Israel şi Hezbollah au convenit un armistiţiu în Liban, a anunțat un oficial american

Israel şi gruparea şiită pro-iraniană libaneză Hezbollah au convenit, vineri, un armistiţiu în Liban, a declarat un oficial american, după ce o escaladare a luptelor a pus în pericol un acord de pace durabil între SUA și Iran, informează Reuters.

Negocierile SUA-Iran planificate să aibă loc vineri în Elveţia au fost anulate ca urmare a luptelor din Liban, creând o nouă incertitudine cu privire la momentul negocierilor, vitale pentru a asigura redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru transportul global.

Oficialul american de rang înalt a declarat cu puţin timp înainte de ora 16:00, ora Libanului (13:00 GMT), că armistiţiul urma să intre la acel moment în vigoare.

„Înţelegem că după schimbul de focuri de mai devreme azi, Israel şi Hezbollah sunt acum într-un armistiţiu”, a spus oficialul sub protecţia anonimatului, menţionând că negociatorii din partea SUA şi Qatarului au lucrat la această înţelegere cu ajutorul Iranului, notează Agerpres.

Episodul din Liban, în care 18 persoane au fost ucise în raiduri aeriene şi patru soldaţi israelieni au fost ucişi de militanţi Hezbollah, ar putea cântări greu asupra negocierilor, pentru că încheierea luptelor este o condiţie pentru acordul mai larg dintre SUA şi Iran.

Un parlamentar de rang înalt al Hezbollah a spus că Iranul a transmis grupării şiite că discuţiile cu SUA nu pot continua fără un armistiţiu cuprinzător.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Bagaei, nu a menţionat aceste discuţii, dar a spus că SUA poartă responsabilitatea directă pentru atacurile israeliene asupra Libanului şi a avertizat că „Iranul va lua măsuri pentru a-şi proteja aliaţii”, potrivit EFE.

"Republica Islamică Iran va adopta toate măsurile necesare pentru a-şi proteja interesele, securitatea şi drepturile, precum şi pe cele ale aliaţilor săi", a avertizat Bagaei într-un comunicat difuzat de Ministerul de Externe de la Teheran.

Editor : C.L.B.