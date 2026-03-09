Ar putea părea că SUA și Orientul Mijlociu se angajează în prezent într-un alt război fără sfârșit. Dar adevărul este că acesta este doar cel mai recent episod dintr-un conflict militar nedeclarat între America și Iran, care durează din anii 1980, scrie The Conversation într-un articol în care sintetizează istoria conflictuala recentă dintre Washington și Teheran.

Pentru americani, războiul a început în 1979, când studenții iranieni au ocupat ambasada SUA din Teheran și au ținut 52 de diplomați ostatici timp de 444 de zile. Pentru iranieni, războiul a început odată cu sprijinul acordat de SUA șahului și susținerea ulterioară a Irakului pe parcursul războiului Iran-Irak din 1980-1988.

Conflictul a provocat moartea a numeroși civili. La 3 iulie 1988, nava de război americană Vincennes a doborât zborul Iran Air 655, un zbor civil cu destinația Dubai. USS Vincennes a identificat greșit avionul Airbus ca fiind un avion militar și l-a doborât, ucigând toate cele 290 de persoane aflate la bord. Mai recent, pe 28 februarie 2026, o rachetă americană-israeliană ar fi lovit o școală de fete din sudul Iranului, ucigând peste 150 de civili, majoritatea copii.

Iranul a doborât și zborul 752 al Ukraine International Airlines pe 8 ianuarie 2020. Garda Revoluționară Islamică a confundat avionul civil cu un zbor militar american și a lansat două rachete sol-aer care au ucis toți cei 176 de pasageri, majoritatea civili iranieni.

Fiecare parte a comis, în momente diferite, erori catastrofale în condiții de escaladare. Dar aceste incidente tragice nu sunt doar istorie. Atât pentru iranieni, cât și pentru americani, ele au întărit profund opinia populară și instituțională că pacea nu poate fi niciodată realizată cu adevărat între cele două națiuni.

Anii 1980: războiul petrolierelor

În 1984, Irakul a inițiat „războiul petrolierelor” cu Iranul, când forțele sale aeriene au atacat petroliere care se îndreptau spre porturile iraniene. Războiul petrolierelor a continuat ani de zile și, în cele din urmă, a implicat și Marina SUA când, pe 17 mai 1987, un avion irakian a lovit accidental fregata americană The Stark, ucigând 37 de membri ai echipajului.

SUA au ales să-și îndrepte atenția de la Irak către Iran, argumentând că Republica Islamică era responsabilă, deoarece nu a acceptat să negocieze încetarea războiului.

SUA au asigurat apoi protecție navală pentru petrolierele kuweitiene care traversau Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz, impunându-le să arboreze pavilionul american. Dar violențele nu au făcut decât să se intensifice. Iranul a luat în vizor navele care arborau pavilion american, iar SUA au ripostat lovind platformele offshore iraniene și bărcile rapide utilizate de Gărzile Revoluționare. De asemenea, au scufundat două fregate iraniene, eliminând jumătate din marina iraniană.

În mijlocul acestor ostilități, zborul Iran Air 655 a fost doborât. Modul în care s-a produs acest incident în timpul războiului este încă subiectul unor dezbateri intense. Pentru iranieni, atacul a confirmat că se aflau într-un război de facto cu SUA, pe care o considerau vinovată de răzbunarea indirectă pentru criza ostaticilor din 1979.

În cele din urmă, doborârea avionului său de linie a determinat Iranul să accepte încetarea focului care a pus capăt războiului Iran-Irak. Conflictul Iranului cu Irakul s-a încheiat, dar războiul său cu SUA nu.

Anii 2000: organizații proxy și război terestru

Episodul din anii 1980 al acestui război a fost purtat de nave militare în Golf, dar a doua fază a fost un conflict proxy purtat pe teren.

După 2001, George W. Bush a inclus Republica Islamică în „axa răului”, alături de Irak și Coreea de Nord.

În martie 2003, după invazia Irakului sub Bush, Iranul s-a trezit brusc cu trupe americane la două granițe (Irak și Afganistan). Teheranul se temea că administrația Bush va încerca să schimbe regimul și că SUA sau Israelul vor bombarda instalațiile sale nucleare.

Un instrument la dispoziția Iranului era sprijinul acordat unei varietăți de insurgenți irakieni pentru a ataca forțele americane. Unul dintre proxy-urile sale irakiene, Asa’ib Ahl al-Haq, format în 2006, a atacat vehiculele militare americane cu dispozitive explozive improvizate, contestând controlul american asupra autostrăzilor.

Acest conflict de intensitate redusă s-a încheiat abia când forțele americane au părăsit Irakul în 2011.

Anii 2010 și 2020: războiul aerian peste Irak

În anii 2010, administrația Obama a încheiat o alianță de facto cu Republica Islamică pentru a combate ISIS. SUA au asigurat acoperirea aeriană, în timp ce Iranul a luptat alături de milițiile șiite irakiene pe teren.

În octombrie 2017, cu două luni înainte ca ISIS să piardă oficial marea majoritate a teritoriilor sale din Irak și Siria, Donald Trump a anunțat retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul și a reimpus sancțiuni asupra Republicii Islamice.

Relațiile s-au deteriorat rapid, Teheranul ripostând prin atacarea forțelor americane din Irak, ceea ce a dus la declanșarea unui război aerian. Rachete au fost lansate asupra țintelor americane din Irak de către Kataib Hizballah, o miliție aliată Iranului, iar SUA au ripostat cu lovituri aeriene.

Violența a escaladat și mai mult pe 27 decembrie 2019, când aceeași miliție a atacat baza al-Taji, o instalație militară irakiană care găzduia forțele americane, ucigând un contractor american. Două zile mai târziu, SUA au răspuns cu un raid aerian asupra mai multor ținte legate de miliția irakiană, ucigând cel puțin 25 dintre membrii acesteia.

La 31 decembrie 2019, ambasada SUA din Zona Verde din Bagdad a fost atacată de demonstranți irakieni afiliați miliției.

Trump, confruntat cu o situație care amintea de criza ostaticilor din 1979, a ordonat un atac cu drone pe 3 ianuarie 2020, în urma căruia au fost uciși generalul Qassem Soleimani, comandantul Forței Quds a Gărzii Revoluționare Iraniene, precum și Abu Mahdi al-Muhandis, liderul miliției. Iranul a ripostat lansând 22 de rachete balistice Fateh asupra a două baze irakiene care găzduiau forțe americane pe 8 ianuarie.

Moartea lui Soleimani a fost prima dată când SUA au ucis direct un înalt oficial iranian. S-a trecut pragul de la războiul prin intermediari la atacuri directe între state.

În urma acestui incident, armata iraniană a doborât accidental zborul 752 al Ukraine International Airlines în afara Teheranului, confundându-l cu o represalie americană. A fost un ecou tragic al incidentului Vincennes.

În această perioadă, Iranul a dat dovadă, în general, de reținere în atacurile aeriene asupra SUA. De exemplu, în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran din 2025, a lansat un singur atac militar coordonat împotriva bazei aeriene al-Udeid din Qatar, care găzduia forțele americane, foarte similar cu atacurile cu rachete din 2020, atent orchestrate.

Astăzi, această reținere nu mai există. Ceea ce vedem acum este o represiune iraniană pe scară largă în întreaga regiune.

Un război lung și nedeclarat

Pentru iranieni, circumstanțele care au dus la doborârea avionului lor de linie în 1988 rezonează cu prezentul: acțiunea militară directă din iunie 2025, ordinul lui Trump de asasinare a lui Soleimani în ianuarie 2020 și războiul economic prin sancțiuni.

Acordul cu Iranul din 2015 a fost prima încercare de a pune capăt conflictului dintre cele două națiuni, care a început în anii 1980. Acordul a fost marele triumf diplomatic al lui Barack Obama, iar Trump s-a concentrat pe anularea politicilor predecesorului său.

Cu toate acestea, recenta escaladare a conflictului dintre SUA și Iran a fost, de asemenea, o moștenire a administrației Biden, care a avut șansa de a dezamorsa lungul război dintre Iran și SUA după ce a câștigat alegerile din noiembrie 2020.

Desfășurarea trupelor americane în Golf în anii 1980 a fost disproporționată față de amenințarea la adresa transportului maritim și a fost considerată de mulți un pretext slab pentru a căuta războiul cu Iranul. O justificare la fel de dubioasă – că Iranul era la doar câteva săptămâni distanță de a obține o armă nucleară – a fost invocată de Israel pentru a-și justifica războiul de 12 zile din iunie 2025.

În februarie 2026, SUA au inițiat ultima rundă a acestui conflict. Până în prezent, ambele state au reușit să escaladeze conflictul fără a ajunge la un război total, dar acest echilibru ar putea fi acum pe cale să se destrame.

