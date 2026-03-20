Israelul a anunţat eliminarea altor doi comandanți iranieni de rang înalt din Ministerul Informațiilor

Armata israeliană a anunţat vineri asasinarea altor doi oficiali iranieni de rang înalt, respectiv generalul Ismail Ahmadi, şeful Diviziei de Informaţii a forţelor paramilitare Basij, şi un comandant de rang înalt din Ministerul Informaţiilor, identificat drept Mehdi Rastami Shmastan, relatează agenţia EFE.

Conform unor comunicate ale armatei israeliene, Ahmadi a jucat un rol central în planificarea şi executarea „atacurilor teroriste” comise de forţele Basij, precum şi în impunerea „valorilor regimului” iranian, în timp ce Shmastan, care a fost ucis într-un „atac de precizie”, era considerat „o figură cheie în promovarea activităţilor teroriste împotriva civililor israelieni şi evrei în întreaga lume”, scrie Agerpres.

Înmormântarea lui Ahmai a avut loc vineri, împreună cu cele ale altor patru militari, în oraşul Borazjan din provincia Bushehr, în sud-vestul Iranului.

Miliţia Basij („mobilizare” în limba persană) este o forţă paramilitară constituită din voluntari şi creată în 1979 după Revoluţia Islamică. Integrată în Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC), această miliţie are atribuţii atât de securitate internă, cât şi de sprijin logistic.

Aceste ultime două asasinate completează „lista zecilor de comandanţi ai regimului iranian ucişi, inclusiv oficiali de rang înalt din Ministerul Informaţiilor care au fost ţinta operaţiunii” americano-israeliene lansate pe 28 februarie printr-o campanie masivă de bombardamente împotriva Iranului, mai notează armata israeliană.

Lista cu cei eliminați, din ce în ce mai lungă

Vineri mai devreme Corpul Gărzilor Revoluţionare iraniene a anunţat moartea purtătorului său de cuvânt, generalul Ali Mohammad Naini, într-unul dintre cele mai recente atacuri aeriene americano-israeliene în care un oficial iranian de rang înalt a fost ucis.

Printre cei asasinaţi în această campanie militară se numără în special liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, comandantul-şef al IRGC, generalul Mohammad Pakpur, şeful Statului Major al armatei iraniene, generalul Abdorrahim Mousavi, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Ali Larijani, sau comandantul miliţiei Basij, Gholamreza Soleimani.

