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Iranul transmite că nu există „niciun progres tangibil” în negocierile cu Statele Unite

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Abbas Araghchi
Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe. Sursa foto: Profimedia Images

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a afirmat miercuri seară că nu există „niciun progres tangibil” în negocierile cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

„Au fost schimbate mesaje cu privire la necesitatea de a pune capăt agresiunii împotriva Beirutului, dar nu s-a realizat niciun progres tangibil în procesul de negociere”, a declarat Abbas Araghchi într-un interviu acordat unei televiziuni libaneze şi preluat de agenţia Tasnim, cu referire la atacurile israeliene împotriva grupării pro-iraniene Hezbollah în Liban.

De asemenea, „revenirea la masa negocierilor este condiţionată de garantarea drepturilor poporului iranian, încetarea războiului din Liban şi reducerea tensiunilor din regiune”, a enumerat acesta, fără a oferi alte detalii.

Editor : B.P.

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