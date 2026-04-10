Live TV

Israel: Benjamin Netanyahu cere amânarea depoziţiei sale în procesul în care este acuzat de corupţie. Instanța a primit un plic sigilat

Data publicării:
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut amânarea depoziţiei sale în procesul în care este inculpat pentru corupţie şi care urma să fie reluat în zilele următoare, a declarat avocatul lui Netanyahu într-un document depus vineri la instanţă, ce invocă situaţia actuală de securitate din regiune, transmite Reuters.

Procesul lui Netanyahu urma să fie reluat duminică, după ce Israelul a ridicat starea de urgenţă impusă din cauza războiului cu Iran, în urma anunţului de încetare a focului de miercuri. Apărarea lui Netanyahu a declarat că este pregătită să continue audierea depoziţiei unui martor al acuzării, scrie Agerpres.

„Din motive clasificate de securitate şi diplomatice legate (...) de evenimentele dramatice care au avut loc în Statul Israel şi în tot Orientul Mijlociu în ultima vreme, prim-ministrul nu va putea depune mărturie în cadrul procedurii cel puţin în următoarele două săptămâni”, se arată în documentul depus la Tribunalul Districtual din Ierusalim.

Un plic sigilat care detaliază motivele clasificate a fost remis instanţei, care va decide odată ce procuratura îşi va prezenta răspunsul.

Netanyahu, primul şef de guvern israelian inculpat, neagă acuzaţiile de luare de mită, fraudă şi abuz de încredere care i-au fost aduse în 2019, după ani de anchete. Procesul său, care a început în 2020 şi ar putea duce la condamnarea la închisoare, a fost amânat în mod repetat din cauza angajamentelor oficiale ale premierului.

Acuzaţiile împotriva lui Netanyahu, împreună cu atacurile Hamas asupra Israelului din octombrie 2023, au afectat reputaţia premierului. Israelul urmează să organizeze alegeri în octombrie, pe care, potrivit Reuters, coaliţia lui Netanyahu, cea mai de dreapta din istoria Israelului, este probabil că le va pierde.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Cum l-au numit grecii pe Gigi Becali, după ce au văzut cum a apărut la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
Cum l-au numit grecii pe Gigi Becali, după ce au văzut cum a apărut la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Gianluca Vacchi, pictorial de senzație alături de partenera lui mai tânără cu 27 de ani decât el. Imaginile...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
Andreea Esca, în lacrimi la Ştirile ProTV după înmormântarea lui Mircea Lucescu! Legătura neştiută a...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, la prima întâlnire dintre Giovanni Becali și Mircea Lucescu, acum 56 de ani: „I-am...
Adevărul
Metoda „polițistul bun și polițistul rău”, aplicată de Trump în Iran. Un expert de la Stanford explică...
Playtech
Concediul medical în Codul Muncii. De ce se suspendă contractul de muncă, situații exacte
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
David Duchovny, cum nimeni nu l-a mai văzut. Cu perucă blondă și ruj roșu aprins, îmbrăcat în haine de...
Adevarul
Viețuitoarele cu cea mai dureroasă înțepătură din lume: „Senzație de deces iminent. Unii au implorat medicii...
Newsweek
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...