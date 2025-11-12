Live TV

Iranul susține că a destructurat o reţea de spionaj condusă de SUA şi Israel

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) members march
Temutele forțe iraniene Gardienii Revoluției. Foto: Profimedia

Gardienii Revoluţiei din Iran au anunţat că au destructurat o reţea de spionaj condusă de serviciile de informaţii ale Statelor Unite şi Israelului, a cărei misiune era „să submineze securitatea” ţării.

Rețeaua era alcătuită din „elemente păcălite şi trădătoare”, recrutate pentru a desfăşura acţiuni menite să „submineze securitatea” Iranului, susține corpul militar din Iran într-un comunicat preluat de Press TV, potrivit EFE și Agerpres.

Presupusa operaţiunea americană şi israeliană „a fost o încercare de a compensa umilitoarea înfrângere militară suferită în timpul războiului de 12 zile din iunie cu Israelul”, se mai arată în comunicat.

Gardienii Revoluţiei nu au oferit informaţii despre numărul de persoane arestate, naţionalitatea acestora sau alte detalii.

În luna iunie, Iranul şi Israelul au purtat un război în care SUA au participat prin bombardarea a trei facilităţi nucleare.

În conflict au murit peste o mie de iranieni în atacurile zilnice împotriva capitalei Teheran şi a altor oraşe, iar acesta s-a încheiat cu un armistiţiu mediat de Washington.

În pofida loviturilor grele suferite de Iran, aproximativ 30 de înalţi oficiali militari şi oameni de ştiinţă în domeniul nuclear fiind ucişi, Teheranul susţine că a avut câştig de cauză în conflict.

De la începutul războiului, Iranul a executat, de asemenea, cel puţin 15 deţinuţi condamnaţi pentru spionaj în favoarea serviciului de informaţii israelian Mossad.

