Iranul susține că a tras asupra a patru nave care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz: „Au ignorat avertismentul”

Forţele iraniene au tras asupra a patru nave care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz, a relatat joi televiziunea de stat (Irib).

„Patru nave au încercat să traverseze Strâmtoarea Ormuz şi să intre în Golful Persic fără coordonare cu forţele de securitate”, a scris Irib pe Telegram, precizând că incidentul a avut loc în jurul orei 00:35 (21:05 GMT), dar fără a oferi detalii despre tipul navelor sau naţionalitatea acestora.

„Au fost avertizaţi, dar, întrucât au ignorat avertismentul, s-au tras focuri de avertisment în direcţia lor, forţându-i să se întoarcă”, a adăugat aceasta.

Presa de stat iraniană relata miercuri, în baza unui proiect de acord între Teheran și Washington, că Strâmtoarea Ormuz se va redeschide în decurs de o lună, iar Marina americană va părăsi regiunea.

Conform cadrului neoficial, Iranul ar urma să restabilească transportul maritim comercial prin strâmtoare – cândva cale de tranzitare pentru 20% din petrolul mondial – în termen de o lună, în timp ce SUA ar trebui să ridice blocada navală.

Televiziunea de stat iraniană a adăugat că documentul precizează că orice acord final la care se ajunge în termen de 60 de zile ar putea fi aprobat ca obligatoriu de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite.

Însă SUA au negat aceste informații. „Acest raport al presei controlate de Iran nu este adevărat, iar memorandumul de înțelegere pe care l-au «publicat» este o invenție completă”, a declarat Casa Albă într-o postare pe rețelele sociale, miercuri.

„Nimeni nu ar trebui să creadă ceea ce publică presa de stat iraniană”, a adăugat Washingtonul.

