele mondiale de energie.

Preţurile globale ale energiei au crescut puternic după perturbarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute mondiale pentru petrol şi gaze. Joi, petrolul american a depăşit 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna mai, iar vineri preţul motorinei în SUA a ajuns pentru prima dată la 6 dolari pe galon.

„Securitatea alimentară şi securitatea energetică sunt doi piloni fundamentali ai securităţii economice”, a spus Pezeshkian, afirmând că Iranul, care dispune de rezerve energetice importante, este pregătit să devină un partener strategic pentru alte economii.

Putin: Rusia este vizată de peste 30.000 de sancţiuni

Preşedintele rus Vladimir Putin a atacat, la rândul său, politica de sancţiuni a Occidentului.

„Peste 30.000 de sancţiuni au fost impuse Rusiei, de două ori mai multe decât numărul sancţiunilor impuse tuturor celorlalte ţări ale lumii la un loc”, a susţinut Putin.

Liderul de la Kremlin a acuzat ţările care se confruntă cu declin industrial şi deficite bugetare că încearcă să-şi protejeze avantajele competitive prin sancţiuni împotriva Rusiei şi Iranului.

Putin a susţinut, de asemenea, că în ultimii cinci ani peste 40% din creşterea PIB-ului mondial a fost generată de ţările BRICS, comparativ cu 29% în cazul statelor G7.

Preşedintele rus a descris BRICS drept o ”platformă rezilientă şi viabilă pentru creşterea globală” şi a afirmat că Moscova vrea să dezvolte noi iniţiative în domeniul comerţului, turismului şi investiţiilor private provenite din ţările Sudului Global.

Editor : A.P.