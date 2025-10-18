Live TV

Israelul a încălcat armistiţiul cu Hamas de 47 de ori, ucigând 38 de palestinieni şi rănind alţi 143, acuză autoritățile din Gaza

Gaza City, amid a ceasefire between Israel and Hamas
Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Biroul de presă al autorităților din Gaza a acuzat Israelul că a încălcat armistiţiul cu Hamas de 47 de ori de la intrarea în vigoare a acestuia, ucigând 38 de palestinieni şi rănind alţi 143, relatează The Guardian

„Aceste încălcări au inclus focuri de armă directe asupra civililor, bombardamente şi atacuri deliberate, precum şi arestarea de civili, reflectând politica continuă de agresiune a ocupaţiei, în ciuda declarării sfârşitului războiului”, arată comunicatul. 

Autorităţile din Gaza au solicitat „Organizaţiei Naţiunilor Unite şi părţilor garante ale acordului să intervină urgent pentru a obliga ocupaţia să pună capăt agresiunii în curs şi să protejeze populaţia civilă neînarmată”. 

Benjamin Netanyahu a declarat între timp că punctul de trecere Rafah – un punct de intrare crucial pentru ajutorul umanitar – va fi redeschis numai după ce Hamas va preda cadavrele tuturor ostaticilor decedaţi care sunt încă reţinuţi în Gaza.  

„Prim-ministrul Netanyahu a dispus ca punctul de trecere Rafah să rămână închis până la noi ordine”, se arată într-un comunicat emis sâmbătă de biroul său. „Redeschiderea acestuia va fi luată în considerare în funcţie de modul în care Hamas îşi îndeplineşte obligaţiile de a returna ostaticii şi cadavrele celor decedaţi şi de a pune în aplicare termenii conveniţi.” 

Hamas a declarat ulterior că va preda încă două cadavre ale ostaticilor israelieni sâmbătă, la ora locală 22:00. 

Unsprezece membri ai unei familii palestiniene au fost ucişi vineri de forţele israeliene, în ceea ce a fost descrisă ca fiind cea mai gravă încălcare a fragilului armistiţiu de la intrarea sa în vigoare, acum opt zile. Agenţia de apărare civilă din Gaza a declarat că familia încerca să ajungă la casa sa din cartierul Zeitoun al oraşului Gaza când autobuzul în care se afla a fost atacat pentru că ar fi trecut „linia galbenă” care delimitează zonele controlate de armata israeliană. 

„Au trecut aşa-numita «linie galbenă», o graniţă imaginară menţionată de armata israeliană”, a declarat Mahmoud Basal, purtătorul de cuvânt al apărării civile din Gaza. „Sunt sigur că familia nu a putut distinge între linia galbenă şi cea roşie, deoarece nu există marcaje fizice reale pe teren.” 

Imaginile difuzate de agenţia de apărare civilă din Gaza arată cadavrele familiei în timpul misiunii de recuperare, desfăşurată în colaborare cu Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare. Printre victime se află şapte copii şi trei femei. 

Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că „un vehicul suspect a fost identificat traversând linia galbenă şi apropiindu-se de trupele IDF care operau în nordul Fâşiei Gaza”, adăugând: „Trupele au tras focuri de avertisment către vehiculul suspect, dar acesta a continuat să se apropie de trupe într-un mod care le-a pus în pericol iminent. Trupele au deschis focul pentru a elimina ameninţarea, în conformitate cu acordul”. 

Israelul şi Hamas au continuat să se acuze reciproc de încălcarea armistiţiului. Israelul a acuzat gruparea militantă că a încălcat acordul de încetare a focului, neîntorcând rămăşiţele ostaticilor decedaţi. Luni, Hamas a returnat ultimii 20 de ostatici supravieţuitori, dar a înapoiat doar 10 din cei 28 de captivi decedaţi, afirmând că ar avea nevoie de echipament specializat pentru a recupera restul din ruinele din Gaza. 

Turcia a trimis zeci de specialişti în ajutorul în caz de dezastre pentru a ajuta la căutarea cadavrelor sub dărâmături. Eforturile de recuperare a cadavrelor continuă după o săptămână de armistiţiu, numărul morţilor palestinieni depăşind acum 68.000, potrivit ministerului sănătăţii din Gaza. 

Agenţia de apărare civilă din Gaza estimează că trupurile a aproximativ 10.000 de persoane sunt prinse sub moloz şi clădiri prăbuşite. Sarcina care le revine salvatorilor este imensă, având în vedere că se estimează că există 60 de milioane de tone de moloz pe întreg teritoriul. 

Hamas vrea să dețină în continuare controlul în Gaza, susține un oficial de rang înalt. Israelul: „Nu mai au timp" 

