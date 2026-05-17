Iranul vrea să taxeze cablurile submarine din Ormuz. Posibile efecte asupra internetului global

Iranul analizează introducerea unor taxe pentru cablurile submarine de internet care traversează Strâmtoarea Ormuz și discută măsuri care ar putea afecta activitatea marilor companii tehnologice, potrivit News.ro, care citează CNN. Experții avertizează că orice perturbare a infrastructurii submarine din zonă ar putea avea efecte majore asupra traficului global de internet și a serviciilor digitale.

Autorităţile iraniene discută un plan care ar impune taxe pentru cablurile submarine ce traversează zona şi ar obliga companii precum Google, Microsoft, Meta şi Amazon să respecte legislaţia iraniană, arată News.ro, care citează presa apropiată de Gardienii Revoluţiei.

Purtătorul de cuvânt militar iranian Ebrahim Zolfaghari a declarat pe X că Iranul "va impune taxe pentru cablurile de internet", iar firmele care operează infrastructura submarină ar putea fi obligate să plătească licenţe şi să acorde exclusiv companiilor iraniene drepturile de reparaţii şi mentenanţă.

Strâmtoarea Ormuz este un coridor esenţial pentru traficul global de date. Prin cablurile submarine care traversează regiunea circulă comunicaţii financiare, servicii cloud, trafic de internet şi conexiuni utilizate de bănci, armate şi companii de inteligenţă artificială.

Experții susțin că orice deteriorare a acestor cabluri ar putea provoca perturbări majore în Orientul Mijlociu, Asia şi Europa. Cercetătorul Mostafa Ahmed, de la Habtoor Research Center din Emiratele Arabe Unite, a avertizat, potrivit sursei citate, că un atac asupra infrastructurii submarine ar putea provoca "o catastrofă digitală în cascadă". Compania TeleGeography susține că două cabluri importante, Falcon şi Gulf Bridge International, traversează ape teritoriale iraniene.

CNN punctează că Iranul nu a ameninţat explicit că va sabota infrastructura submarină, însă oficiali şi publicaţii apropiate regimului au transmis în repetate rânduri avertismente privind folosirea controlului asupra Strâmtorii Ormuz ca instrument de presiune geopolitică şi economică.

Autorităţile iraniene invocă prevederi din Convenţia ONU privind dreptul mării şi compară modelul propus cu taxele percepute de Egipt pentru infrastructura digitală şi maritimă din Canalul Suez.

