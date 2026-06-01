Timp de nouă secole, castelul Beaufort a dominat peisajul sudului Libanului și a fost folosit ca cetate strategică de către cruciați, arabi, otomani, palestinieni și israelieni. Duminică, acesta a fost capturat din nou de trupele israeliene, pe măsură ce își extindeau ofensiva terestră împotriva Hezbollahului, la 26 de ani de la ultima retragere din castel, scrie The Times.

Benjamin Netanyahu a declarat că cucerirea castelului Beaufort reprezintă un „pas dramatic și o schimbare dramatică” în campania militară a țării sale în Liban, care a continuat în ciuda declarațiilor publice privind încetarea focului.

„Ne-am întors uniți, hotărâți și mai puternici ca niciodată”, a spus premierul israelian.

Armata israeliană controla deja teritoriul până la râul Litani din Liban, dar trupele avansează spre râul Zahrani, la aproximativ 10 km spre nord, avertizând locuitorii să părăsească zona, altfel riscând să fie uciși.

Pe parcursul zilei de duminică, armata israeliană a efectuat peste 40 de atacuri aeriene în sudul Libanului, potrivit surselor de securitate libaneze și presei de stat.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că au „lansat o operațiune în zona Beaufort Ridge și Wadi al-Saluki din sudul Libanului pentru a demola infrastructura Hezbollah și a-și extinde controlul asupra zonei”.

Într-o declarație, IDF a afirmat că a capturat poziții pe care gruparea militantă susținută de Iran le-a folosit pentru a coordona atacuri și a lansa rachete către Israel.

Capturarea castelului Beaufort a avut loc după zile de atacuri aeriene și lupte intense în satele din apropiere, și după ce castelul însuși ar fi fost lovit direct de focul israelian miercuri.

Cunoscută sub numele de Qala’at al-Shaqif în arabă, fortăreața cucerită pentru prima dată de forțele cruciate în 1139 are o valoare tactică și simbolică pentru Israel, devenind o bază a IDF în timpul ocupației anterioare a sudului Libanului între 1982 și 2000.

Zeci de mii de israelieni din nordul țării au fost, de asemenea, strămutați de rachetele și dronele Hezbollah.

Înregistrările video au arătat steagurile Israelului și ale Brigăzii Golani, o divizie a IDF, fluturând deasupra castelului, situat pe o creastă abruptă deasupra văii Litani. Fotografiile au arătat trupe israeliene stând printre zidurile sale de piatră. Aceeași brigadă a cucerit castelul într-una dintre primele bătălii ale Primului Război din Liban, în 1982.

Israel Katz, ministrul apărării, a declarat într-un comunicat: „La patruzeci și patru de ani după eroica Bătălie de la Beaufort … soldații IDF, conduși de Brigada Golani, s-au întors pe vârful Beaufort și au arborat din nou acolo steagul israelian și steagul Golani.”

Vineri a marcat prima dată când forțele israeliene au traversat râul Litani din 2006, când au purtat un război de 34 de zile împotriva Hezbollah.

Ultimul conflict a durat mult mai mult, izbucnind la începutul lunii martie, când gruparea militantă a lansat atacuri asupra Israelului ca răspuns la loviturile americane și israeliene asupra Iranului. De atunci, peste 3.370 de persoane au murit în luptă, potrivit guvernului libanez, în timp ce Israelul afirmă că 24 dintre soldații săi și patru civili au fost, de asemenea, uciși.

În timpul ocupației anterioare a castelului Beaufort, trupele israeliene au construit buncăre și ziduri de beton în jurul zidăriei medievale, în timp ce au îndurat ani de atacuri, mai întâi din partea militanților palestinieni și apoi a Hezbollahului. Un film israelian din 2007, intitulat „Beaufort”, a relatat ultimele zile înainte de retragere.

Controlul asupra cetății oferă IDF un punct strategic important asupra așezărilor din jurul orașului Nabatieh, un bastion al Hezbollah, și ar putea afecta liniile de aprovizionare ale grupării din vestul Văii Bekaa către sudul Libanului.

Netanyahu a declarat că a dat instrucțiuni armatei israeliene să „își consolideze și extindă controlul asupra zonelor care se aflau sub controlul Hezbollah”.

„Luăm inițiative, acționăm pe toate fronturile — în Siria, Gaza, Liban; am stabilit centuri de securitate dincolo de granițele noastre pentru a ne proteja comunitățile”, a spus el.

O armistițiu pentru a opri luptele din Liban a fost anunțat pe 17 aprilie, dar nu a fost respectat niciodată.

Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat duminică cu președintele libanez Joseph Aoun și cu Netanyahu, potrivit Reuters, care a citat un oficial american, pentru a propune un plan de „dezescaladare treptată”.

Ca prim pas, Hezbollah ar înceta toate atacurile împotriva Israelului. În schimb, Israelul s-ar abține de la escaladarea conflictului în Beirut. Aceștia au adăugat că SUA nu se așteaptă ca Israelul să accepte atacurile continue ale Hezbollah asupra civililor săi.

Sunt informații că Aoun a încercat să promoveze propunerea și să obțină un acord. Însă președintele parlamentului libanez, Nabih Berri, care a pretins că „garantează” angajamentul Hezbollahului față de un armistițiu, a pus povara pe Israel care trebuie să înceteze „să tragă primul”.

Ruinele vechiului castel Beaufort, cunoscut în zonă și sub numele de Qal'at Al-Shaqif, din Arnoun, Liban. Foto: ElysianEzryn via wikimedia.org

Sâmbătă, Hezbollah și-a asumat responsabilitatea pentru lansarea de rachete către Kiryat Shmona, în nordul Israelului, și către o instalație strategică de supraveghere situată lângă granița cu Libanul. De asemenea, a lansat rachete către orașul de coastă Nahariya, iar videoclipurile distribuite online par să arate turiști pe plajă fugind să se adăpostească.

Sunt informații că forțele israeliene s-ar poziționează pentru o potențială încercuire a orașului Nabatieh, un important centru economic considerat un simbol al rezistenței împotriva Israelului.

Nawaf Salam, prim-ministrul libanez, a acuzat sâmbătă Israelul că aplică o „politică a pământului pârjolit”, în timp ce Franța a solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că „nimic nu justifică escaladarea majoră în curs din sudul Libanului” și a cerut încetarea luptelor „definitiv”.

Iar Yvette Cooper, ministrul britanic de interne, a cerut Israelului să pună capăt unei „escaladări” care a „ucis și a strămutat civili, a distrus infrastructura și a erodat spațiul pentru diplomație”. Ea a adăugat într-o postare pe X că și Hezbollah trebuie să „înceteze atacurile asupra Israelului și să se dezarmeze”.

Editor : B.E.