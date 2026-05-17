Live TV

Iranul vrea să taxeze cablurile submarine din Ormuz. Posibile efecte asupra internetului global

Data publicării:
harta cu stramtoarea ormuz
Hartă cu Strâmtoarea Ormuz. Foto: Shutterstock

Iranul analizează introducerea unor taxe pentru cablurile submarine de internet care traversează Strâmtoarea Ormuz și discută măsuri care ar putea afecta activitatea marilor companii tehnologice, potrivit News.ro, care citează CNN. Experții avertizează că orice perturbare a infrastructurii submarine din zonă ar putea avea efecte majore asupra traficului global de internet și a serviciilor digitale.

Autorităţile iraniene discută un plan care ar impune taxe pentru cablurile submarine ce traversează zona şi ar obliga companii precum Google, Microsoft, Meta şi Amazon să respecte legislaţia iraniană, arată News.ro, care citează presa apropiată de Gardienii Revoluţiei.

Purtătorul de cuvânt militar iranian Ebrahim Zolfaghari a declarat pe X că Iranul "va impune taxe pentru cablurile de internet", iar firmele care operează infrastructura submarină ar putea fi obligate să plătească licenţe şi să acorde exclusiv companiilor iraniene drepturile de reparaţii şi mentenanţă.

Strâmtoarea Ormuz este un coridor esenţial pentru traficul global de date. Prin cablurile submarine care traversează regiunea circulă comunicaţii financiare, servicii cloud, trafic de internet şi conexiuni utilizate de bănci, armate şi companii de inteligenţă artificială.

Experții susțin că orice deteriorare a acestor cabluri ar putea provoca perturbări majore în Orientul Mijlociu, Asia şi Europa. Cercetătorul Mostafa Ahmed, de la Habtoor Research Center din Emiratele Arabe Unite, a avertizat, potrivit sursei citate, că un atac asupra infrastructurii submarine ar putea provoca "o catastrofă digitală în cascadă". Compania TeleGeography susține că două cabluri importante, Falcon şi Gulf Bridge International, traversează ape teritoriale iraniene.

CNN punctează că Iranul nu a ameninţat explicit că va sabota infrastructura submarină, însă oficiali şi publicaţii apropiate regimului au transmis în repetate rânduri avertismente privind folosirea controlului asupra Strâmtorii Ormuz ca instrument de presiune geopolitică şi economică.

Autorităţile iraniene invocă prevederi din Convenţia ONU privind dreptul mării şi compară modelul propus cu taxele percepute de Egipt pentru infrastructura digitală şi maritimă din Canalul Suez.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan ilie bolojan
1
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de...
Kirilo Budanov
2
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
3
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
Trump Xi
4
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate...
Martina Ornea
5
Nicușor Dan a numit un nou consilier de stat. Cine este Martina Orlea, care a supervizat...
FOTO Venezuela, fiica unui uriaș campion, s-a căsătorit la 16 ani. Ce vârstă are mirele + Reacția părinților: ”E evident”
Digi Sport
FOTO Venezuela, fiica unui uriaș campion, s-a căsătorit la 16 ani. Ce vârstă are mirele + Reacția părinților: ”E evident”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Donald Trump avertizează Iranul cu „vremuri foarte grele” dacă nu se ajunge la un acord: „Ar fi bine să ajungă la o înțelegere”
Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Iranul anunță negocieri cu state europene pentru tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru petrol
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
„Avem un plan de escaladare”. SUA și Israelul, în pregătiri pentru o eventuală reluare a atacurilor împotriva Iranului
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Diplomația prin amenințări a lui Donald Trump în privința Iranului a ajuns în impas: „Subminează orice mesaj ar dori să transmită”
Abbas Araghchi
Șeful diplomației iraniene susține că SUA sunt dispuse să continue negocierile: „Procesul de mediere al Pakistanului nu a eşuat încă”
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Încep consultările pentru formarea noului Guvern. Cu ce mandate merg...
Alexandra Capitanescu eurovision 2026 Inquam Photos George Calin  2026-03-04-9547
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12...
Vladimir Putin face cu ochiul
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe...
Alexandra Capitanescu eurovision 2026 Inquam Photos George Calin  2026-03-04-9726
Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu după rezultatul de la...
Ultimele știri
Cum încearcă Putin să forțeze rușii anti-război să se întoarcă în țară din statele europene
Expresia „independența Taiwanului”, explicată de președintele Lai Ching-te: „Nu face parte din Republica Populară Chineză”
Atac de amploare al Ucrainei asupra Rusiei: cel puțin patru morți și peste 500 de drone doborâte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Nu are nevoie de rochii spectaculoase pentru a fi impecabilă. Regina Rania, rafinată într-un costum...
Cancan
Mihai Trăistariu, reacție tranșantă după locul 3 al României la Eurovision: ,,Nu poți face..''
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, obligată să câștige cu U Cluj pentru a cuceri titlul! Oltenii, avertizați să nu...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Prezentatoarea Republicii Moldova la Eurovision, în șoc când a văzut punctajul României la Eurovision: „Cum...
Adevărul
Surpriză de la ANAF - Introduce Inteligența Artificială pentru controale. Experții avertizează: „Apar...
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris istorie pentru România la...
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
John Travolta, cu beretă pe cap, lacrimi în ochi și fiica la braț, la Cannes. A primit Palme d’Or onorific...
Adevarul
Maia Sandu acuză Rusia că încearcă să destabilizeze Republica Moldova prin pașapoartele rusești oferite în...
Newsweek
Pensie recalculată la 1.750 lei, dar plătită în continuare la 1.293 lei. Pensionara a descoperit neregula
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sunt căsătoriți de 33 de ani. Michelle Pfeiffer și soțul ei, doi îndrăgostiți pe covorul roșu la un eveniment...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...