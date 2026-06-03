Iranul transmite că nu există „niciun progres tangibil” în negocierile cu Statele Unite

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a afirmat miercuri seară că nu există „niciun progres tangibil” în negocierile cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

„Au fost schimbate mesaje cu privire la necesitatea de a pune capăt agresiunii împotriva Beirutului, dar nu s-a realizat niciun progres tangibil în procesul de negociere”, a declarat Abbas Araghchi într-un interviu acordat unei televiziuni libaneze şi preluat de agenţia Tasnim, cu referire la atacurile israeliene împotriva grupării pro-iraniene Hezbollah în Liban.

De asemenea, „revenirea la masa negocierilor este condiţionată de garantarea drepturilor poporului iranian, încetarea războiului din Liban şi reducerea tensiunilor din regiune”, a enumerat acesta, fără a oferi alte detalii.

Editor : B.P.