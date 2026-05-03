Iranul vrea să transforme o universitate bombardată de SUA și Israel într-un „muzeu al războiului”

Autorităţile iraniene au anunţat planuri de a transforma situl unei universităţi bombardate din centrul ţării într-un „muzeu al războiului”, care să prezinte impactul atacurilor aeriene israeliene şi americane asupra teritoriului.

„Situl distrus va fi păstrat ca muzeu al războiului în cadrul universităţii, ca o mărturie a opresiunii suferite de ţară de-a lungul istoriei”, a declarat sâmbătă Zafarollah Kalantari, rectorul Universităţii de Tehnologie din Isfahan (centrul Iranului), informează AFP, potrivit Agerpres.

El a explicat că a fost alocat teren suplimentar pentru „construcţia unei noi clădiri” pentru universitate, conform agenţiei oficiale de ştiri IRNA.

Estimările iniţiale ale pagubelor aduse clădirilor şi echipamentelor universităţii se ridică la aproximativ 9,5 milioane de euro, potrivit rectorului.

Universitatea din Isfahan, considerată una dintre cele mai mari din Iran, a fost lovită în timpul bombardamentelor americano-israeliene în martie, la scurt timp după izbucnirea războiului, la 28 februarie.

Autorităţile iraniene susțin că atacurile au vizat peste 30 de universităţi din Iran, inclusiv în capitala Teheran, precum şi zone rezidenţiale şi alte infrastructuri civile.

Un armistiţiu a intrat în vigoare la 8 aprilie, dar ameninţarea unei posibile reluări a operaţiunilor militare persistă, deoarece negocierile dintre Teheran şi Washington pentru a pune capăt conflictului sunt în impas.

