Live TV

Iranul susține că serviciul israelian de spionaj Mossad și-a făcut centru de asamblat drone în Teheran

Data publicării:
Iran-Israel War And Culture, Tehran - 11 Aug 2025
Imagine simbolică, cu un afiș anti-israelian lângă un mural cu portretul liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în centrul orașului Teheran, Iran. Foto: Profimedia

Poliţia iraniană a descoperit o clădire în Teheran care avea legături cu serviciul secret israelian Mossad şi a confiscat mai multe aparate de zbor fără pilot asamblate la faţa locului, la aproape două luni după războiul de 12 zile cu Israelul, informează EFE, preluată de Agerpres.

"O secţie centrală de poliţie din Teheran, bazându-se pe informaţii publice şi pe investigaţii de teren, a identificat locul de pe strada Nosrat, în apropiere de piaţa Enghelab din centrul capitalei," a raportat agenţia de ştiri Mehr, citând o sursă anonimă la curent cu subiectul.

Agenţia de ştiri iraniană a indicat că locul era folosit pentru asamblarea dronelor pentru agenţii Mossad şi că, în timpul percheziţiei, au fost confiscate mai multe vehicule aeriene fără pilot.

În ultimele săptămâni, autorităţile iraniene au raportat descoperirea mai multor ateliere unde se fabricau drone pentru a ajuta Israelul în războiul de 12 zile, care a avut loc între 13 şi 24 iunie.

Poliţia iraniană a informat săptămâna trecută despre arestarea a 21.000 de persoane în timpul conflictului cu Israelul care a cauzat peste o mie de morţi în Iran, printre aceştia numărându-se zeci de oficiali militari de rang înalt şi oameni de ştiinţă din domeniul nuclear.

Cel puţin şase persoane au fost executate pentru colaborarea cu Mossadul începând din 13 iunie, ziua în care a început războiul în care Statele Unite au intervenit prin bombardamente asupra a trei instalaţii nucleare din Iran. 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
2
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
Geoffrey Hinton
3
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Macron...
Summit Alaska
5
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
Digi Sport
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
„Trump vede războiul prin ochii Rusiei.” Trei momente de la...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu Alex Florența, procurorul general...
Alertă în Mureș: Emil Gânj, care și-ar fi ucis și incendiat iubita...
accident a1
Accident grav pe A1: Doi oameni aflați pe autostradă au murit după ce...
Ultimele știri
Ministrul Energiei, despre lucrările la lacul Vidraru: „Aurul de aici nu se măsoară în kilograme, ci în siguranţă, independenţă energet
Sindicaliștii din Educație îi cer lui Ilie Bolojan să dezmintă afirmațiile privind norma didactică: „E complet fals”
Guvernul a amânat din nou hotărârea prin care Traian Băsescu ar urma să primească o vilă de protocol
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Mohammad Reza Aref
Iranul avertizează că un nou război cu Israelul poate izbucni în orice moment. Planuri pentru „cel mai rău scenariu”
gideon saar face declaratii
Israelul revocă vizele reprezentanţilor australieni pe lângă Autoritatea Palestiniană. Motivul care stă la baza deciziei
Zionist Party Member Rothman Hold A Israel-Palestian Conflict War
Australia a interzis accesul pe teritoriul său pentru un deputat din coaliția de guvernare din Israel. Motivele invocate de Canberra
Thousands join anti-government general strike protests in Israel
Peste 2,5 milioane de oameni au protestat duminică în Israel, o țară cu 9,974 de milioane de locuitori
Fâșia Gaza
Israelul comite un „genocid în direct” în Fâșia Gaza, acuză Amnesty International
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri controversate despre planurile lui Meghan Markle la începutul relației cu Harry: „Voia să...
Cancan
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Fanatik.ro
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la...
Adevărul
Trump a lăudat fiecare lider european în parte: „Arăți grozav cu bronzul ăsta”. Ce i-a șoptit lui Macron...
Playtech
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce...
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi Sport
Divorțul anului în România, un nou episod: despărțiți, dar împreună
Pro FM
Val de reacții după ce Delia a postat mai multe fotografii în costum de baie: „Ce ai vrut să demonstrezi?”...
Film Now
Russell Crowe rupe tăcerea la 20 de ani de la incidentul din New York în urma căruia a fost arestat pentru...
Adevarul
Cea mai impresionantă poveste de supraviețuire. Tânăra aristocrată care a supraviețuit pe „Insula Demonilor”...
Newsweek
Budăi dă vești bune la pensie pentru 660.000 pensionari. Când vin banii de la Mica Recalculare
Digi FM
Mihaela Rădulescu, omagiu dedicat lui Felix: "Energia lui solară s-a potrivit cu a mea în toate felurile...
Digi World
Legătura dintre Covid-19 şi bolile respiratorii. Cum ajută vaccinarea. Noi observații ale cercetătorilor
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Jennifer Aniston spune că distribuția Friends îl plângea pe Matthew Perry încă dinainte de moartea lui: "Mă...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile