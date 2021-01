Avem o nouă paradigmă în Orientul Mijlociu, spune David Saranga, ambasadorul Israelului la Bucureşti, într-un interviu pentru Digi24. Se referă la noile acorduri de pace pe care guvernul său le-a agreat cu reprezentanţii mai multor ţări arabe, sub umbrela planului de pace al lui Donald Trump. Ce se întâmplă, deci, cu cea mai mare problemă din Orient, negocierile pentru formarea unui stat palestinian fără ocupaţie israeliană? Momentan sunt în planul doi, iar palestinienii sunt presaţi să reia discuţiile, deşi ei nu au acceptat planul lui Trump de când a fost făcut.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Să începem să vorbim despre politică. Marea ştire a anului trecut a fost despre normalizarea relaţiilor Israel cu anumite ţări arabe, mă refer la Emiratele Arabe Unite şi Bahrein. Acest tip de normalizare, cel puţin în lumea diplomatică, nu se întâmplă peste noapte, deci administraţia Trump nu are cum să fie singura care a lucrat ca aceste relaţii să meargă în altă direcţie. Cum a fost?

David Saranga, ambasadorul Israelului în România: Este o nouă paradigmă. Este o nouă paradigmă în Orientul Mijlociu, unde ţări arabe au decis ca pentru binele lor şi al viitorului lor este mai bine să aibă relaţii bune cu Israel. Emiratele Arabe Unite, Bahrein, Sudan, toate aceste ţări au înţeles că singura cale spre prosperitate este cooperarea cu Israel. Toţi ştim cât de importantă este economia şi cooperarea economică şi astăzi, Israel este o superputere, dacă vorbim despre tehnologie, inovaţie, cercetare şi dezvoltare. Deci, a fost pentru propriul lor interes. În acelaşi timp, faptul că ţările arabe din Orientul Mijlociu au decis să aibă acorduri de pace cu Israelul nu înseamnă că neglijează alte chestiuni din regiune. În primul rând, trebuie să ne amintim că este interesul lor să fie în linie cu Israelul, dacă vorbim despre Iran, din moment ce în Orientul Mijlociu, Iranul încearcă să destabilizeze regiunea, este implicat în fiecare ţară unde vedem terorism, mă refer la Liban, Siria, Yemen şi aşa mai departe. În acest moment, în Orientul Mijlociu sunt două forţe. Una care vrea pace, Israelul, ţările arabe moderate, Egipt, Iordania, Emiratele Arabe Unite şi alte state din Golf, iar de cealaltă parte este Iranul şi aliaţii lui, Hamas, Hezbollah, Siria şi aşa mai departe. Deci acesta este contextul în care au fost făcute aceste acorduri.

Cum rămâne cu palestinienii?

Cristina Cileacu: Cum aţi spus, unii sunt interesaţi de afaceri, alţii sunt interesaţi să se izoleze faţă de Iran sau să izoleze Iran. Care este situaţia palestinienilor în acest caz?

David Saranga: Noi credem că este o bună oportunitate pentru palestinieni să reia negocierile cu Israel, în mod deosebit în această eră. Trebuie să ne amintim că acordurile cu Emiratele Arabe Unite şi Bahrein nu s-au semnat în defavoarea palestinienilor. Dimpotrivă, dacă s-ar alătura tendinţei actuale, Procesului de Pace, ar fi pentru binele lor. În acelaşi timp, o altă componentă importantă, care chiar este importantă, este că recent palestinienii şi-au reînnoit cooperarea de securitate cu Israel, ceva pe care noi îl percepem ca fiind pozitiv. Sperăm că vor menţine această cooperare cu Israel, pentru că în cele din urmă este problema noastră, este o problemă pe care israelienii şi palestinienii trebuie să o rezolve, cu cât mai repede, cu atât mai bine.

Cristina Cileacu: Da, aveţi perfectă dreptate. Este cu siguranţă o problemă între israelieni şi palestinieni, iar ministrul afacerilor externe al Israelului, Gabi Askenazi, de asemenea şi ministrul afacerilor externe din Iordania, care s-a întâlnit recent cu ministrul dvs, a tras cumva concluzia că palestinienii ar trebui să revină la masa negocierilor. Dar, aşa cum aţi spus la începutul discuţiei noastre, este o nouă paradigmă. Deci ce câştigă palestinienii din ea?

David Saranga: Înainte de toate trebuie să ne reamintim că Planul de Pace al lui Trump este prezent...

Cristina Cileacu: Şi trebuie să vă reamintesc că palestinienii nu au fost de acord cu acest Plan de Pace.

David Saranga: Vorbeşti chiar despre problemă. Avem Planul de Pace în care administraţia americană a investit mult timp, efort şi bani şi a fost respins de palestinieni. La final, este interesul palestinienilor să negocieze pacea cu Israel. Prin boicot asupra Israelului, prin refuzul negocierilor, nu se va ajunge nicăieri. Mai ales în aceste zile, când vedem vântul schimbării de pace în Orientul Mijlociu, este momentul să negocieze. În trecut, vechea paradigmă spunea: doar dacă vom rezolva problema cu palestinienii, toată lumea arabă va semna acorduri de pace cu Israel. Şi nu s-a întâmplat, din cauza multor motive. Dintr-o dată, vedem lucrurile invers. Lumea arabă vine spre Israel, semnează acorduri de pace şi să sperăm că se va schimba şi această paradigmă pentru palestinieni, ca să revină la masa negocierilor.

Saudiții și relația oscilantă cu Israelul

Cristina Cileacu: Este chiar toată lumea arabă, pentru că ştim că Arabia Saudită este foarte importantă în aceste relaţii şi am văzut o întâlnire foarte secretă, de care ştia toată lumea, dintre premierul Netanyahu şi prinţul moştenitor, Mohammed Bin Salman. Despre ce este vorba, pentru că avem pe de altă parte poziţia oficială a ministrului de externe saudit, care spune că nu sunt atât de dornici să semneze un acord de pace cu Israelul, pentru că mai întâi trebuie rezolvată soluţia Două State, ca palestinienii să aibă un stat decent unde să poată trăi şi lucra.

David Saranga: Este mult mai complicat.

Cristina Cileacu: Este Orientul Mijlociu, sigur că e complicat.

David Saranga: Lumea arabă este alcătuită din voci diferite. Iar Arabia Saudită, în ultimii ani, este una dintre cele mai moderate voci din lumea arabă, dacă vorbim despre chestiuni care au legătură cu procesul de pace.

Cristina Cileacu: Dar este Arabia Saudită în întregime sau este doar prinţul moştenitor? Este o situaţie diferită, cum aţi spus, este foarte complicat.

David Saranga: Este complicat şi este aşa pentru că sunt viziuni diferite. Sunt sigur că liderii Arabiei Saudite înţeleg bine că ameninţarea din Orientul Mijlociu, în zilele noastre, este Iranul. De aceea, cooperarea sau discuţiile cu Israelul nu pot decât să aducă un fel de soluţie pentru această problemă. Iar faptul că pentru prima oară, public sau pe jumătate public...

Cristina Cileacu: În secret.

David Saranga: În secret public, premierul Benjamin Netanyahu a vizitat Arabia Saudită, spune multe. Este adevărat că sunt alte voci în lumea arabă, cum ai spus şi tu, ministrul afacerilor externe al Arabiei Saudite, care crede altceva. Este în regulă. Dar la final, liderii sunt cei care arată drumul de urmat pentru viitor. Vreau să-ţi amintesc că atunci când Israelul a semnat un tratat de pace cu Egipt, în anii 70, Anwar Sadat, preşedintele egiptean, a fost nevoit să se confrunte cu alte voci din ţară. La fel, Menachem Begin, premierul israelian, s-a confruntat cu propria lui opoziţie acasă. Dar, la final, liderii sunt acolo ca să aştearnă drumul pentru viitor. Şi din fericire, asta am văzut şi la întâlnirea dintre liderul Arabiei Saudite şi premierul Netanyahu.

„Pacea” lui Trump în administraţia Biden

Cristina Cileacu: Dar va fi Mohammed Bin Salman atât de puternic, pentru că puterea lui, dacă pot spune aşa, se bazează pe buna relaţie cu anumite ţări vestice, în special SUA, în special Donald Trump, care nu va mai conduce America. Va fi aceeaşi situaţie sub administraţia Biden? Nu vorbesc despre relaţia SUA-Israel, ci despre viziunea SUA asupra procesului de pace şi a relaţiei cu saudiţii.

David Saranga: Nu am niciun dubiu. Nu am niciun dubiu că bunele relaţii pe care le-am văzut şi le vedem acum vor continua şi sub administraţia Biden, datorită unui motiv principal: Emiratele Arabe Unite, saudiţii, Bahrein şi alte state au făcut acest lucru nu doar ca un gest pentru administraţia Trump, ci pentru că ei cred în acest plan. Iar în regiunea noastră, când Israelul semna un acord de pace cu o ţară, în trecut, pacea era numită pace, să spunem aşa. Este cooperare, dar mai degrabă discretă. În cazul ultimelor acorduri cu Bahrein şi Emiratele Arabe Unite, vedem cât de dornică este fiecare parte să meargă mai departe, să semneze mai multe acorduri şi să găsească mai multe feluri de cooperare care să facă mai profunde şi mai puternice aceste acorduri. Şi asta este important şi arată cât de important este de asemenea pentru Emiratele Arabe Unite şi Bahrein să semneze aceste acorduri, nu doar pentru Israel.

Cristina Cileacu: Vorbiţi doar despre nivelul liderilor sau vă referiţi şi la nivelul oamenilor?

David Saranga: Mă refer şi la nivelul oamenilor. Să luăm de exemplu comunitatea de afaceri. Aproape săptămânal sunt câteva delegaţii din ambele ţări, care fac vizite reciproce.

Cristina Cileacu: Ambele ţări fiind Israel şi?

David Saranga: Israel şi Emiratele Arabe Unite, Israel şi Bahrein, miniştri din Bahrein care vin în Israel şi aşa mai departe. Este un tip complet diferit de acord faţă de acordurile cu care eram obişnuiţi în Orientul Mijlociu şi sper că este doar începutul. Nu doar că sper, cum spunea premierul Netanyahu, în curând vom vedea mai multe ţări din Orientul Mijlociu, din regiunea Golfului, care vor merge în această direcţie. Este o nouă paradigmă, este un nou Orient Mijlociu.

Cristina Cileacu: Şi dacă administraţia Biden se decide să schimbe această paradigmă şi începe să desfacă acest acord de pace creat de administraţia Trump?

David Saranga: Nu cred că se va întâmpla, pentru că, de cele mai multe ori, în cazul administraţiilor americane, când vine una nouă, moştenirea, mai ales dacă vorbim despre Orientul Mijlociu, rămâne. Asta înseamnă că dacă administraţia americană decide ceva pentru Orientul Mijlociu sau acordurile de pace între Israel şi palestinieni, noua administraţie nu schimbă lucrurile aşa repede. Asta în primul rând. În al doilea, cred că noua administraţie americană în general şi în mod special preşedintele ales, Biden, cunosc Orientul Mijlociu foarte bine. Am avut plăcerea să particip la două întâlniri ale preşedintelui nostru cu cel care era atunci vicepreşedintele Biden şi ştiu cât de puternice sunt sentimentele lui pentru Israel, ştiu prietenia pe care preşedintele ales Biden i-o arată Israelului, nu văd o schimbare prea mare a politicii americane în Orientul Mijlociu. Poate o să-i ajute pe palestinieni să revină la masa negocierilor, să sperăm. Dar când vine vorba despre SUA, cred în continuare că susţinerea bipartizană pe care Israel o are în SUA este elementul cheie pentru securitatea şi prosperitatea ţării.

Perspectiva retragerii trupelor americane

Cristina Cileacu: Şi cum este văzută în Israel retragerea trupelor americane din Orientul Mijlociu, dacă acest lucru se va întâmpla până la urmă?

David Saranga: Mai întâi să vedem ce se va decide. Bineînţeles că Israel preferă să vadă o prezenţă americană în Orientul Mijlociu, cred că este ceva bun pentru lumea liberă, pentru ţările arabe moderate, cred că este de asemenea bine pentru Europa, dar la final, este o decizie americană.

Cristina Cileacu: Bineînţeles, dar vorbeam despre un scenariu posibil. Aveţi un plan de rezervă pentru asta?

David Saranga: După cum ştii, Israelul are încredere în Israel şi...

Cristina Cileacu: Deci pe scurt răspunsul este da.

David Saranga: Când este vorba despre securitatea Israelului, te asigur că guvernul şi serviciile de securitate israeliene îşi bazează securitatea pe abilităţile proprii.

Ce va schimba America în raport cu Iranul

Cristina Cileacu: Administraţia Biden a declarat deja că vrea să aducă America într-o poziţie mai bună cu Iranul şi mă refer la afacerea nucleară iraniană. Dacă acest lucru se va întâmpla, cum va fi afectat Israelul?

David Saranga: Toată lumea înţelege astăzi că 2020 nu este 2015. Lucrurile s-au schimbat. Comunitatea internaţională înţelege că Iranul blufează. Am văzut. Israelul a adus arhiva din Iran şi am văzut documentele în care Iranul înşală comunitatea internaţională, în primul rând. În al doilea, toată lumea înţelege astăzi că afacerea nucleară care a fost semnată cu Iranul trebuie schimbată şi că sunt alte elemente care trebuie incluse în acest acord, mă refer la rachetele cu rază lungă de acţiune, la implicarea Iranului în terorism şi aşa mai departe. Nicio administraţie americană nu este naivă. Administraţia americană ştie exact care sunt lucrurile în teren şi preşedintele ales Biden cunoaşte foarte bine dosarul Iran, pentru că s-a ocupat de el în timpul administraţiei Obama, deci momentul în care Vestul sau lumea liberă va negocia din nou, dacă lumea liberă va negocia din nou cu iranienii, toţi înţeleg că acum discutăm despre un scenariu diferit.

Pentru Israel, securitatea nu are preţ

Cristina Cileacu: Din moment ce aţi pomenit de arhivele iraniene furate de Mossad şi prezentate publicului de premierul Netanyahu, nu putem confirma, nici infirma că Mossad l-a ucis pe şeful programului nuclear iranian. Ceva de acest gen s-ar întâmpla doar cu acordul lui Benjamin Netanyahu, premierul. Întrebarea este, dacă Mossad a mai avut făcut astfel de „probleme” legate de terorism, este un act de teroare să fii bun la fizică?

David Saranga: Să spunem aşa: Iranul vrea să aibă capacităţi nucleare. Şi nu vorbim despre o altă democraţie sau o ţară vestică cea care încearcă să obţină capacităţi nucleare. Este o tiranie. Este o dictatură şi de aceea, cred că eforturile comunităţii internaţionale pentru a opri Iranul să obţină capacităţi nucleare este o prioritate şi un obiectiv important pe care lumea vestică trebuie să le urmeze.

Cristina Cileacu: Asta este tot, nu contează cum?

David Saranga: ...

Iohannis, Aurescu, Orban - trei vizite într-un an în Israel

Cristina Cileacu: Ok. Să vorbim în română, pentru că facem acest interviu cu ocazia faptului că sunteţi deja de doi ani ambasador în România şi s-au întâmplat foarte multe lucruri între România şi Israel, în mandatul dvs de ambasador. În primul rând, dacă ne întoarcem la 2020, când lumea a fost blocată mai mult sau mai puţin sau am fost limitaţi să călătorim, au fost foarte multe vizite oficiale, chiar şi în timpul carantinei, dinspre România înspre Israel. Ce decizii s-au luat după acele vizite?

David Saranga: Eu cred că orice ocazie pe care o avem pentru ca un şef de stat să viziteze o ţară prietenă, nu trebuie ratată. Din acest motiv am avut trei vizite. Prima vizită a fost a preşedintelui Iohannis, în ianuarie, înainte de pandemie, după aceea a fost ministrul de externe, Bogdan Aurescu, la început de septembrie şi premierul Orban, în Israel, la început de noiembrie. În orice vizită, una dintre componentele importante, când au discutat israelienii şi partea română, era cea economică. Noi toţi ştim că relaţia politică dintre Israel şi România este foarte bună. Dar trebuie să punem şi conţinut, iar conţinutul economic este important. Iar din acest motiv, şi ministrul de externe al Israelului, Gabi Aschenazi, cu omologul său, şi premierul Benjamin Netanyahu, cu omologul său, au discutat cum putem să dezvoltăm relaţiile economice între Israel şi România.

