Iranul transmite un avertisment Bulgariei după planul de găzduire a unor avioane militare americane

Iranul a avertizat Bulgaria să nu devină „complice a agresorilor și a celor care încalcă legea”, după ce Guvernul de la Sofia a anunțat că va cere aprobarea Parlamentului pentru staționarea a până la opt avioane-cisternă ale SUA la baza aeriană Bezmer. Potrivit Teheranului, orice activitate care facilitează atacurile americane împotriva Iranului echivalează cu o complicitate la „agresiune și crime de război”, relatează Reuters și Agerpres.

Conform presei locale, purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de externe, Esmail Baghaei, a afirmat că orice activitate care facilitează atacurile americane împotriva Iranului este echivalentă cu complicitate la „agresiune și crime de război”. El a cerut Bulgariei să nu devină „complice a agresorilor și a celor care încalcă legea”.

Guvernul de la Sofia a anunțat că va cere aprobarea parlamentului pentru staționarea a maximum opt aeronave cisternă ale SUA la baza aeriană Bezmer, situată la circa 260 de km la sud-este de capitala Bulgariei. Avioanele respective sunt folosite pentru alimentarea în zbor a altor aeronave.

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, citată de BTA, afirmase ceva mai devreme că prezența avioanelor americane KC-135 și a unui contingent de până la 250 de militari din SUA la Bezmer nu este echivalentă cu implicarea țării sale în război. Ea a precizat că aprobarea parlamentului este obligatorie, iar guvernul bulgar respectă legea.

BTA reamintește că în Bulgaria au mai fost staționate aeronave de realimentare în zbor ale forțelor aeriene ale SUA. Acestea au staționat pe aeroportul din Sofia și urmau să rămână acolo până la sfârșitul lui mai; perioada de desfășurare a fost prelungită până la sfârșitul lui iunie. Avioanele respective au plecat de pe aeroport în termenul stabilit.

Editor : Ș.A.