Iranul spune că se pregătea să lanseze un atac asupra a trei obiective din Ucraina. De ce a anulat operațiunea

Consilierul principal al liderului iranian, Mohsen Rezaee, a declarat luni că armata iraniană se pregătea să lanseze un atac asupra a trei ţinte din Ucraina, după atacul ucrainean asupra unei nave comerciale în Marea Caspică, a relatat canalul iranian PressTV, citat de Ukrainska Pravda.

„Intenţionam să lansăm un atac asupra a trei obiective din Ucraina, dar am anulat atacul după ce Ucraina şi-a cerut scuze”, a declarat Mohsen Rezaee, potrivit News.ro.

Pe 25 iulie, Iranul a acuzat Ucraina de atacarea unei nave sale comerciale în Marea Caspică. Teheranul a calificat atacul asupra navei sale drept un act de agresiune şi a acuzat Kievul că încearcă să extindă războiul din Ucraina.

Comentând ameninţările Iranului, preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat că Iranul şi Coreea de Nord au atacat deja Ucraina, furnizând Rusiei arme, tehnologii militare şi soldaţi.

Zelenski a declarat că s-au înregistrat „rezultate foarte bune în urma loviturilor de la distanţă în apele Mării Caspice”, menţionând navele implicate în transportul de mărfuri militare.

Ulterior, Ministerul iranian al Afacerilor Externe a publicat o ameninţare la adresa lui Zelenski într-o postare pe reţeaua X.

Trei zile mai târziu, pe 28 iulie, ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andrii Sîbiha, l-a sunat pe omologul său iranian, Abbas Araghchi, şi l-a asigurat de dorinţa Ucrainei de a evita escaladarea conflictului.

Editor : C.L.B.