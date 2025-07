Iranul suspectează un „sabotaj israelian”, după ce a fost zguduit de explozii și incendii misterioase

Mai multe explozii și incendii misterioase au lovit Iranul în ultimele două săptămâni, incendiind clădiri rezidențiale, rafinării de petrol, o șosea în apropierea unui aeroport important și chiar o fabrică de încălțăminte. Autoritățile iraniene au respins public incidentele ca fiind coincidențe sau le-au pus pe seama infrastructurii învechite, scrie ynetnews.com.

Răspunsul pare să vizeze calmarea anxietății publice după războiul recent în care forțele aeriene israeliene au preluat controlul spațiului aerian iranian în timpul unui conflict de 12 zile.

The New York Times a relatat miercuri că trei oficiali iranieni, printre care un membru al Gărzii Revoluționare Islamice, consideră că multe dintre incidente au fost acte de sabotaj. Ei suspectează Israelul, care are o lungă istorie de operațiuni secrete în Iran, inclusiv asasinate și atentate cu bombă.

Un oficial european implicat în chestiuni referitoare la Iran a declarat, de asemenea, că a evaluat incidentele ca fiind sabotaje care ar implica probabil Israelul. Deși niciunul dintre oficiali nu a furnizat dovezi în sprijinul afirmațiilor sale, autoritățile iraniene nu au oferit o explicație convingătoare pentru aparenta creștere a numărului exploziilor care ar avea loc zilnic în toată țara.

Unele dintre incidente au afectat infrastructura strategică. Sâmbătă, un incendiu a izbucnit la o importantă rafinărie de petrol din orașul Abadan, din sudul țării, ucigând o persoană, rănind mai multe și închizând o linie de producție. Alte explozii în clădiri de apartamente și fabrici au adâncit sentimentul crescând de haos și instabilitate.

Editor : Marina Constantinoiu