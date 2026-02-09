Live TV

Israelul a avertizat SUA că ar putea ataca independent Iranul: „Reprezintă o amenințare existențială”

Data publicării:
avioane israeliene in zbor
Foto: Shutterstock

Israelul a avertizat SUA că este gata să lanseze singur un atac asupra obiectivelor programului balistic iranian, deoarece acesta reprezintă o „amenințare existențială” pentru Tel Aviv, au declarat pentru The Jerusalem Post surse din cadrul forțelor de securitate israeliene. „Le-am spus americanilor că vom lansa un atac pe cont propriu dacă Iranul va depăși linia roșie stabilită de noi în ceea ce privește rachetele balistice”, a declarat unul dintre interlocutorii publicației.

De asemenea, în cadrul unor întâlniri recente cu omologii americani, armata israeliană a prezentat mai multe planuri de distrugere a obiectivelor de producție de rachete din Iran. Unul dintre militarii israelieni a caracterizat momentul actual ca fiind „o oportunitate istorică” de a lansa un atac semnificativ asupra infrastructurii balistice a Iranului și de a neutraliza amenințările active la adresa Israelului și a statelor vecine. În același timp, reprezentanții Israelului și-au exprimat îngrijorarea că, în cazul unui atac, SUA ar putea lansa doar lovituri limitate asupra Iranului, care nu vor elimina amenințarea principală. „Există temeri că Washingtonul ar putea alege câteva ținte, ar putea declara succesul și ar putea lăsa Israelul să se ocupe de consecințe”, a explicat unul dintre militarii israelieni.

Se așteaptă ca pe 11 februarie, premierul israelian Benjamin Netanyahu să se întâlnească cu președintele american Donald Trump în SUA pentru a discuta despre negocierile recente dintre Washington și Iran privind acordul nuclear. Biroul premierului israelian a subliniat că „orice negocieri trebuie să includă restricții privind rachetele balistice ale Iranului”. După cum notează Axios, vizita lui Netanyahu în SUA va fi „urgentă”, deoarece inițial era planificată pentru 18 februarie. Potrivit oficialilor de la Casa Albă, partea israeliană a solicitat amânarea întâlnirii cu o săptămână.

Pe 6 februarie au avut loc negocieri între SUA și Iran, cu medierea Omanului. Părțile le-au evaluat pozitiv și au convenit asupra unor noi consultări, dar divergențele dintre ele au rămas. Teheranul a declarat că este gata să ia în considerare un acord privind îmbogățirea uraniului fără o interdicție totală, dar a refuzat să poarte negocieri privind programul de rachete, menționând că aceasta este o „chestiune defensivă”. Trump a subliniat că o condiție acceptabilă pentru SUA pentru încheierea acordului ar fi renunțarea totală a Iranului la armele nucleare.

