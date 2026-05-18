Live TV

Iranul susține că a răspuns la o nouă propunere americană privind încheierea războiului. Anunțul venit de la Teheran

Data publicării:
steaguri ale sua si iranului
Foto: GettyImages
Din articol
Iranul şi-a reiterat cererile

Iranul a răspuns unei noi propuneri americane care vizează ieşirea din impasul diplomatic şi încheierea definitivă a războiului, a afirmat luni Ministerul de Externe de la Teheran.

„Preocupările noastre au fost transmise părţii americane” via Pakistan, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghai, într-o conferinţă de presă, adăugând că discuţiile continuă cu Washingtonul „prin intermediul mediatorului pakistanez”, au consemnat AFP şi dpa, preluate de Agerpres. 

Nu s-a anunţat deocamdată în ce constă răspunsul iranian, notează sursa citată.

Iranul este însă „pe deplin pregătit pentru orice eventualitate”, a adăugat purtătorul de cuvânt, în declaraţiile făcute a doua zi după noi ameninţări lansate de preşedintele american Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a avertizat duminică, pe platforma sa Truth Social, că „nu va mai rămâne nimic din Iran” dacă acesta nu semnează un acord cu Statele Unite.

De la intrarea în vigoare a armistiţiului, pe 8 aprilie, după aproape 40 de zile de atacuri aeriene, se desfăşoară negocieri în încercarea de a se ajunge la un acord, dar poziţiile celor două părţi rămân foarte diferite, în special în ce priveşte dosarul nuclear. Singura rundă de discuţii între reprezentanţi ai SUA şi Iranului a avut loc pe 11 aprilie la Islamabad şi s-a încheiat cu un eşec.

Iranul şi-a reiterat cererile

În teren, Teheranul continuă să controleze Strâmtoarea Ormuz, strategică pentru comerţul global cu hidrocarburi, în timp ce armata americană menţine blocada porturilor iraniene.

Iranul şi-a reiterat luni cererile, reclamând în special deblocarea activelor iraniene îngheţate în străinătate şi ridicarea sancţiunilor internaţionale care îi paralizează economia.

„Echipa iraniană de negocieri a apărat ferm aceste puncte la fiecare rundă de discuţii”, a subliniat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, insistând totodată asupra plăţii de despăgubiri pentru război, pe care îl consideră „ilegal şi nefondat”.

Duminică, presa iraniană a denunţat „condiţiile excesive” impuse de Statele Unite în ultima lor ofertă. Potrivit agenţiei de presă Fars, SUA au cerut ca Iranul să menţină un singur sit nuclear activ şi să-şi transfere stocul de uraniu puternic îmbogăţit în Statele Unite. Fars menţionează o cantitate de 400 de kilograme.

Washingtonul a refuzat să elibereze „chiar şi 25%” din active sau să plătească despăgubiri pentru daunele suferite de Iran în timpul războiului, potrivit aceleiaşi surse.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
3
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Austria Eurovision Song Contest
4
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
Cristian Tarcea
5
Cine este Cristian Tarcea, românul care se află în spatele piesei „Bangaranga”, cu care...
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa s-a dezintegrat
Digi Sport
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa s-a dezintegrat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
US President Trump departs the White House for Kirk funeral in Arizona
După sala de bal, Donald Trump are în vedere un nou proiect: construirea unui heliport la Casa Albă
emisar sua groenlanda
Emisarul lui Trump pentru Groenlanda a aterizat la Nuuk. Care este miza vizitei
donald trump
Donald Trump amenință din nou Iranul: „Ceasul ticăie”
profimedia-1020478557
Lula da Silva, despre întâlnirea cu președintele SUA: „Dacă am reușit să-l fac pe Trump să râdă, pot realiza și alte lucruri”
Fermă somon
„Pui-ficarea” fermelor de somon. Acuzații grave în timp ce Administrația Trump încearcă să extindă la scară largă piscicultura
Recomandările redacţiei
ID281369-INQUAM-PHOTOS-GEORGE-CALIN
Consultări la Cotroceni. Minoritățile discută acum cu Nicușor Dan...
112
Explozie la o unitate militară din Botoșani: doi militari răniți după...
Subiecte limba maternă, Simulare Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Ministrul Educației, mesaj pentru elevii care susțin evaluările...
sondaj
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri...
Ultimele știri
Peste 100.000 de români cer Parlamentului legalizarea parteneriatului civil
„Sport, artă și voluntariat”. Soluția ministrului Educației pentru combaterea consumului de droguri în școli
„Transportul muniției nucleare și pregătirea acesteia pentru utilizare”. Belarus ogranizează exerciții militare de amploare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Fanatik.ro
”Un milion de dolari pentru Nadia Comăneci!” Cât de aproape a fost Ion Țiriac să obțină o avere de pe urma...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova? „Si-a dat seama că e departe de ei”
Adevărul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii...
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Un asteroid de dimensiunea unei balene albastre trece luni pe lângă Pământ. Momentul poate fi urmărit şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rusia salută decizia luată la nivel mondial, după 4 ani de război: "Este un pas important!"
Pro FM
Dua Lipa, apariție spectaculoasă înainte de nuntă. A purtat diamante de peste 300.000 de dolari la petrecerea...
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul...
Newsweek
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
„Eram convinsă că o să mor”. Emilia Clarke, noi dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut în anii „Game...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...