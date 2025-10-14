Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea acordului de pace în Fâșia Gaza

Armata israeliană a declarat, marţi, că a deschis focul asupra unor persoane suspecte care se îndreptau spre soldaţii israelieni în nordul Fâşiei Gaza. După incident, Israelul și gruparea Hamas se acuză reciproc de încălcarea acordului de pace, semnat luni de președintele american Donald Trump.

Armata a afirmat că suspecţii au încălcat o frontieră stabilită în cadrul planului de încetare a focului negociat de Washington, ceea ce Israelul consideră o încălcare a acordului.

Agenţia de ştiri palestiniană Wafa a precizat că patru persoane au fost ucise de forţele israeliene în cartierul Shejaiya din estul Gazei.

Aceasta citează o sursă medicală care afirmă că acestea au fost ucise „când dronele israeliene au tras asupra locuitorilor care îşi inspectau casele”.

Într-o declaraţie pe Telegram, un purtător de cuvânt al Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) afirmă că „au fost identificaţi mai mulţi suspecţi care au trecut Linia Galbenă şi s-au apropiat de forţele IDF care operează în nordul Fâşiei Gaza, ceea ce constituie o încălcare a acordului”.

Linia galbenă este locul în care trupele israeliene s-au retras în conformitate cu planul de încetare a focului al lui Trump.

„S-au făcut încercări de a respinge suspecţii. Suspecţii nu au răspuns şi au continuat să se apropie de forţe, iar acestea au tras pentru a elimina ameninţarea”, adaugă acesta.

Un purtător de cuvânt al Hamas a calificat focurile de armă drept „o încălcare a acordului de încetare a focului”.

Reamintim că luni, peste douăzeci de ţări au fost reprezentate la summitul de la Sharm el-Sheikh, din Egipt, unde Trump şi alţi lideri mondiali au semnat un acord de încetare a focului în Gaza.

„Aceasta este ziua pentru care oamenii din întreaga regiune şi din întreaga lume au muncit, s-au străduit, au sperat şi s-au rugat. Au făcut lucruri în ultima lună care, cred eu, erau cu adevărat de neimaginat. Nimeni nu credea că acest lucru se poate întâmpla”, a spus Trump, în cadrul reuniunii.

„Pentru populaţia din Gaza, accentul trebuie pus acum pe restabilirea elementelor de bază ale unei vieţi bune. Vom avea o mulţime de bani care vor intra în Gaza şi o mulţime de reconstrucţii şi construcţii”, a promis Trump.

El a menţionat, de asemenea, că „reconstrucţia Gazei necesită demilitarizarea acesteia şi crearea unei noi forţe de poliţie civilă oneste, care să asigure condiţii de siguranţă pentru populaţia din Gaza”.

Hamas a eliberat toţi cei 20 de ostatici rămași în viaţă, iar Israelul a eliberat 1.968 de deţinuţi palestinieni în cadrul acordului de încetare a focului negociat de SUA.

De asemenea, Hamas a predat luni şi trupurile a patru ostatici decedaţi, dar ar mai fi încă 24 de ostatici decedaţi care ar urma să fie căutaţi.

