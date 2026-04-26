Israel: Evreii ultraortodocşi care refuză înrolarea în armată, sancționați financiar. Consecințe pentru Benjamin Netanyahu

Curtea Supremă din Israel a ordonat duminică autorităţilor de stat să aplice sancţiuni financiare evreilor ultraortodocşi care refuză înrolarea obligatorie în forţele armate, transmite AFP.

Instanţa a arătat că „în absenţa unor măsuri concrete care să indice voinţa de a acţiona pentru a impune respectarea obligaţiei de încorporare (...) nu există altă opţiune decât să ordonăm măsuri operaţionale, care nu reprezintă altceva decât aplicarea directă a legii”.

Guvernul israelian ar fi trebuit să obţină votul în parlament pentur o lege privind înrolarea evreilor ultraortodocşi, scutiţi în mare măsură de serviciul militar. Premierul Benjamin Netanyahu depinde însă de aliaţii politici ultraortodocşi pentru a rămâne la putere şi a amânat până acum adoptarea textului legislativ, favorizând astfel un proiect de lege în sensul opus, cunoscut ca „legea dezertării”, care le permite ultraortodocşilor să nu satisfacă stagiul militar.

În prezent, în contextul operaţiunilor militare ale Israelului în Fâşia Gaza şi Liban, zeci de mii de israelieni sunt înrolaţi, iar mulţi rezervişti rămân mobilizaţi împotriva organizaţiilor islamiste Hamas şi Hezbollah, în timp ce studenţii şcolilor talmudice sunt scutiţi practic de obligaţia de a servi în cadrul forţelor armate.

Ultraortodocşii sunt convocaţi automat la încorporare, dar cei mai mulţi dintre ei refuză să se prezinte şi nu sunt sancţionaţi în niciun fel pentru asta, în ciuda prevederilor legale.

Curtea Supremă a cerut ca acestora să li se elimine facilităţi financiare cum ar fi cele privind impozitele locale şi transportul public sau subvenţiile pentru creşe.

Arie Dery, liderul celui mai mare partid ultraortodox, Shas, a acuzat instanţa de „afectarea gravă (...) a înseşi fundamentelor existenţei poporului evreu din Israel”.

Încă de la crearea statului evreu, în 1948, ultraortodocşii sunt scutiţi de facto de serviciul militar, cu condiţia să se consacre integral studiului textelor religioase ebraice (Tora) într-o şcoală religioasă (yeshiva). Ei reprezintă în prezent circa 14% din populaţia evreiască din Israel, circa 66.000 având vârste la care ar putea fi înrolaţi.

