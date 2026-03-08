Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați americani”

Șeful Consiliului Național de Securitate al Iranului afirmă că „un număr” de soldați americani au fost capturați de la începutul ostilităților, acum o săptămână, potrivit Al Jazeera.

El nu a specificat câți au fost capturați sau circumstanțele capturării lor.

În opinia sa, Statele Unite și Israelul urmăresc „dezintegrarea” țării.

„Obiectivul lor era dezintegrarea fundamentală a Iranului (Republica Islamică)”, a afirmat sâmbătă șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională iranian, într-un interviu înregistrat, difuzat la televiziunea de stat.

Larijani a considerat că Statele Unite au încercat să reproducă în Iran operațiunea din Venezuela: „Ei credeau că va fi ca în Venezuela: vor lovi, vor prelua controlul și totul se va termina. Dar acum sunt prinși în capcană”, a adăugat el.

