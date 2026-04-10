Israel: Benjamin Netanyahu cere amânarea depoziţiei sale în procesul în care este acuzat de corupţie. Instanța a primit un plic sigilat

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut amânarea depoziţiei sale în procesul în care este inculpat pentru corupţie şi care urma să fie reluat în zilele următoare, a declarat avocatul lui Netanyahu într-un document depus vineri la instanţă, ce invocă situaţia actuală de securitate din regiune, transmite Reuters.

Procesul lui Netanyahu urma să fie reluat duminică, după ce Israelul a ridicat starea de urgenţă impusă din cauza războiului cu Iran, în urma anunţului de încetare a focului de miercuri. Apărarea lui Netanyahu a declarat că este pregătită să continue audierea depoziţiei unui martor al acuzării, scrie Agerpres.

„Din motive clasificate de securitate şi diplomatice legate (...) de evenimentele dramatice care au avut loc în Statul Israel şi în tot Orientul Mijlociu în ultima vreme, prim-ministrul nu va putea depune mărturie în cadrul procedurii cel puţin în următoarele două săptămâni”, se arată în documentul depus la Tribunalul Districtual din Ierusalim.

Un plic sigilat care detaliază motivele clasificate a fost remis instanţei, care va decide odată ce procuratura îşi va prezenta răspunsul.

Netanyahu, primul şef de guvern israelian inculpat, neagă acuzaţiile de luare de mită, fraudă şi abuz de încredere care i-au fost aduse în 2019, după ani de anchete. Procesul său, care a început în 2020 şi ar putea duce la condamnarea la închisoare, a fost amânat în mod repetat din cauza angajamentelor oficiale ale premierului.

Acuzaţiile împotriva lui Netanyahu, împreună cu atacurile Hamas asupra Israelului din octombrie 2023, au afectat reputaţia premierului. Israelul urmează să organizeze alegeri în octombrie, pe care, potrivit Reuters, coaliţia lui Netanyahu, cea mai de dreapta din istoria Israelului, este probabil că le va pierde.

