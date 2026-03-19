Iranul vrea ca Germania să „clarifice” rolul bazei americane de la Ramstein în război

Iranul a solicitat Germaniei să „clarifice rolul” în războiul din Orientul Mijlociu al bazei de la Ramstein, cea mai mare bază militară americană din Europa, situată în Germania, a declarat joi Majid Nili, ambasadorul iranian la Berlin, într-un interviu acordat AFP.

Germania găzduieşte mii de militari americani la baza aeriană Ramstein, care serveşte drept cartier general al Forţelor Aeriene ale SUA pentru Europa şi Africa.

„Le-am cerut să clarifice sau să explice rolul bazei Ramstein”, a afirmat ambasadorul Nili. „Rolul bazei Ramstein nu ne este clar din punct de vedere oficial”, a adăugat el.

„Până în prezent, nu am primit niciun răspuns”, a mai spus diplomatul.

Iranul consideră că utilizarea de către Washington a bazei aeriene din vestul Germaniei ar putea încălca rezoluţia 3314 a ONU, a arătat diplomatul. „Nu ştim încă dacă Ramstein se încadrează în această categorie sau nu”, a spus el.

Rezoluţia prevede că teritoriul pus la dispoziţia unui alt stat nu poate fi utilizat de către acel stat pentru a comite un „act de agresiune” împotriva unui stat terţ.

Ce spune Germania

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat luni că nu vede „niciun motiv în prezent să pună la îndoială legalitatea utilizării bazei Ramstein” în războiul pe care SUA îl duc împotriva Iranului împreună cu Israelul.

În ultimele săptămâni, oficialii germani au răspuns la întrebările privind posibila implicare a bazei Ramstein în război, afirmând că utilizarea bazei de către armata americană este reglementată de tratate.

Nili a îndemnat Germania şi Europa să ceară „agresorilor să se oprească”. Un război în curs „are anumite consecinţe şi pentru Europa”, a spus el, menţionând „consecinţe economice, criza refugiaţilor, terorismul, dezintegrarea regiunii”.

„Avem nevoie de un armistiţiu de lungă durată”, a afirmat el, adăugând că „despăgubirile sunt o altă problemă” în ceea ce priveşte presupusele atacuri asupra ţintelor civile.

Nili susţine că Strâmtoarea Ormuz, un canal de navigaţie vital blocat efectiv de Iran de la începutul războiului, este încă „deschisă în acest moment” pentru statele care „nu sunt agresoare şi nu susţin agresorii”.

Editor : Sebastian Eduard