Iranul vrea condoleanțe de la Ucraina după moartea lui Khamenei: „Fiecare criminal primește ceea ce merită”

Ambasada Iranului în Africa de Sud a transmis Ambasadei Ucrainei în această țară o notificare privind deschiderea unei cărți de condoleanțe pentru fostul lider suprem de la Teheran, ayatollahul Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în urma unor atacuri cu rachete lansate de SUA și Israel. Răspunsul diplomatului ucrainean, Oleksandr Șcerba, a fost publicat pe Facebook.

Șcerba le-a reamintit diplomaților iranieni că „în calitate de aliați militari ai Federației Ruse, liderii Iranului s-au pătat cu sângele a mii de cetățeni ucraineni – bărbați și femei, copii și vârstnici – uciși cu ajutorul faimoaselor drone iraniene «Shahed» și al altor tehnologii militare”, transmite Unian.

„Liderii dumneavoastră au fost complici la suferința fără sfârșit îndurată de civilii ucraineni. Ca persoană credincioasă încerc să nu mă bucur de moartea altor oameni – nici măcar a celor care au ales în mod conștient să fie călăii poporului meu, care nu v-a făcut nimic rău. Dar ca om care a trăit trei ani la Kiev sub urletul zilnic al mașinilor iraniene ale morții, nu pot să nu doresc ca fiecare criminal să primească ceea ce merită pentru faptele sale. Dacă nu în fața oamenilor, atunci în fața lui Dumnezeu”, se arată în răspunsul ambasadorului ucrainean.

Șcerba a adăugat că, deși nu are o antipatie personală față de ambasadorul Iranului, nu își va exprima condoleanțele pentru moartea liderilor iranieni.

„Sper că înțelegeți că nu voi exprima doliu pentru persoane a căror moarte nu îmi provoacă durere”, a menționat el.

Amintim că, de la începutul invaziei în Ucraina din 2022, Iranul a furnizat Rusiei multiple drone și alte arme pentru război.

Editor : A.R.