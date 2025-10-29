Israelul a cerut Google și Amazon să folosească un „semnal secret” pentru a ocoli ordinele legale (The Guardian)

Google și Amazon ar fi acceptat o clauză secretă în contractul de 1,2 miliarde de dolari semnat în 2021 cu guvernul israelian, potrivit documentelor consultate de The Guardian. Acordul ar fi inclus un sistem de avertizare ascuns, cunoscut sub numele de „winking mechanism”, care permitea Israelului să fie informat atunci când datele sale erau accesate de autorități străine.

Când Google și Amazon au negociat, în 2021, un contract major de 1,2 miliarde de dolari pentru servicii de cloud computing, clientul lor – guvernul Israelului – a avut o cerință neobișnuită: companiile trebuiau să accepte folosirea unui cod secret, parte a unui aranjament care avea să fie cunoscut drept „winking mechanism”.

Cerința, care presupunea ca Google și Amazon să evite obligațiile legale din alte țări, a apărut în urma temerilor Israelului că datele transferate pe platformele de cloud ale corporațiilor globale ar putea ajunge în posesia autorităților străine de aplicare a legii.

La fel ca alte mari companii din domeniu, diviziile de cloud ale Google și Amazon cooperează de rutină cu cererile venite din partea poliției, procurorilor și serviciilor de securitate, furnizând date despre clienți pentru a ajuta investigațiile.

Acest proces are adesea loc în secret. Companiilor li se interzice, de regulă, să informeze clienții vizați că datele lor au fost predate, fie pentru că legea permite agenției respective să impună acest lucru, fie în urma unei decizii judecătorești.

Pentru Israel, pierderea controlului asupra propriilor date către autorități din alte state reprezenta un risc major. Astfel, oficialii israelieni au creat un sistem secret de avertizare: companiile urmau să trimită „semnale” ascunse în plățile efectuate către guvernul israelian, pentru a-l avertiza atunci când au divulgat date israeliene către instanțe sau anchetatori străini.

Pentru a obține contractul profitabil, Google și Amazon au fost de acord cu așa-numitul „winking mechanism”, potrivit unor documente confidențiale consultate de The Guardian, în cadrul unei anchete realizate împreună cu publicația israelo-palestiniană +972 Magazine și cu platforma în limba ebraică Local Call.

Documentele și descrierile oferite de oficiali israelieni arată că firmele au acceptat o serie de „controale” stricte și neobișnuite incluse în contractul din 2021, cunoscut sub numele de Project Nimbus. Atât Google, cât și Amazon au negat că ar fi încălcat sau evitat obligațiile legale.

Măsurile impuse prin contract includ interdicția pentru companiile americane de a limita modul în care diverse agenții guvernamentale, servicii de securitate și unități militare israeliene folosesc serviciile lor cloud. Potrivit termenilor acordului, companiile nu pot suspenda sau retrage accesul Israelului la tehnologie, nici măcar dacă acesta încalcă condițiile de utilizare.

Oficialii israelieni au introdus aceste clauze pentru a contracara posibile riscuri, temându-se că Google sau Amazon ar putea ceda presiunilor din partea angajaților sau acționarilor și ar putea bloca accesul Israelului la produsele și serviciile lor, în cazul în care acestea ar fi asociate cu abuzuri ale drepturilor omului în teritoriile palestiniene ocupate.

Guvernul israelian se temea și că firmele ar putea deveni vulnerabile în fața unor acțiuni juridice internaționale, mai ales în legătură cu utilizarea tehnologiei în contextul ocupației militare din Cisiordania și Fâșia Gaza.

Clauzele din contractul Project Nimbus par să interzică Google și Amazon să ia măsuri unilaterale similare cu cele ale Microsoft, care luna trecută a dezactivat accesul armatei israeliene la o tehnologie folosită într-un sistem de supraveghere nediferențiat al apelurilor telefonice palestiniene.

Microsoft, care furnizează o gamă largă de servicii cloud armatei și sectorului public israelian, a participat la licitația pentru Project Nimbus, dar a pierdut în fața rivalilor săi. Potrivit unor surse apropiate negocierilor, oferta Microsoft a fost dezavantajată tocmai pentru că firma a refuzat să accepte unele dintre cerințele Israelului.

Ca și Microsoft, diviziile de cloud ale Google și Amazon au fost supuse în ultimii ani unei examinări publice intense în legătură cu rolul tehnologiei lor – și în special al contractului Project Nimbus – în războiul purtat de Israel în Gaza de aproape doi ani.

În timpul ofensivei din teritoriu, unde o comisie de anchetă a ONU a concluzionat că Israelul a comis acte de genocid, armata israeliană s-a bazat masiv pe furnizorii de cloud pentru stocarea și analiza unor volume uriașe de date și informații.

Unul dintre aceste seturi de date era vasta colecție de apeluri palestiniene interceptate, care până în august era stocată pe platforma cloud a Microsoft. Potrivit unor surse din domeniul informațiilor, armata israeliană intenționa să transfere aceste date în centrele de date Amazon Web Services (AWS).

Amazon nu a răspuns întrebărilor The Guardian privind posibila cunoaștere a acestui plan de migrare a datelor de supraveghere în masă către platforma sa cloud. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat doar că Amazon respectă „confidențialitatea clienților noștri și nu discutăm relațiile noastre fără consimțământul lor, nici nu avem vizibilitate asupra datelor stocate de aceștia”.

Întrebați despre „winking mechanism”, atât Amazon, cât și Google au negat că ar fi încercat să eludeze ordine legale obligatorii. „Ideea că am evita obligațiile noastre legale față de guvernul SUA, ca firmă americană, sau față de orice altă țară este complet falsă”, a transmis un purtător de cuvânt al Google.

