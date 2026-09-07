Iranul vrea să declare o „zonă interzisă” în apropierea Strâmtorii Ormuz

Iranul se pregăteşte să declare o „zonă interzisă” în apropierea strâmtorii Ormuz, o rută maritimă strategică blocată de Teheran încă de la începutul războiului cu Statele Unite, a declarat duminică secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională, potrivit AFP.

„În următoarele zile, va fi declarată o zonă interzisă în partea exterioară a strâmtorii Ormuz. Aceasta va începe de la linia blocadei marinei americane şi va cuprinde anumite sectoare ale Golfului”, a afirmat Mohsen Rezaï la televiziunea de stat. „Orice navă care va intra în această nouă zonă va fi inclusă pe o listă de sancţiuni”, scrie News.ro.

După o nouă serie de atacuri reciproce, în principal pe mare în ultimele zile şi mai ales în strategicul strâmt de la Ormuz, Iranul a ameninţat duminică Statele Unite cu un răspuns „mai intens”. Deşi luna august a fost marcată de o scădere semnificativă a atacurilor, ostilităţile au fost reluate în 30 la iniţiativa Washingtonului. Teheranul a răspuns vizând vecinii săi, aşa cum a făcut-o încă de la începutul conflictului declanşat de o ofensivă americano-israeliană la sfârşitul lunii februarie.

Schimb neîncetat de ameninţări

Însă, începând de vineri, cele două tabere se atacă mai ales pe mare în regiunea Golfului, unde traficul maritim este în continuare foarte redus, între blocarea strâmtorii Ormuz de către Teheran şi blocada maritimă americană impusă la rândul său asupra porturilor iraniene. Iranul a vizat iniţial un portavion şi un distrugător american, care „au scăpat de multiple atacuri iraniene neprovocate”, potrivit Washingtonului. Armata americană a răspuns sâmbătă lovind trei petroliere, despre care susţine că au legături cu Gărzile Revoluţiei.

Această puternică forţă armată iraniană a afirmat apoi că a ţintit, ca replică, trei petroliere în strâmtoarea Ormuz, precum şi „trei nave afiliate Americii (...) în alte zone”. Apoi, duminică dimineaţă, Teheranul a anunţat că a atacat o dronă navală „care încerca să pătrundă” în strâmtoarea Ormuz. „O minciună sfruntată”, a replicat purtătorul de cuvânt al Comandamentului american pentru Orientul Mijlociu (Centcom), Tim Hawkins. „Nicio navă americană nu a fost atacată astăzi”.

„Americanii ar fi trebuit să înţeleagă că era ripostelor proporţionale a apus”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf, negociator-şef şi preşedinte al Parlamentului iranian, într-un mesaj difuzat de un post de televiziune de stat. „Orice agresiune împotriva intereselor şi securităţii Iranului va primi un răspuns mai rapid, mai intens şi mai dureros”, a jurat el. „Dacă trageţi asupra a două dintre navele noastre, vă vom impune un preţ economic şi mai mare: vă vom lovi trei”, l-a ameninţat şeful Centcom, Brad Cooper.

Editor : B.E.