Iranul susține că a răspuns la o nouă propunere americană privind încheierea războiului. Anunțul venit de la Teheran

Iranul a răspuns unei noi propuneri americane care vizează ieşirea din impasul diplomatic şi încheierea definitivă a războiului, a afirmat luni Ministerul de Externe de la Teheran.

„Preocupările noastre au fost transmise părţii americane” via Pakistan, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghai, într-o conferinţă de presă, adăugând că discuţiile continuă cu Washingtonul „prin intermediul mediatorului pakistanez”, au consemnat AFP şi dpa, preluate de Agerpres.

Nu s-a anunţat deocamdată în ce constă răspunsul iranian, notează sursa citată.

Iranul este însă „pe deplin pregătit pentru orice eventualitate”, a adăugat purtătorul de cuvânt, în declaraţiile făcute a doua zi după noi ameninţări lansate de preşedintele american Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a avertizat duminică, pe platforma sa Truth Social, că „nu va mai rămâne nimic din Iran” dacă acesta nu semnează un acord cu Statele Unite.

De la intrarea în vigoare a armistiţiului, pe 8 aprilie, după aproape 40 de zile de atacuri aeriene, se desfăşoară negocieri în încercarea de a se ajunge la un acord, dar poziţiile celor două părţi rămân foarte diferite, în special în ce priveşte dosarul nuclear. Singura rundă de discuţii între reprezentanţi ai SUA şi Iranului a avut loc pe 11 aprilie la Islamabad şi s-a încheiat cu un eşec.

Iranul şi-a reiterat cererile

În teren, Teheranul continuă să controleze Strâmtoarea Ormuz, strategică pentru comerţul global cu hidrocarburi, în timp ce armata americană menţine blocada porturilor iraniene.

Iranul şi-a reiterat luni cererile, reclamând în special deblocarea activelor iraniene îngheţate în străinătate şi ridicarea sancţiunilor internaţionale care îi paralizează economia.

„Echipa iraniană de negocieri a apărat ferm aceste puncte la fiecare rundă de discuţii”, a subliniat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, insistând totodată asupra plăţii de despăgubiri pentru război, pe care îl consideră „ilegal şi nefondat”.

Duminică, presa iraniană a denunţat „condiţiile excesive” impuse de Statele Unite în ultima lor ofertă. Potrivit agenţiei de presă Fars, SUA au cerut ca Iranul să menţină un singur sit nuclear activ şi să-şi transfere stocul de uraniu puternic îmbogăţit în Statele Unite. Fars menţionează o cantitate de 400 de kilograme.

Washingtonul a refuzat să elibereze „chiar şi 25%” din active sau să plătească despăgubiri pentru daunele suferite de Iran în timpul războiului, potrivit aceleiaşi surse.

