Live TV

Israelul a anunţat eliminarea altor doi comandanți iranieni de rang înalt din Ministerul Informațiilor

Data publicării:
Teheran
Unele clădiri guvernamentale sunt transformate în ruine. Foto: Profimedia
Din articol
Lista cu cei eliminați, din ce în ce mai lungă

Armata israeliană a anunţat vineri asasinarea altor doi oficiali iranieni de rang înalt, respectiv generalul Ismail Ahmadi, şeful Diviziei de Informaţii a forţelor paramilitare Basij, şi un comandant de rang înalt din Ministerul Informaţiilor, identificat drept Mehdi Rastami Shmastan, relatează agenţia EFE.

Conform unor comunicate ale armatei israeliene, Ahmadi a jucat un rol central în planificarea şi executarea „atacurilor teroriste” comise de forţele Basij, precum şi în impunerea „valorilor regimului” iranian, în timp ce Shmastan, care a fost ucis într-un „atac de precizie”, era considerat „o figură cheie în promovarea activităţilor teroriste împotriva civililor israelieni şi evrei în întreaga lume”, scrie Agerpres.

Înmormântarea lui Ahmai a avut loc vineri, împreună cu cele ale altor patru militari, în oraşul Borazjan din provincia Bushehr, în sud-vestul Iranului.

Miliţia Basij („mobilizare” în limba persană) este o forţă paramilitară constituită din voluntari şi creată în 1979 după Revoluţia Islamică. Integrată în Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC), această miliţie are atribuţii atât de securitate internă, cât şi de sprijin logistic.

Aceste ultime două asasinate completează „lista zecilor de comandanţi ai regimului iranian ucişi, inclusiv oficiali de rang înalt din Ministerul Informaţiilor care au fost ţinta operaţiunii” americano-israeliene lansate pe 28 februarie printr-o campanie masivă de bombardamente împotriva Iranului, mai notează armata israeliană.

Lista cu cei eliminați, din ce în ce mai lungă

Vineri mai devreme Corpul Gărzilor Revoluţionare iraniene a anunţat moartea purtătorului său de cuvânt, generalul Ali Mohammad Naini, într-unul dintre cele mai recente atacuri aeriene americano-israeliene în care un oficial iranian de rang înalt a fost ucis.

Printre cei asasinaţi în această campanie militară se numără în special liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, comandantul-şef al IRGC, generalul Mohammad Pakpur, şeful Statului Major al armatei iraniene, generalul Abdorrahim Mousavi, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Ali Larijani, sau comandantul miliţiei Basij, Gholamreza Soleimani.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
1
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
4
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că...
explozii in ucraina
5
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
Chuck Norris a murit, dar un lucru pe care puțini îl știu l-a făcut ”nemuritor”
Digi Sport
Chuck Norris a murit, dar un lucru pe care puțini îl știu l-a făcut ”nemuritor”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima fază a invaziei lui Bush în Irak
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Mojtaba Khamenei acuză atacuri sub „steag fals” și susține că nu Iranul este de vină pentru bombardamentele asupra Omanului și Turciei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Putin s-a oferit să înceteze schimbul de informații cu Iranul, dacă SUA nu ar mai sprijini Ucraina. Ce răspuns au dat americanii
U.S. Air Force A-10 Thunderbolt II Fighter Aircraft Refuel During Operation Epic Fury
Război în Orientul Mijlociu, ziua 21. Franța lucrează la „o misiune internațională defensivă” în strâmtoarea Ormuz
Insula Kharg
Trump plănuiește ocuparea insulei Kharg pentru a forța Iranul în privința Strâmtorii Ormuz (Axios)
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Trump are în vedere un proiect imobiliar în Transilvania. Proiectul...
bolojan carburanti
Ilie Bolojan, discuții cu Alexandru Nazare și Bogdan Ivan pentru...
The guided-missile submarine USS Georgia transits the Strait of Hormuz
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea...
george lazar pnl neamt
Fostul lider liberal George Lazăr a fost condamnat. Dosarul scoate la...
Ultimele știri
Furtuna Therese lovește Tenerife: zăpadă și vânt puternic pe insula spaniolă. Cod portocaliu: drumuri închise și zboruri anulate
Justiţia poloneză recunoaşte căsătoriile homosexuale încheiate în UE
Garda de Mediu a dat amenzi de aproape 1,8 milioane de lei după controale în toată țara la comercianții de trufe și fructe de pădure
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimele imagini cu Chuck Norris în viață. Cum s-a filmat în urmă cu o săptămână, chiar de ziua lui și ce...
Cancan
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe...
Fanatik.ro
Cele trei mari slăbiciuni arătate de armata SUA în războiul din Iran. Expert militar: „China urmăreşte...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Șoc în fotbalul turc înainte de meciul cu România! Atacantul de 21 ani a murit într-un atac armat!
Adevărul
Ce pensie vor primi cei care au avut toată viața salariul minim
Playtech
Grecia și Cipru cer activarea articolului 42.7. Ce înseamnă echivalentul articolului 5 din NATO
Digi FM
Cum faci cea mai bună iahnie de fasole de post. Ingredientele banale care îi dau o savoare incredibilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Iranul a lăsat ”mască” toată planeta
Pro FM
Analia Selis, mărturisiri sfâșietoare la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma: „A fost cel mai negru...
Film Now
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Legenda filmelor de acțiune s-a stins în Hawaii
Adevarul
Ce se întâmplă în corpul tău după 30 de zile fără alcool? Explicațiile unui medic
Newsweek
Știrile săptămânii despre pensii: Bolojan crește vârsta de pensionare. Pensionarii iau bani în plus în aprilie
Digi FM
Vremea de Florii și Paște 2026: Prognoza oficială ANM pentru prima parte a lunii aprilie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de vară 2026. Când se dau ceasurile înainte și care sunt țările care nu țin cont de această practică
Digi Animal World
GALERIE FOTO IMPRESIONANTĂ | Liniștea care schimbă: ”70% din timpul meu este în natură”
Film Now
Cine este soția lui Chuck Norris, femeia pentru care starul filmelor de acțiune a renunțat la carieră
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant