Iranul spune că poziția SUA privind problema nucleară „a devenit mai realistă”

Data publicării:
steag SUA Iran
Steagurile SUA și Iranului. Foto: Getty Images

Guvernul iranian a anunţat luni, cu o zi înaintea unor negocieri cu Statele Unite în Elveţia, că Statele Unite şi-au relaxat poziţia în dosarul nuclear, relatează AFP. 

„Având în vedere discuţiile” care au avut loc începutul lui februarie în Oman, „putem conchide cu prudenţă că poziţia americană în problema nucleară iraniană a devenit mai realistă”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baqaei, citat de agenţia oficială ianiană de presă Irna, conform News.ro. 

Iranul îşi apără un drept la energie nucleară civilă, potrivit dispoziţiilor Tratatului Neproliferării Nucleare (TNP), al cărui semnatar este. 

Iranul este gata să facă un compromis privind stocul său de uraniu puternic îmbogăţit în schimbul ridicării sancţiunilor americane, a declarat ministrul adjunct de Externe iranian, Majid Takht-Ravanchi, într-un interviu acordat BBC şi publicat duminică. 

Oficialul iranian a făcut aceste declaraţii după reluarea, pe 6 februarie, în Oman, a negocierilor privind dosarul nuclear între Iran şi Statele Unite. 

Elveţia a anunţat că o nouă rundă de discuţii va avea loc la Geneva săptămâna aceasta, fără a preciza data. 

