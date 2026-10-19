Live TV

Irlanda a expulzat 24 de români condamnați pentru infracțiuni grave. Ei au interdicția să revină acolo în următorii 10 ani

Data publicării:
polițiști irlandezi
Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Stanislav Carpiuc, expulzat din Marea Britanie 

Peste 20 de bărbaţi români condamnaţi pentru diverse infracţiuni au fost expulzaţi din Irlanda, duminică, cu un zbor charter organizat la cererea Biroului Naţional de Imigrare al poliţiei irandeze, în timp ce sâmbătă un român născut în Ucraina şi condamnat în iunie la doi ani de închisoare la Londra pentru incendii care au vizat proprietăţi legate de fostul prim-ministru Keir Starmer a fost expulzat din Regatul Unit.

Din Irlanda au fost expulzate duminică 24 de persoane cu vârste cuprinse între 24 şi 57 de ani, cărora li s-a interzis reintrarea în republică pentru perioade de până la 10 ani, relatează Irish Times, preluată de News.ro. Aceştia au fost expulzaţi pe motivul condamnărilor şi al executării pedepselor cu închisoarea pentru infracţiuni precum spargeri, violenţă domestică, agresiune sexuală, infracţiuni legate de droguri şi crimă organizată.

Conform prevederilor directivei Uniunii Europene privind libera circulaţie, cetăţenii UE pot fi expulzaţi cu forţa dintr-un alt stat membru al UE dacă autorităţile acestuia consideră că reprezintă o ameninţare gravă la adresa siguranţei publice, a bunăstării sau a ordinii publice.

Zborul a plecat de pe Aeroportul din Dublin duminică la ora locală 16:25 (18:25, ora României) şi a ajuns la Bucureşt la ora 22:00, ora României.

Optsprezece dintre bărbaţi se aflau în închisoare la momentul respectiv şi au fost preluaţi de GNIB (Biroului Naţional de Imigrare al Garda) din custodia Serviciului Penitenciar Irlandez. Ceilalţi şase au fost arestaţi în diverse locaţii din Irlanda şi reţinuţi înainte de expulzarea lor, duminică.

Personalul Garda (poliţia irlandeză), personal medical, traducători şi un observator al drepturilor omului i-au însoţit pe bărbaţi în timpul zborului până în România.

„Este esenţial ca toţi cei care locuiesc în stat să respecte şi să se conformeze legilor acestuia. Este important să recunoaştem că majoritatea cetăţenilor români rezidenţi în stat respectă legile noastre şi aduc o contribuţie pozitivă la societatea irlandeză”, a declarat ministrul de stat (funcţie echivalentă cu secretarul de stat) din Ministerul irlandez al Justiţiei, Colm Brophy.

„În cadrul a şase operaţiuni anterioare de zbor charter în acest an au fost expulzaţi 221 de oameni. Operaţiunea de astăzi ridică numărul total al persoanelor expulzate prin zbor charter în 2026 la 245, inclusiv 91 de cetăţeni ai UE care au fost expulzaţi pe motive de infracţionalitate”, a precizat el.

Costul pentru închirierea zborului a fost de 182.270 de euro (fără TVA), precizează Irish Times.

Stanislav Carpiuc, expulzat din Marea Britanie 

Pe de altă parte, un bărbat cu cetăţenie română care a pus la cale comiterea unor incendii criminale asupra unor proprietăţi legate de fostul premier britanic Keir Starmer a fost expulzat, a anunţat sâmbătă Ministerul de Interne de la Londra, potrivit BBC.

Stanislav Carpiuc, în vârstă de 28 de ani, a fost unul dintre cei doi bărbaţi condamnaţi pentru atacurile respective, care au avut loc în luna mai a anului trecut şi au vizat o maşină şi două case. Cetăţeanul român născut în Ucraina a fost condamnat în iunie la doi ani de închisoare. Ministerul de Interne a declarat că acesta a fost expulzat din Regatul Unit, fără a preciza însă unde a fost trimis.

BBC a dezvăluit că atacurile au fost comandate în numele Rusiei, un coordonator anonim cunoscut sub numele de „EL” promiţându-i o recompensă complicelui lui Carpiuc, Roman Lavrinovici.

Lavrinovici, un cetăţean ucrainean în vârstă de 22 de ani, a fost condamnat în iunie la şapte ani de închisoare.

Atacurile, care au avut loc în timp ce Keir Starmer era prim-ministru, au început pe 8 mai 2025, când o maşină pe care o deţinea anterior a fost găsită în flăcări pe o stradă unde locuia în trecut, în Kentish Town. Trei zile mai târziu, pe 11 mai, a fost pus un incendiu la o casă legată de Sir Keir în cartierul vecin Islington. El locuise acolo cu ani în urmă. A doua zi, a fost declanşat un alt incendiu la intrarea în locuinţa lui Sir Keir din Kentish Town, pe care o închiriase cumnatei sale, Judith Alexander. Ea a declarat în cadrul procesului că a văzut fum negru care se ridica în valuri pe scări în timp ce se afla în casă împreună cu partenerul şi fiica sa.

Lavrinovici şi Carpiuc au fost găsiţi vinovaţi de conspiraţie între ei şi „cu alţii” în vederea distrugerii de bunuri prin incendiere în perioada 1 aprilie – 13 mai 2025.

O anchetă a BBC a dezvăluit că atacurile incendiare făceau parte dintr-o campanie amplă de sabotaj, provocare şi minciuni care ducea până la statul rus. Coordonatorul EL, care îl dirija pe Lavrinovich, i-a oferit cetăţenia rusă în schimbul altor atacuri şi l-a lăudat pe preşedintele Vladimir Putin.

Probele identificate de BBC sugerează că „EL” era un tânăr diplomat rus.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hanz von Foerster / mulțime de oameni la un concert
1
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii...
Ciuperca
2
Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate...
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
3
Florin Manole, ministrul propus la „Muncă” susţine „ferm” indexarea pensiilor, eliminarea...
Blood pressure measurement in progress
4
Ce activitate simplă poate reduce tensiunea arterială mai mult decât 30 de minute de...
Sfântul Luca 2026. Sursă Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox: Cine își serbează onomastica și cui trebuie să-i urezi...
Nicolae Mitea a ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună și a spus totul despre Andreea Tonciu
Digi Sport
Nicolae Mitea a ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună și a spus totul despre Andreea Tonciu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Far-Right Israelis Protest Outside UK Consulate In East Jerusalem
Tensiuni între Regatul Unit și Israel. Londra ar putea expulza zeci de diplomați dacă va fi închis consulatul din Ierusalim (Reuters)
reziduuri de bauxită la rafinăria Aughinish Alumina din Irlanda
Țara europeană care alimentează mașinăria de război a Rusiei. Una dintre cele mai mari uzine din Europa ar putea fi sancționată de UE
David Courell 26/9/2026
Irlanda a decis să joace meciul cu Israel, dar jucătorii pregătesc gesturi simbolice pentru victimele din Gaza
profimedia-0017408615
Scandal abuzurilor Armatei Britanice în Afganistan: „Militarii din forțele speciale nu sunt eroii care se cred”, spune o denunțătoare
U2, (left to right) Adam Clayton, Larry Mullen Jr, Bono and The Edge, during a performance to students from their old school at Mount Temple Comprehensive School in Dublin. Picture date: Friday September 25, 2026.
Concert-surpriză la fostul lor liceu al membrilor formației U2. S-au împlinit 50 de ani de la înființarea trupei
Recomandările redacţiei
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Au început audierile miniștrilor din Guvernul Luca Niculescu. Scandal...
seismograf cutremur
Un cutremur de magnitudine 4,8 a avut loc în zona Vrancea
atac-tiktok-3-696x1509
Atac la o școală din Bistrița: o profesoară și un elev, răniți. Prima...
pnl inquam photos george calin
Acordul politic dintre Ilie Bolojan și Luca Niculescu. PNL promite să...
Ultimele știri
(P) Calitatea care îi face pe oameni să revină. Cum demonstrăm, la Secom®, standardele din spatele fiecărei formule
Atacul de la școala din Bistrița ar fi avut la bază ura rasială. Inspector-șef școlar: „Căuta un elev de altă etnie”
Petrișor Peiu anunță motivele pentru care AUR nu va vota guvernul Luca Niculescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Victoria’s Secret 2026. Cele mai spectaculoase apariții: surpriza Kylie Jenner, o proaspătă mămică și...
Cancan
Tatăl vitreg al Carlei Georgescu, românca de 19 ani ucisă în Anglia, a fost ARESTAT. Ce au descoperit...
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB cu FC Voluntari. Reghecampf a pregătit o mare surpriză! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
„E peste Baiaram!”. Universitatea Craiova a dat lovitura cu fotbalistul de 1.000.000 de euro: „La început s-a...
Adevărul
Cu cât timp înainte se poate depune dosarul de pensionare și cât durează până intră prima pensie
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cine a plătit tratamentul de peste un milion de dolari al Alinei Pușcău. Cum a reușit fotomodelul să acopere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Divorțul anului 2026 în sport a fost anunțat: "Trebuie să-mi găsesc propriul drum"
Pro FM
Elton John, mărturisiri despre George Michael și lupta acestuia cu dependența: "Nu poți ajuta pe cineva care...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Martin Short, discurs sfâșietor la opt luni de la moartea fiicei sale: „Durerea pierderii ei va fi mereu...
Adevarul
Un expert analizează propunerile Guvernul Niculescu privind Securitatea și Apărarea: „Fără Republica Moldova...
Newsweek
Săptămână decisivă pentru pensionari. Judecătorii CCR decid dacă schimbă formula de recalculare a pensiilor!
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Un cățel a devenit viral după ce și-a revăzut stăpânul. Cum a reacționat după ce acesta a lipsit doar o oră...
Film Now
Încasări uriașe din puține săli de cinema. Cel mai profitabil debut al unui documentar din ultimii 20 de ani
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro