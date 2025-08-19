Iranul susține că serviciul israelian de spionaj Mossad și-a făcut centru de asamblat drone în Teheran

Poliţia iraniană a descoperit o clădire în Teheran care avea legături cu serviciul secret israelian Mossad şi a confiscat mai multe aparate de zbor fără pilot asamblate la faţa locului, la aproape două luni după războiul de 12 zile cu Israelul, informează EFE, preluată de Agerpres.



"O secţie centrală de poliţie din Teheran, bazându-se pe informaţii publice şi pe investigaţii de teren, a identificat locul de pe strada Nosrat, în apropiere de piaţa Enghelab din centrul capitalei," a raportat agenţia de ştiri Mehr, citând o sursă anonimă la curent cu subiectul.



Agenţia de ştiri iraniană a indicat că locul era folosit pentru asamblarea dronelor pentru agenţii Mossad şi că, în timpul percheziţiei, au fost confiscate mai multe vehicule aeriene fără pilot.



În ultimele săptămâni, autorităţile iraniene au raportat descoperirea mai multor ateliere unde se fabricau drone pentru a ajuta Israelul în războiul de 12 zile, care a avut loc între 13 şi 24 iunie.



Poliţia iraniană a informat săptămâna trecută despre arestarea a 21.000 de persoane în timpul conflictului cu Israelul care a cauzat peste o mie de morţi în Iran, printre aceştia numărându-se zeci de oficiali militari de rang înalt şi oameni de ştiinţă din domeniul nuclear.



Cel puţin şase persoane au fost executate pentru colaborarea cu Mossadul începând din 13 iunie, ziua în care a început războiul în care Statele Unite au intervenit prin bombardamente asupra a trei instalaţii nucleare din Iran.

