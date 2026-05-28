Live TV

Iranul susține că a tras asupra a patru nave care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz: „Au ignorat avertismentul”

Data actualizării: Data publicării:
harta cu stramtoarea ormuz
Hartă cu Strâmtoarea Ormuz. Foto: Shutterstock

Forţele iraniene au tras asupra a patru nave care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz, a relatat joi televiziunea de stat (Irib).

„Patru nave au încercat să traverseze Strâmtoarea Ormuz şi să intre în Golful Persic fără coordonare cu forţele de securitate”, a scris Irib pe Telegram, precizând că incidentul a avut loc în jurul orei 00:35 (21:05 GMT), dar fără a oferi detalii despre tipul navelor sau naţionalitatea acestora.

„Au fost avertizaţi, dar, întrucât au ignorat avertismentul, s-au tras focuri de avertisment în direcţia lor, forţându-i să se întoarcă”, a adăugat aceasta.

Presa de stat iraniană relata miercuri, în baza unui proiect de acord între Teheran și Washington, că Strâmtoarea Ormuz se va redeschide în decurs de o lună, iar Marina americană va părăsi regiunea.

Conform cadrului neoficial, Iranul ar urma să restabilească transportul maritim comercial prin strâmtoare – cândva cale de tranzitare pentru 20% din petrolul mondial – în termen de o lună, în timp ce SUA ar trebui să ridice blocada navală.

Televiziunea de stat iraniană a adăugat că documentul precizează că orice acord final la care se ajunge în termen de 60 de zile ar putea fi aprobat ca obligatoriu de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite.

Însă SUA au negat aceste informații. „Acest raport al presei controlate de Iran nu este adevărat, iar memorandumul de înțelegere pe care l-au «publicat» este o invenție completă”, a declarat Casa Albă într-o postare pe rețelele sociale, miercuri.

„Nimeni nu ar trebui să creadă ceea ce publică presa de stat iraniană”, a adăugat Washingtonul.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avertizare meteo de furtuni.
1
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Alexander Lukashenko
2
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Dmitri Medvedev
3
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
4
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
Nicusor Dan
5
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Digi Sport
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ținte din Israel, Kuweit și Arabia Saudită, atacate de Iran.
Alertă în Kuweit, după noi atacuri ale SUA în Iran. Armata a interceptat rachete și drone
agent fbi
Fost oficial CIA, arestat după ce FBI a găsit în casa sa peste 300 de lingouri de aur în valoare de 40 de milioane de dolari
profimedia-0931661566
Jill Biden spune că a crezut că soţul ei făcea un atac cerebral în timpul dezbaterii din 2024
Sunport International Airport 5-21-2026 Albuquerque, NM USA United States Nuclear Security Admin Boeing 737-700 N970ST on final for runway 26 at Albu
După pierderi de zeci de miliarde de dolari, Boeing creşte producţia avioanelor 737 şi anunţă noi livrări către China
Portavion
SUA au lansat noi atacuri în Iran, Teheranul susține că a lovit o bază americană. Israelul a ordonat noi evacuări în sudului Libanului
Recomandările redacţiei
kaja kallas face declaratii
Kaja Kallas avertizează că Rusia vrea „să întindă o capcană Uniunii...
crima targu jiu
Triplă crimă în Târgu Jiu: O femeie și doi bărbați au fost găsiți...
ministrul educatiei
Mihai Dimian anunță că își va dona salariul de ministru, după...
arena nationala din bucuresti, gazon si tribune
Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură pentru ca Bucureştiul...
Ultimele știri
Patru răniți într-o încăierare masivă a două familii de români, la Dortmund
Asistentul personal al lui Matthew Perry, condamnat la 3 ani și 5 luni de închisoare în dosarul morții actorului
Ilie Bolojan, vizită în Republica Moldova: întrevederi cu Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Frații Cămătaru, dezvăluiri despre soțul senatoarei PNL care veghează la siguranța națională. Povestea...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Culisele plecării lui MM Stoica de la FCSB: „Nu mă mai înțelegeam cu Gigi Becali! Am avut un episod de...
Adevărul
Cum ne transformă TikTok frica în voturi. De ce este România un caz aparte. Interviu cu Justin Poncet...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare...
Pro FM
Theo Rose și Anghel Damian, drăgăstoși pe străzile din Cannes. Imaginile tandre cu cei doi au cucerit...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Cum arătau verile austere din România anilor ’80. „Cumva, românii par să se adapteze. Nu știu cum. Nimeni nu...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Meta lansează abonamente cu plată pentru Instagram, Facebook și WhatsApp. Cât costă noile funcții premium
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...